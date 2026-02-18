“¿Arrepentido por qué?”: Mourinho opina sobre el caso Vinicius-Prestianni

A pesar de que el Real Madrid se llevó el triunfo en el Estadio da Luz en la ida de los playoffs de la UEFA Champions League frente al Benfica, el resultado quedó en segundo plano por el presunto acto racista de Gianluca Prestianni contra Vinicius Junior.

Según denunció el atacante brasileño, el futbolista argentino le habría llamado “mono” mientras se cubría la boca con la camiseta. La situación obligó al árbitro a activar el protocolo contra el racismo y el encuentro se detuvo durante aproximadamente diez minutos.

Tras el partido, José Mourinho, técnico del Benfica —quien fue expulsado en la recta final y no podrá estar en la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu— se pronunció sobre el incidente. El estratega portugués reveló que conversó con ambos jugadores para conocer su versión de los hechos.

¿Arrepentido por qué? Yo he hablado con los dos. Vinicius dice una cosa y Prestianni otra. No quiero ser rojo. Y no quiero decir que al cien por ciento quiero sólo a Prestianni. Pero no puedo ser blanco y decir que lo que Vinicius me ha dicho es la verdad. No puedo, no lo sé... sólo que hasta el gol estaba siendo un gran partido José Mourinho

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

En conferencia de prensa, Mourinho destacó la calidad de Vinicius Junior, pero consideró que, tras la anotación, el delantero debió limitarse a celebrar con sus compañeros y evitar cualquier tipo de provocación hacia los aficionados presentes en el estadio. El portugués recordó que el futbolista del Real Madrid se ha visto involucrado en incidentes parecidos en otros estadios.

No es que quiera decir que Vinicius sea un mentiroso y el mío sea un chico increíble (...) Pasa en tantos estadios y siempre con lo mismo... Algo no funciona. Vinicius marcó un golazo. ¿Por qué no lo celebra como Eusebio, Pelé o Di Stéfano? ¿Por qué no lo hace? El partido se acabó en esa jugada Mourinho

🚨⚠️ Mourinho: “Why Vini Jr didn’t celebrate like Di Stefano, Pelé or Eusebio? You score that super goal and then… why?”.



“This is always happening with him. This is the only thing I’m not understanding”. pic.twitter.com/SMjfsYEIPe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2026

“No podían ver amarilla”: Mourinho desata polémica tras su expulsión en Champions

Mourinho, quien no podrá dirigir el partido de vuelta tras ser expulsado, aseguró que su tarjeta roja directa no se debió a sus reclamos por una acción de Vinicius Junior que, a su juicio, pudo haber significado una segunda amonestación.

Según explicó, la expulsión llegó después de que manifestara que el árbitro “tenía un papel que decía que Tchouameni, Carreras y Huijsen no podían ver tarjeta amarilla”, comentario que terminó por costarle la roja.