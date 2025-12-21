Arsenal vs Crystal Palace: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Arsenal y el Crystal Palace se verán las caras el próximo martes para definir a uno de los semifinalistas de la EFL Cup inglesa, que tuvo al Newcastle como campeón en la temporada pasada. Los azulgranas buscarán coronar su gran presente con otro trofeo, mientras que el Arsenal quiere ratificar su buen andar con gloria.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Crystal Palace?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: martes 23 de diciembre
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Emirates Stadium
¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Crystal Palace en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
A confirmar
Paramount+
México
A confirmar
Disney+ Premium
España
A confirmar
A confirmar
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Everton
0-1 V
Premier League
Wolves
2-1 V
Premier League
Club Brugge
3-0 V
UEFA Champions League
Aston Villa
2-1 D
Premier League
Brentford
2-0 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Crystal Palace
Rival
Resultado
Competición
Leeds
4-1 D
Premier League
KuPS Kuopio
2-2 E
UEFA Conference League
Manchester City
3-0 D
Premier League
Shelbourne
3-0 V
UEFA Conference League
Fulham
2-1 V
Premier League
Últimas noticias del Arsenal
El Arsenal sigue siendo el puntero de la Premier League a pesar de varios sacudones y llega al final del 2025 a pura ilusión, con la expectativa de que el 2026 sea el año en el que finalmente corten la mala racha de más de dos décadas sin ganar la liga inglesa.
Para este partido, los dirigidos por Mikel Arteta no podrán contar con cinco futbolistas por diversas lesiones: Gabriel Magalhaes, Cristhian Mosquera, Ben White, Max Dowman y Kai Havertz.
Últimas noticias del Crystal Palace
El equipo de Oliver Glasner está a tiro de la zona de clasificación a copas internacionales en la Premier League y saben que tienen en las copas locales la gran oportunidad de ampliar su insipiente palmarés. La EFL Cup, una de las grandes metas para ellos.
La lista de lesionados en el Palace asciende a seis futbolistas: Daniel Muñoz, Daichi Kamada, Caleb Kporha, Chadi Riad, Cheick Doucoure y Rio Cardines.
Posibles alineaciones
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Piero Hincapié, William Saliba, Jurriën Timber, Myles Lewis-Skelly
Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze
Delanteros: Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka.
Crystal Palace
Portero: Dean Henderson
Defensas: Marc Guehi, Maxence Lacroix, Chris Richards
Mediocampistas: Tyrick Mitchell, Will Hughes, Adam Wharton, Nathaniel Clyne
Delanteros: Yeremy Pino, Ismaila Sarr y Jean Philippe Mateta.
Pronóstico SI
Será un partido reñido y con oportunidades para ambos equipos, pero el Arsenal sacará ventaja y se impondrá en condición de local.
Arsenal 2-1 Crystal Palace
