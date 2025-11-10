Arne Slot y Van Dijk cargan contra el arbitraje en la derrota del Liverpool ante el Manchester City

El técnico del Liverpool, Arne Slot, criticó duramente lo que considera una "decisión claramente errónea" al anular el gol de Virgil van Dijk en la derrota del domingo ante el Manchester City por la Premier League.

Después de que Erling Haaland adelantara al City con un cabezazo, Van Dijk pensó que había empatado con otro cabezazo poco antes del descanso, pero los árbitros en el campo se percataron de que el lateral izquierdo Andy Robertson estaba en posición de fuera de juego cuando el balón volaba hacia la portería de Gianluigi Donnarumma.

Una rápida revisión del VAR no modificó la decisión y posteriormente se confirmó que el fuera de juego era válido, ya que se consideró que Robertson estaba "directamente delante" de Donnarumma. Las repeticiones mostraron que el escocés, aunque en posición de fuera de juego, estaba claramente a la izquierda de la línea de visión del italiano.

Tras perder el impulso que habría supuesto un gol del empate, el Liverpool terminó derrotado por 3-0 ante el arrollador equipo de Pep Guardiola, tras lo cual Slot no ocultó su frustración por el incidente.

“Es difícil dar mi opinión”, reflexionó Slot. “Es obvio y claro que se ha tomado la decisión equivocada, al menos es lo que creo”, y agregó: “Él [Robertson] no interfirió en absoluto con lo que el portero podía hacer. Inmediatamente después del partido, alguien me mostró el gol que el mismo árbitro validó: el City contra los Wolves la temporada pasada".

Dando un pantallazo general de la jugada, con todos sus actores formando parte de la misma, señaló: “El asistente tardó 13 segundos en levantar la bandera para señalar fuera de juego. Claramente hubo comunicación, pero como dije, eso podría haber influido positivamente en el partido para nosotros”.

Van Dijk: "No tiene sentido hablar del gol anulado"

Manchester City v Liverpool - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Se le pidió a Van Dijk su opinión sobre la decisión, pero el holandés se mostró reacio a ser noticia y prefirió centrarse en lo decepcionante del resultado del partido.

“En el fútbol, ​​los árbitros toman las decisiones clave y tenemos que lidiar con ello en el campo”, dijo Van Dijk. “Desde mi punto de vista, no tiene sentido discutirlo. La realidad es que perdimos 3-0 y eso es un duro golpe”.

“Da igual lo que diga [sobre el gol] porque todo lo que diga saldrá en los medios y durante todo el parón internacional se hablará de mi opinión sobre la decisión. Yo solo me centro en que perdimos. Ustedes pueden debatir si debió subir el marcador”, sentenció el neerlandés.

