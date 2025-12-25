Arsenal vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La actividad de la Premier League no se detiene en las fiestas y la Jornada 18 nos presenta un duelo atractivo en el norte de Londres.

El Arsenal, líder sólido de la competencia, recibe en el Emirates Stadium al Brighton & Hove Albion. El equipo de Mikel Arteta llega con la misión de mantener su ventaja en la cima, mientras que los visitantes intentan salir de un bache de resultados que los ha alejado de la zona europea.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Brighton?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Fecha : sábado 27 de diciembre

: sábado 27 de diciembre Horario : 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)

: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España) Estadio: Emirates Stadium

Everton v Arsenal - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Brighton en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo, Universo USA Network, NBC Sports App, SiriusXM México - FOX One España DAZN 1 DAZN

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Crystal Palace - EFL Cup (Cuartos) Everton 1-0 V Premier League Club Brujas 3-0 V UEFA Champions League Brentford 2-0 V Premier League Chelsea 1-1 E Premier League

Últimos cinco partidos del Brighton

Rival Resultado Competición Sunderland 0-0 E Premier League Liverpool 0-2 D Premier League Aston Villa 3-4 D Premier League Nottingham Forest 2-0 V Premier League Brentford 2-1 V Premier League

Brighton & Hove Albion v Sunderland - Premier League | Ian Horrocks/GettyImages

Últimas noticias del Arsenal

El conjunto de Mikel Arteta llega en un momento de forma envidiable, liderando la tabla con 39 puntos. En la Premier League, los 'Gunners' han mostrado una solidez defensiva notable, encajando solo 10 goles en 17 partidos.

Vienen de una victoria trabajada por 1-0 ante el Everton en Goodison Park. A pesar de la carga de partidos, incluyendo el duelo de copa ante Crystal Palace, el Arsenal sabe que no puede ceder puntos en casa con el Manchester City acechando a solo dos unidades.

Últimas noticias del Brighton

Las Gaviotas de Fabian Hürzeler atraviesan un momento complicado. Ubicados en la novena posición con 24 puntos, han perdido terreno en la lucha por Europa tras sumar solo un punto en sus últimos tres compromisos.

Vienen de un empate sin goles ante el Sunderland y una derrota en casa 0-2 ante el Liverpool. El equipo necesita recuperar su fluidez ofensiva y corregir los problemas defensivos que quedaron expuestos en la derrota 3-4 ante Aston Villa hace un par de jornadas.

Brighton & Hove Albion FC v Arsenal FC - Premier League | David Price/GettyImages

Posibles alineaciones

Arsenal

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori

: Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori Centrocampistas : Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard

: Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.

Brighton

Portero : Bart Verbruggen

: Bart Verbruggen Defensas : Mats Wieffer, Diego Coppola, Olivier Boscagli, Ferdi Kadıoğlu

: Mats Wieffer, Diego Coppola, Olivier Boscagli, Ferdi Kadıoğlu Centrocampistas : Yasin Ayari, Jack Hinshelwood

: Yasin Ayari, Jack Hinshelwood Medios Ofensivos : Yankuba Minteh, Brajan Gruda, Maxime De Cuyper

: Yankuba Minteh, Brajan Gruda, Maxime De Cuyper Delantero: Georginio Rutter.

Pronóstico SI

El Arsenal es una fortaleza en el Emirates y su defensa es la mejor del campeonato. El Brighton, aunque es un equipo valiente que intenta jugar, llega con la confianza mermada y enfrentando a un rival que domina todas las fases del juego. Se espera que los 'Gunners' controlen el ritmo y se lleven la victoria con solvencia.

Arsenal 2-0 Brighton

