Arsenal vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones

El Emirates Stadium será escenario este domingo 6 de septiembre de un nuevo derbi londinense entre Arsenal y Chelsea, protagonistas del gran duelo de la tercera fecha de la Premier League 2026/27. El campeón recibe a un equipo de Xabi Alonso que busca volver a ser protagonista y que al igual que los Gunners, también comenzó el campeonato con dos victorias.

El dueño de casa llega con puntaje perfecto después de superar 3-0 a Coventry en su estreno y vencer 1-0 al Aston Villa en Birmingham. Los de Mikel Arteta tuvieron que trabajar en Villa Park y encontraron la diferencia en el segundo tiempo con un tanto de Bukayo Sak en el minuto 59. Además de sumar seis puntos, los Gunners todavía no recibieron goles en el torneo.

Los Blues también ganaron en sus dos primeras presentaciones y llegan al Emirates con siete goles convertidos. Luego del 3-2 ante Fulham, superaron al Brighton en un partidazo que acabó 4-3. Roméo Lavia, Pedro Neto y João Pedro pusieron al equipo 3-0 arriba antes de la reacción visitante, mientras que Cole Palmer marcó el cuarto a los 74 minutos para asegurar el triunfo.

A continuación, toda la información para vivir de cerca este apasionante clásico londinense.

Pronóstico SI

El Arsenal llega con una defensa mucho más confiable, tendrá el respaldo de su gente y llega con muy buenos resultados recientes ante su rival. Los de Arteta hacen de su solidez defensiva una de sus principales virtudes, sin ir en desmedro de su gran potencial ofensivo.

Chelsea también ha mostrado una gran capacidad de fuego, pero es un equipo en construcción, con muchos cambios en la plantilla y corre desde atrás ante el campeón. Palmer, João Pedro y Rogers pueden generar problemas, aunque la fragilidad defensiva de los Blues puede terminar siendo determinante ante un Arsenal infranqueable hasta el momento.

Pronóstico: Arsenal 2-1 Chelsea

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Chelsea?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Emirates Stadium

Fecha: domingo 6 de septiembre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 09:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: Chris Kavanagh

Historial de enfrentamientos directos entre Arsenal vs Chelsea (últimos cinco partidos)

Arsenal: 4

4 Empates: 1

1 Chelsea: 0

Último partido entre ambos: 01/03/2026 - Arsenal 2-1 Chelsea - Premier League 25/26, Fecha 28

Arsenal v Chelsea - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Últimos 5 partidos

Arsenal Chelsea Aston Villa 0-1 Arsenal 30/08/26 Chelsea 4-3 Brighton 30/08/26 Arsenal 3-0 Coventry City 21/08/26 Chelsea 2-0 Luton Town 27/08/26 Arsenal 3-0 Manchester City 16/08/26 Fulham 2-3 Chelsea 24/08/26 Arsenal 1 (4) - (3) 1 Como 12/08/26 Chelsea 3-1 Real Sociedad 15/08/26 Arsenal 2-3 Borussia Dortmund 09/08/26 Johor Darul Tazim 3-3 Chelsea 09/08/26

¿Cómo ver el Arsenal vs Chelsea por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, USA Network, Telemundo, SiriusXM FC México Fox One España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Últimas noticias del Arsenal

Mikel Arteta mantiene dos bajas importantes en defensa: William Saliba continúa fuera por su lesión en la espalda y Jurrien Timber sigue recuperándose de un problema en la ingle. A ellos se sumó una duda de último momento con Cristhian Mosquera, quien terminó el encuentro ante Aston Villa con molestias musculares y no participó del entrenamiento del jueves. Ezri Konsa aparece como alternativa para ocupar su lugar.

Declan Rice terminó con molestias ante Villa pero pudo entrenarse a la par y estaría disponible. Bruno Guimaraes también está recuperado de su problema en la ingle y podría tener más minutos después de haber ingresado desde el banco en la segunda jornada.

Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Christos Tzolis; Kai Havertz.

Últimas noticias del Chelsea

Xabi Alonso afronta el derbi con algunas dudas en el mediocampo. Jordan Henderson está descartado y Marco Palestra tampoco estará disponible, mientras que Moisés Caicedo es duda después de abandonar el encuentro ante Brighton con molestias. El ecuatoriano solamente pudo disputar unos minutos en la segunda parte.

Enzo Fernández finalmente dejó Stamford Bridge para convertirse en jugador del Manchester City. La salida del argentino representa una baja de peso para el mediocampo de Alonso, que deberá repartir sus responsabilidades entre las alternativas disponibles.

Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Posible alineación del Chelsea (3-4-2-1): Emiliano Martínez; Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Levi Colwill; Pedro Neto, Roméo Lavia, Malo Gusto, Jorrel Hato; Cole Palmer, Morgan Rogers; João Pedro.

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