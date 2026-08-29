Arsenal vs Aston Villa: previa, predicciones y alineaciones

Arsenal visita al Aston Villa este lunes 31 de agosto en Villa Park en el duelo que cerrará la segunda fecha de la Premier League 2026/27. El vigente campeón comenzó la defensa del título con una victoria en casa, mientras que el conjunto de Unai Emery sufrió una dura goleada en su estreno y necesita reaccionar.

Los Gunners iniciaron la temporada oficial con un contundente 3-0 sobre Coventry City en el Emirates Stadium. Kai Havertz abrió el marcador a los 15 minutos, Bukayo Saka amplió la ventaja poco después y Martin Ødegaard sentenció el encuentro en el inicio del segundo tiempo. El equipo de Arteta dominó el partido de prinicipio a fin y mantuvo su arco en cero después de haber derrotado también 3-0 al Manchester City en la Community Shield.

El Aston Villa, en cambio, tuvo un estreno para el olvido: perdió 4-0 frente al Brighton en el Amex Stadium, con los cuatro goles recibidos durante una primera mitad en la que además sufrió la expulsión de João Gomes. El equipo de Emery no consiguió reaccionar después del descanso y llega a su primer partido en casa con la necesidad de mostrar una imagen completamente diferente.

A continuación, toda la información de este gran partido de la Premier League.

Pronóstico SI

El Arsenal llega con mucha más confianza, solidez y con dos actuaciones contundentes en sus primeros partidos oficiales. Del otro lado aparece un Villa en pleno proceso de reconstrucción tras la salida de varios jugadores importantes y si bien cuenta con la localía a su favor, cuesta imaginar que pueda hacerle frente a uno de los mejores equipos de la actualidad.

Las bajas, la suspensión de João Gomes y la reciente salida de Ollie Watkins complican todavía más el panorama de Emery.

Pronóstico: Aston Villa 0-2 Arsenal

¿A qué hora se juega el Aston Villa vs Arsenal?

Ciudad: Birmingham, Inglaterra

Estadio: Villa Park

Fecha: lunes 31 de agosto

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:000 ESP

Árbitro: Jarred Gillett

Historial de enfrentamientos directos entre Aston Villa vs Arsenal (últimos cinco partidos)

Aston Villa: 2

2 Empates: 1

1 Arsenal: 2

Último partido entre ambos: 30/12/2025 - Arsenal 4-1 Aston Villa - Premier League 25/26, Fecha 19

Arsenal v Aston Villa - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Últimos 5 partidos

Aston Villa Arsenal Brighton 4-0 Aston Villa 23/08/26 Arsenal 3-0 Coventry City 21/08/26 Borussia Mönchengladbach 2-1 Aston Villa 15/08/26 Arsenal 3-0 Manchester City 16/08/26 PSG 2-1 Aston Villa 12/08/26 Arsenal 1 (4) - (3) 1 Como 12/08/26 Bayern 2-1 Aston Villa 07/08/26 Arsenal 2-3 Borussia Dortmund 09/08/26 BG Pathum United 1-3 Aston Villa 04/08/26 Arsenal 1-3 Real Betis 05/08/26

¿Cómo ver el Arsenal vs Aston Villa por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, USA Network, UNIVERSO, SiriusXM FC México Fox Mexico, FOX One España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Últimas noticias del Arsenal

Mikel Arteta recibió buenas noticias durante la semana. Bruno Guimarães volvió a entrenarse después de perderse el debut ante Coventry por una molestia en la ingle y podría estar disponible para jugar en Villa Park. También está en condiciones Ezri Konsa, incorporado precisamente desde el Aston Villa, por lo que podría producirse un debut especial ante su exequipo.

William Saliba continúa fuera por la lesión de espalda que arrastra desde el Mundial, mientras que Jurrien Timber sigue recuperándose de su problema muscular. Gabriel Martinelli se encuentra muy cerca de continuar su carrera en el Al-Hilal de Arabia Saudita.

Arsenal Training Session | David Price/GettyImages

Posible alineación de Arsenal (4-3-3): David Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Bruno Guimarães; Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Christos Tzolis; Kai Havertz.

Últimas noticias del Aston Villa

Emiliano Martínez deja el club luego de 6 temporadas para sumarse al Chelsea, mientras que Ollie Watkins se incorpora al Al-Hilal por unos 50 millones de libras. El delantero había faltado al debut ante Brighton y Emery confirmó su salida después de que ambos mantuvieran una conversación cara a cara.

Para reemplazar a Watkins, Villa acordó la llegada de Nicolas Jackson desde Chelsea en una operación que puede alcanzar los 65 millones de libras. El delantero ya se encuentra habilitado para debutar contra Arsenal. Además, Leon Goretzka llegó como agente libre después de finalizar su etapa en Bayern Múnich y podría tener sus primeros minutos este lunes.

João Gomes debe cumplir una fecha de suspensión por su expulsión ante Brighton. Amadou Onana continúa fuera por su grave lesión de rodilla sufrida en el Mundial y Johan Manzambi tampoco se encuentra disponible.

Aston Villa v Bournemouth - Premier League | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

Posible alineación del Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Leon Goretzka; John McGinn, Ross Barkley, George Hemmings; Nicolas Jackson.