Arsenal vs Crystal Palace: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Arsenal y el Crystal Palace se verán las caras el próximo martes para definir a uno de los semifinalistas de la EFL Cup inglesa, que tuvo al Newcastle como campeón en la temporada pasada. Los azulgranas buscarán coronar su gran presente con otro trofeo, mientras que el Arsenal quiere ratificar su buen andar con gloria.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Crystal Palace?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: martes 23 de diciembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Emirates Stadium

Arsenal v Manchester United - Emirates FA Cup Third Round | Alex Burstow/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Crystal Palace en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos A confirmar Paramount+ México A confirmar Disney+ Premium España A confirmar A confirmar

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Everton 0-1 V Premier League Wolves 2-1 V Premier League Club Brugge 3-0 V UEFA Champions League Aston Villa 2-1 D Premier League Brentford 2-0 V Premier League

Últimos cinco partidos del Crystal Palace

Rival Resultado Competición Leeds 4-1 D Premier League KuPS Kuopio 2-2 E UEFA Conference League Manchester City 3-0 D Premier League Shelbourne 3-0 V UEFA Conference League Fulham 2-1 V Premier League

Últimas noticias del Arsenal

Club Brugge KV v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Catherine Steenkeste/GettyImages

El Arsenal sigue siendo el puntero de la Premier League a pesar de varios sacudones y llega al final del 2025 a pura ilusión, con la expectativa de que el 2026 sea el año en el que finalmente corten la mala racha de más de dos décadas sin ganar la liga inglesa.

Para este partido, los dirigidos por Mikel Arteta no podrán contar con cinco futbolistas por diversas lesiones: Gabriel Magalhaes, Cristhian Mosquera, Ben White, Max Dowman y Kai Havertz.

Últimas noticias del Crystal Palace

Crystal Palace FC v KuPS Kuopio - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD6 | Steve Bardens - AMA/GettyImages

El equipo de Oliver Glasner está a tiro de la zona de clasificación a copas internacionales en la Premier League y saben que tienen en las copas locales la gran oportunidad de ampliar su insipiente palmarés. La EFL Cup, una de las grandes metas para ellos.

La lista de lesionados en el Palace asciende a seis futbolistas: Daniel Muñoz, Daichi Kamada, Caleb Kporha, Chadi Riad, Cheick Doucoure y Rio Cardines.

Posibles alineaciones

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Piero Hincapié, William Saliba, Jurriën Timber, Myles Lewis-Skelly

Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze

Delanteros: Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka.

Crystal Palace

Portero: Dean Henderson

Defensas: Marc Guehi, Maxence Lacroix, Chris Richards

Mediocampistas: Tyrick Mitchell, Will Hughes, Adam Wharton, Nathaniel Clyne

Delanteros: Yeremy Pino, Ismaila Sarr y Jean Philippe Mateta.

Pronóstico SI

Será un partido reñido y con oportunidades para ambos equipos, pero el Arsenal sacará ventaja y se impondrá en condición de local.

Arsenal 2-1 Crystal Palace