Arsenal vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 23 de la Premier League nos reserva un choque de titanes este domingo. El Arsenal, líder sólido con una ventaja de siete puntos, recibe en el Emirates Stadium al Manchester United.
El equipo de Mikel Arteta llega con la moral alta tras brillar en Champions, pero con dudas en liga tras un empate reciente. Por su parte, el United de Michael Carrick aterriza en Londres con el pecho inflado tras vencer al Manchester City, buscando dar otro golpe de autoridad para meterse en la pelea por el Top 4.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Manchester United?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Fecha: domingo 25 de enero de 2026
- Horario: 11:30 (hora de EE.UU. ET), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España)
- Estadio: Emirates Stadium
¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Manchester United en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
-
Peacock, SiriusXM
México
TNT Sports
HBO Max
España
Movistar, DAZN 1
DAZN, Movistar+
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Inter de Milán
3-1 V
UEFA Champions League
Nottingham Forest
0-0 E
Premier League
Portsmouth
4-1 V
FA Cup
Liverpool
0-0 E
Premier League
Bournemouth
3-2 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Manchester City
2-0 V
Premier League
Brighton
1-2 D
FA Cup
Burnley
2-2 E
Premier League
Wolves
1-1 E
Premier League
Newcastle
1-0 V
Premier League
Últimas noticias del Arsenal
El conjunto de Mikel Arteta sigue marcando el paso en la Premier con 50 puntos. Vienen de una victoria contundente 3-1 en Milán ante el Inter, donde Gabriel Jesus brilló con un doblete. Sin embargo, en la liga tropezaron la semana pasada empatando 0-0 ante el Nottingham Forest.
La gran duda para Arteta está en la delantera: ¿mantener a un Gabriel Jesus encendido o devolver la titularidad al goleador habitual Viktor Gyökeres? Todo apunta a que el sueco iniciará. En defensa, las bajas de Riccardo Calafiori y Piero Hincapié (dudas serias) podrían obligar a repetir con jóvenes como Myles Lewis-Skelly o reajustar la línea de fondo.
Últimas noticias del Manchester United
El interinato de Michael Carrick ha traído calma y resultados. La victoria 2-0 en el derbi ante el Manchester City fue un bálsamo y colocó al equipo quinto con 35 puntos, acechando los puestos de Champions.
Para este duelo, Carrick recupera a Noussair Mazraoui tras la Copa África, aunque es probable que mantenga el bloque defensivo que funcionó ante el City, con Harry Maguire y Lisandro Martínez en la central. En ataque, ante las lesiones de Zirkzee, la responsabilidad recaerá en la movilidad de sus volantes y la sorpresa de Patrick Dorgu, quien ha rendido bien como mediapunta.
Posibles alineaciones
Arsenal (4-3-3)
- Portero: David Raya
- Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly
- Centrocampistas: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard
- Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.
Manchester United (4-2-3-1)
- Portero: Senne Lammens (o Onana/Bayindir)
- Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw
- Pivotes: Casemiro, Kobbie Mainoo
- Medios Ogensivos: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu
- Delantero: Bryan Mbeumo
Pronóstico SI
El Arsenal es una fortaleza en el Emirates y, aunque el United llega motivado, la consistencia de los 'Gunners' en casa debería pesar. La defensa improvisada del United podría sufrir ante el movimiento de Saka y Odegaard. Será un partido cerrado, pero el líder tiene más herramientas para destrabarlo.
Arsenal 2-1 Manchester United
