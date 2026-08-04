Arsenal vs Betis: previa, predicciones y alineaciones

El campeón vigente de la Premier League se muda a Irlanda. El Arsenal y el Real Betis se enfrentarán por primera vez en la historia este miércoles 5 de agosto en el AVIVA Stadium de Dublín, en un amistoso que promete alto voltaje pese a tratarse de pretemporada.

Los Gunners llegan de un arranque perfecto: golearon 3-0 a puertas cerradas al MK Dons y luego se impusieron 4-1 al Girona con Max Dowman como gran figura. El nuevo refuerzo Christos Tzolis también se destacó en aquel encuentro jugado en Montilivi, en una pretemporada en la que el equipo de Mikel Arteta viene mostrando una faceta ofensiva muy prolífica.

El Betis, por su parte, disputará el sexto amistoso del verano, con un balance de cuatro victorias y una sola derrota, ante Granada. Los de Manuel Pellegrini vienen de vencer 1-0 al Almería gracias a un gol de Iván Corralejo, y llegan a Irlanda en el último tramo de su gira de preparación, que continuará luego ante Bournemouth e Inter de Milán.

Más allá del resultado, el cruce tiene un condimento especial ya que ambos equipos podrían reencontrarse en la fase de liga de la Champions League 2026-27, cuyo sorteo se realizará el 27 de agosto.

A continuación, toda la información acerca de este gran encuentro de preparación.

Pronóstico SI Fútbol

El ataque joven y vertiginoso del Arsenal viene funcionando a la perfección en este arranque de pretemporada, aunque el Betis representa el rival de mayor jerarquía que han enfrentado hasta el momento. De todas formas, el desgaste acumulado por los verdiblancos, que disputan su sexto amistoso del verano, podría pasarles factura físicamente.

Con ese contexto, todo indica que el Arsenal sostendrá su arranque perfecto de pretemporada ante un Betis que buscará sacar rédito de los minutos de rodaje, más que del resultado.

Pronóstico: Arsenal 3-1 Real Betis

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Real Betis?

Ciudad: Dublín, Irlanda

Estadio: AVIVA Stadium

Fecha: miércoles 5 de agosto

Hora: 14:30 EE.UU (Este), 12:30 MEX, 20:30 ESP

AVIVA Stadium | Ben McShane/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Arsenal vs Betis

Será el primer duelo entre estos dos equipos.

Últimos cinco partidos

Arsenal Betis Girona 1-4 Arsenal 01/08/26 Betis 1-0 Almería 01/08/26 Arsenal 3-0 MK Dons 25/07/26 Betis 4-0 Lyon 29/07/26 Arsenal 1 (3)-(4) PSG 30/05/26 Granada 1-0 Betis 25/07/26 Palace 1-2 Arsenal 24/05/26 Recreativo de Huelva 0-1 Betis 22/07/26 Arsenal 1-0 Burnley 18/05/26 SF Lotte 0-3 Betis 18/07/26

¿Cómo ver el Arsenal vs Betis por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, FOX Deportes, FOX One México Sin transmisión España Sin transmisión

Últimas noticias del Arsenal

Arteta llega a este compromiso sin nueve futbolistas que disputaron el reciente Mundial: los campeones David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi (con España), además de Martin Odegaard (Noruega), Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze y Noni Madueke (Inglaterra), todos ellos aún sin reincorporarse a los entrenamientos. William Saliba tampoco estará disponible por una lesión y se espera que Odegaard vuelva a las órdenes del técnico recién después de este amistoso.

Como dato positivo, Ben White completó 61 minutos sin sobresaltos tras su largo proceso de recuperación de una lesión de rodilla, aunque la joven promesa Marli Salmon aparece como alternativa si el cuerpo técnico prefiere no forzarlo. En paralelo, sigue latente en Londres el interés por Vinicius Júnior, situación que Arteta evitó profundizar cuando fue consultado al respecto durante el fin de semana.

Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season Friendly | Alex Caparros/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-3-3): Kepa; Mosquera, Salmon, Hincapie, Calafiori; Nwaneri, Lewis-Skelly, Havertz; Dowman, Jesus, Tzolis.

Últimas noticias del Betis

La gran novedad en la lista de convocados del Betis para esta gira es la inclusión de Cucho Hernández, además de varios canteranos como Manu González, Yan Zhuravskyi, Ángel Ortiz, Gnangoro Bouaré, Rica, Morante y Pablo García. El plantel de Pellegrini se instaló en Dublín desde el lunes para completar la tercera y última etapa de su pretemporada.

En el plano físico, Diego Llorente tuvo que ser sustituido en el tramo final del triunfo ante el Almería por fatiga muscular, aunque no se trataría de una lesión de gravedad. Los verdiblancos ya arrastran las bajas de Aitor Ruibal (rodilla), Diego Conde (hombro) y Abde Ezzalzouli (rodilla). Isco disputó ante el Almería sus primeros minutos de pretemporada y aparece como candidato a ser titular en Dublín. y también genera expectativa el regreso de Héctor Bellerín, precisamente un ex-Arsenal.

Real Betis v UD Almeria - Pre-Season Friendly | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Betis (4-2-3-1): Gonzalez; Bellerin, Llorente, Gomez, Firpo; Roca, Corralejo; Antony, Isco, Fornals; Petit.