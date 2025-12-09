Arne Slot vuelve a fulminar a Mohamed Salah tras dejarle fuera de la convocatoria de Champions ante el Inter

Algo implosionó en el Liverpool. El delantero egipcio Mohamed Salah se mostró molesto con el entrenador Arne Slot debido a que solamente sumó minutos en uno de los últimos tres encuentros que disputó su equipo, en los que cosecharon una victoria y dos empates.

“Normalmente soy tranquilo y educado, pero eso no significa que sea débil. Cuando un jugador dice cosas así, tenemos que reaccionar como club. Y puedes ver que no está aquí”, fueron las palabras del DT neerlandés de 47 años para criticar a una de las figuras de su equipo en las últimas horas.

Es que Slot decidió no convocar a Salah, por lo que el egipcio no viajó a Italia junto a la delegación para enfrentar a Inter, en un duelo clave para los Reds.

“Estoy muy decepcionado. ¡He hecho tanto por el Liverpool! No sé por qué estoy en el banquillo“, manifestó, y sumó: “Siento que el club me está dejando en ridículo. Alguien no me quiere en el Liverpool“, expresó pocos segundos más tarde.

“No lo puedo aceptar. No sé por qué me está pasando esto. No entiendo por qué estoy en esta situación“. No conforme con eso, agregó: “No creo que yo sea el problema. He hecho mucho por este club. No necesito luchar por mi puesto todos los días porque me lo he ganado“, sentenció.

Liverpool v Bournemouth - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El autor de cinco goles y tres asistencias en 19 duelos de la presente temporada apuntó contra Slot por el cambio de vínculo entre ellos, sufrido en el último tiempo: “He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y, de repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Para mí es inaceptable. No sé por qué me está pasando esto. No lo entiendo. Creo que si esto fuera en otro sitio, cualquier club protegería a su jugador".

Para cerrar, lo explicó de la siguiente manera sobre cómo ve la situación en este momento, culpando a Slot: "Ahora lo veo así: ‘Sacrifican a Mo porque ahora es el problema del equipo’. Pero no creo que yo sea el problema. He hecho mucho por este club”.

