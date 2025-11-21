Arsenal vs Tottenham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Arsenal es el líder y máximo candidato a ganar la Premier League, aunque su reinado en la tabla se está viendo amenazado por la recuperación del Manchester City. El Tottenham, uno de sus rivales más tradicionales, buscará este fin de semana darle un golpe importante a los Gunners.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido correspondiente a la 12ª jornada del campeonato en Inglaterra.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Tottenham?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: domingo 23 de noviembre

Horario: 11:30 (costa este de EE.UU.), 10:30 (México), 17:30 (España)

Estadio: Emirates Stadium

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Tottenham en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos A confirmar Peacock México Caliente TV Fox One España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Sunderland 2-2 E Premier League Slavia Praga 3-0 V UEFA Champions League Burnley 2-0 V Premier League Brighton 2-0 V EFL Cup Crystal Palace 1-0 V Premier League

Últimos cinco partidos del Tottenham

Rival Resultado Competición Manchester United 2-2 E Premier League FC Copenhague 4-0 V UEFA Champions League Chelsea 1-0 D Premier League Newcastle 2-0 D EFL Cup Everton 3-0 V Premier League

Últimas noticias del Arsenal

Arsenal v Nottingham Forest - Premier League | Jack Thomas/GettyImages

El sueño de volver a ser campeón tras más de dos décadas está más vivo que nunca, y en los pasillos del Emirates confían en que esta vez si se dará la tan ansiada corona inglesa que tanto vienen esperando.

Están punteros de la competencia con cuatro puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor llegando a la mitad de la temporada. Sobre los 11 partidos jugados ganaron ocho, empataron dos y perdieron tan solo uno.

Últimas noticias del Tottenham

Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier League | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Los Spurs están quintos con 18 puntos y su objetivo en este momento radica en dejar atrás la irregularidad, entrar en zona de clasificación a UEFA Champions League y no moverse de allí. Están todos bastante pegados en cuanto a la cantidad de unidades, así que un triunfo en el Emirates podría ser crucial.

Posibles alineaciones

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber

Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi

Volantes ofensivos: Leandro Trossard, Eberechi Eze, Bukayo Saka

Delantero: Mikel Merino.

Tottenham

Portero: Guglielmo Vicario



Defensas: Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro

Mediocampistas: Pape Sarr, João Palhinha

Volantes ofensivos: Richarlison, Xavi Simons, Brennan Johnson

Delanteros: Randal Kolo Muani.

Pronóstico SI

El Arsenal seguirá por el camino de la victoria venciendo a un Tottenham que nada en un mar de incertidumbre por rendimientos irregulares.

Arsenal 2-1 Tottenham

