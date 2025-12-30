Arsenal vs Aston Villa: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La actividad de la Premier League no se detiene ni a 24 horas del cambio de año y nos presenta un duelo atractivo en el norte de Londres, con dos de los tres mejores equipos hasta el momento.

El Arsenal, líder de la competencia, recibe en el Emirates Stadium al Aston Villa, que llega con la intención de asaltar el primer puesto. El equipo de Mikel Arteta, mientras tanto, deberá ganar para estirar su ventaja en la cima sobre su adversario, que en caso de ganar llegarán al mismo puntaje que los Gunners y aguardarán, en caso de un triunfo, por lo que haga el Manchester City en su partido ante el Sunderland como visitante, para saber si quedan líderes o no de la clasificación

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Aston Villa?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Fecha : martes 30 de diciembre

: martes 30 de diciembre Horario : 15:15 (hora de EE.UU. ET), 12:15 horas (México), 21:15 horas (España)

: 15:15 (hora de EE.UU. ET), 12:15 horas (México), 21:15 horas (España) Estadio: Emirates Stadium

FBL-ENG-PR-ARSENAL-BRIGHTON | ADRIAN DENNIS/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Aston Villa en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos - NBCSN, Peacock México - Fox One España DAZN, Movistar Plus+ DAZN

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Brighton 2-1 V Premier League Crystal Palace 1-1 (8-7 V) EFL Cup Everton 1-0 V Premier League Brujas 3-0 V Champions League Brentford 2-0 V Premier League

Últimos cinco partidos del Aston Villa

Rival Resultado Competición Chelsea 2-1 V Premier League Manchester United 2-1 V Premier League West Ham 3-2 V Premier League FC Basel 2-1 V Europa League Arsenal 2-1 V Premier League

Últimas noticias del Arsenal

Arsenal v Brighton & Hove Albion - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El conjunto de Mikel Arteta llega en un momento de forma envidiable, liderando la tabla con 42 puntos. En la Premier League, los 'Gunners' han mostrado una solidez defensiva notable, encajando solo 11 goles en 18 partidos.

Vienen de una victoria trabajada por 2-1 ante el Brighton como local. A pesar de la carga de partidos, incluyendo el duelo de copa ante Crystal Palace, el Arsenal sabe que no puede ceder puntos en casa con el Manchester City acechando a solo dos unidades.

Últimas noticias del Aston Villa

Chelsea v Aston Villa - Premier League | Neville Williams/GettyImages

El Aston Villa atraviesa un momento fantástico. 11 victorias consecutivas: no pierde desde el 1 de noviembre ante Liverpool, y ganó 17 de los últimos 19 encuentros. Salvo Tyrone Mings, no tiene lesionados, y Unai Emery, su entrenador, llega sin suspendidos a su determinante visita a Stamford Bridge. Está a solo tres unidades del líder Arsenal y sueña con ganar la Premier League, título que no obtuvo en toda su historia. La última vez que ganó la Liga inglesa fue en 1980-1981, pero aún no tenía la denominación actual.

Posibles alineaciones

Arsenal

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori

: Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori Centrocampistas : Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard

: Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.

Aston Villa

Portero : Martínez

: Martínez Defensas : Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen

: Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen Centrocampistas : McGinn, Kamara, Onana, Rogers, Tielemans

: McGinn, Kamara, Onana, Rogers, Tielemans Delanteros: Watkins

Pronóstico SI

El Arsenal es una fortaleza en el Emirates y su defensa es la mejor del campeonato. El Astob Villa es un equipo valiente que intenta jugar y llega con una gran confianza, por lo que el empate es lo más probable.

Arsenal 2 - Aston Villa 2