Arsenal vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 23 de la Premier League nos reserva un choque de titanes este domingo. El Arsenal, líder sólido con una ventaja de siete puntos, recibe en el Emirates Stadium al Manchester United.

El equipo de Mikel Arteta llega con la moral alta tras brillar en Champions, pero con dudas en liga tras un empate reciente. Por su parte, el United de Michael Carrick aterriza en Londres con el pecho inflado tras vencer al Manchester City, buscando dar otro golpe de autoridad para meterse en la pelea por el Top 4.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Manchester United?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Fecha : domingo 25 de enero de 2026

: domingo 25 de enero de 2026 Horario : 11:30 (hora de EE.UU. ET), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España)

: 11:30 (hora de EE.UU. ET), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España) Estadio: Emirates Stadium

FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITY | DARREN STAPLES/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Manchester United en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos - Peacock, SiriusXM México TNT Sports HBO Max España Movistar, DAZN 1 DAZN, Movistar+ Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Inter de Milán 3-1 V UEFA Champions League Nottingham Forest 0-0 E Premier League Portsmouth 4-1 V FA Cup Liverpool 0-0 E Premier League Bournemouth 3-2 V Premier League

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival Resultado Competición Manchester City 2-0 V Premier League Brighton 1-2 D FA Cup Burnley 2-2 E Premier League Wolves 1-1 E Premier League Newcastle 1-0 V Premier League

FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Giuseppe Cottini/GettyImages

Últimas noticias del Arsenal

El conjunto de Mikel Arteta sigue marcando el paso en la Premier con 50 puntos. Vienen de una victoria contundente 3-1 en Milán ante el Inter, donde Gabriel Jesus brilló con un doblete. Sin embargo, en la liga tropezaron la semana pasada empatando 0-0 ante el Nottingham Forest.

La gran duda para Arteta está en la delantera: ¿mantener a un Gabriel Jesus encendido o devolver la titularidad al goleador habitual Viktor Gyökeres? Todo apunta a que el sueco iniciará. En defensa, las bajas de Riccardo Calafiori y Piero Hincapié (dudas serias) podrían obligar a repetir con jóvenes como Myles Lewis-Skelly o reajustar la línea de fondo.

Últimas noticias del Manchester United

El interinato de Michael Carrick ha traído calma y resultados. La victoria 2-0 en el derbi ante el Manchester City fue un bálsamo y colocó al equipo quinto con 35 puntos, acechando los puestos de Champions.

Para este duelo, Carrick recupera a Noussair Mazraoui tras la Copa África, aunque es probable que mantenga el bloque defensivo que funcionó ante el City, con Harry Maguire y Lisandro Martínez en la central. En ataque, ante las lesiones de Zirkzee, la responsabilidad recaerá en la movilidad de sus volantes y la sorpresa de Patrick Dorgu, quien ha rendido bien como mediapunta.

FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENAL | PAUL ELLIS/GettyImages

Posibles alineaciones

Arsenal (4-3-3)

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly

: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly Centrocampistas : Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard

: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.

Manchester United (4-2-3-1)

Portero : Senne Lammens (o Onana/Bayindir)

: Senne Lammens (o Onana/Bayindir) Defensas : Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw

: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw Pivotes : Casemiro, Kobbie Mainoo

: Casemiro, Kobbie Mainoo Medios Ogensivos : Amad Diallo, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu

: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu Delantero: Bryan Mbeumo

Pronóstico SI

El Arsenal es una fortaleza en el Emirates y, aunque el United llega motivado, la consistencia de los 'Gunners' en casa debería pesar. La defensa improvisada del United podría sufrir ante el movimiento de Saka y Odegaard. Será un partido cerrado, pero el líder tiene más herramientas para destrabarlo.

Arsenal 2-1 Manchester United