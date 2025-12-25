Arsenal vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La actividad de la Premier League no se detiene en las fiestas y la Jornada 18 nos presenta un duelo atractivo en el norte de Londres.
El Arsenal, líder sólido de la competencia, recibe en el Emirates Stadium al Brighton & Hove Albion. El equipo de Mikel Arteta llega con la misión de mantener su ventaja en la cima, mientras que los visitantes intentan salir de un bache de resultados que los ha alejado de la zona europea.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Brighton?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Fecha: sábado 27 de diciembre
- Horario: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)
- Estadio: Emirates Stadium
¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Brighton en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo, Universo
USA Network, NBC Sports App, SiriusXM
México
-
FOX One
España
DAZN 1
DAZN
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Crystal Palace
-
EFL Cup (Cuartos)
Everton
1-0 V
Premier League
Club Brujas
3-0 V
UEFA Champions League
Brentford
2-0 V
Premier League
Chelsea
1-1 E
Premier League
Últimos cinco partidos del Brighton
Rival
Resultado
Competición
Sunderland
0-0 E
Premier League
Liverpool
0-2 D
Premier League
Aston Villa
3-4 D
Premier League
Nottingham Forest
2-0 V
Premier League
Brentford
2-1 V
Premier League
Últimas noticias del Arsenal
El conjunto de Mikel Arteta llega en un momento de forma envidiable, liderando la tabla con 39 puntos. En la Premier League, los 'Gunners' han mostrado una solidez defensiva notable, encajando solo 10 goles en 17 partidos.
Vienen de una victoria trabajada por 1-0 ante el Everton en Goodison Park. A pesar de la carga de partidos, incluyendo el duelo de copa ante Crystal Palace, el Arsenal sabe que no puede ceder puntos en casa con el Manchester City acechando a solo dos unidades.
Últimas noticias del Brighton
Las Gaviotas de Fabian Hürzeler atraviesan un momento complicado. Ubicados en la novena posición con 24 puntos, han perdido terreno en la lucha por Europa tras sumar solo un punto en sus últimos tres compromisos.
Vienen de un empate sin goles ante el Sunderland y una derrota en casa 0-2 ante el Liverpool. El equipo necesita recuperar su fluidez ofensiva y corregir los problemas defensivos que quedaron expuestos en la derrota 3-4 ante Aston Villa hace un par de jornadas.
Posibles alineaciones
Arsenal
- Portero: David Raya
- Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori
- Centrocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard
- Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.
Brighton
- Portero: Bart Verbruggen
- Defensas: Mats Wieffer, Diego Coppola, Olivier Boscagli, Ferdi Kadıoğlu
- Centrocampistas: Yasin Ayari, Jack Hinshelwood
- Medios Ofensivos: Yankuba Minteh, Brajan Gruda, Maxime De Cuyper
- Delantero: Georginio Rutter.
Pronóstico SI
El Arsenal es una fortaleza en el Emirates y su defensa es la mejor del campeonato. El Brighton, aunque es un equipo valiente que intenta jugar, llega con la confianza mermada y enfrentando a un rival que domina todas las fases del juego. Se espera que los 'Gunners' controlen el ritmo y se lleven la victoria con solvencia.
Arsenal 2-0 Brighton
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.