Arsenal vs Leeds: previa, predicciones y alineaciones

El Arsenal recibe al Leeds United este sábado 10 de octubre por la sexta fecha de la Premier League. Será el primer partido de ambos tras el parón de selecciones, con el equipo de Mikel Arteta necesitado de dar una respuesta después de su primera derrota de la temporada.

El vigente campeón de la Premier League había arrancado la temporada con siete victorias seguidas en todas las competiciones. Sin embargo, antes del parón sufrió una dura goleada ante el Brighton por 3-0 con goles Pascal Gross, Charalampos Kostoulas y Chema Andrés. Los Gunners marchan segundos con 12 puntos, tres menos que el Manchester City, y el martes reciben al Lille por la Champions League.

El Leeds, por su parte, es una de las sorpresas del arranque. El equipo de Daniel Farke es uno de los cinco invictos de la Premier League, con dos victorias y tres empates, y apenas recibió tres goles en cinco fechas. Antes del parón goleó 4-1 al Newcastle e igualó 0-0 con el Crystal Palace. Es quinto con 9 puntos, aunque perdió los dos partidos de la temporada pasada ante su rival de esta jornada.

A continuación, toda la información sobre este partido de la Premier League.

Pronóstico SI

El Leeds llegará con su 3-5-2 bien cerrado atrás, con Ampadu, Tanaka y Stach para tapar los espacios por el centro, y buscará lastimar en ataques directos con Calvert-Lewin y Okafor. El Arsenal tendrá la pelota y apostará por las bandas, con Saka como principal amenaza en el uno contra uno.

Más allá de las bajas en ataque, la jerarquía del local y la localía deberían inclinar la balanza en un partido en el que intuimos que habrá pocos goles.

Pronóstico: Arsenal 2-0 Leeds

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Leeds?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Emirates Stadium

Fecha: sábado 10 de octubre

Hora: 07:30 EE.UU (Este), 05:30 MEX, 13:30 ESP

Árbitro: Paul Tierney

Historial de enfrentamientos directos entre el Arsenal y el Leeds (últimos cinco enfrentamientos)

Arsenal : 5

: 5 Empates : 0

: 0 Leeds: 0

Último partido entre ambos: 31/01/2026 - Leeds 0-4 Arsenal - Premier League 2025/26, Fecha 24

Leeds United v Arsenal - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Últimos 5 partidos

Arsenal Leeds Brighton 3-0 Arsenal 19/09/26 Leeds 0-0 Crystal Palace 19/09/26 Ipswich 2-4 Arsenal 15/09/26 Leeds 4-1 Newcastle 14/09/26 Sunderland 0-2 Arsenal 12/09/26 Chelsea 6-3 Leeds 09/09/26 Napoli 0-1 Arsenal 09/09/26 Brighton 1-1 Leeds 05/09/26 Arsenal 2-1 Chelsea 06/09/26 Leeds 1-1 Brentford 30/08/26

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Últimas noticias del Arsenal

El parón de selecciones le dejó bajas a Arteta. Kai Havertz se lesionó el isquiotibial con Alemania y Christos Tzolis sufrió una lesión similar jugando para Grecia, por lo que ninguno de los dos estará ante el Leeds. Además, Ezri Konsa es duda por una molestia en el cuádriceps que le impidió jugar con Inglaterra. William Saliba sigue fuera por su lesión en la espalda y apunta a volver recién en noviembre.

La buena noticia es que Martin Ødegaard y Declan Rice están disponibles, y que Viktor Gyökeres llega encendido tras marcar en los cuatro partidos de Suecia. El sueco tendría su primera titularidad en la Premier esta temporada, con Eberechi Eze en la banda izquierda.

Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Mike Hewitt/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimarães, Rice; Saka, Ødegaard, Eze; Gyökeres.

Últimas noticias del Leeds

Farke no podrá contar con Joe Rodon ni con Mateo Joseph, con una lesión de rodilla de larga data. Harry Wilson, quien se perdió el último partido por un problema en el cuádriceps, podría volver a la convocatoria.

Todo indica que el entrenador repetirá por tercer partido consecutivo el mismo once, con la dupla Calvert-Lewin y Okafor en ataque.

Leeds United v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27 | Nigel French/Allstar/GettyImages

Posible alineación del Leeds (3-5-2): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Tanaka, Ampadu, Stach, Gudmundsson; Okafor, Calvert-Lewin.

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