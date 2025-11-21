Arsenal vs Tottenham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Arsenal es el líder y máximo candidato a ganar la Premier League, aunque su reinado en la tabla se está viendo amenazado por la recuperación del Manchester City. El Tottenham, uno de sus rivales más tradicionales, buscará este fin de semana darle un golpe importante a los Gunners.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido correspondiente a la 12ª jornada del campeonato en Inglaterra.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Tottenham?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: domingo 23 de noviembre
Horario: 11:30 (costa este de EE.UU.), 10:30 (México), 17:30 (España)
Estadio: Emirates Stadium
¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Tottenham en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
A confirmar
Peacock
México
Caliente TV
Fox One
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Sunderland
2-2 E
Premier League
Slavia Praga
3-0 V
UEFA Champions League
Burnley
2-0 V
Premier League
Brighton
2-0 V
EFL Cup
Crystal Palace
1-0 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Tottenham
Rival
Resultado
Competición
Manchester United
2-2 E
Premier League
FC Copenhague
4-0 V
UEFA Champions League
Chelsea
1-0 D
Premier League
Newcastle
2-0 D
EFL Cup
Everton
3-0 V
Premier League
Últimas noticias del Arsenal
El sueño de volver a ser campeón tras más de dos décadas está más vivo que nunca, y en los pasillos del Emirates confían en que esta vez si se dará la tan ansiada corona inglesa que tanto vienen esperando.
Están punteros de la competencia con cuatro puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor llegando a la mitad de la temporada. Sobre los 11 partidos jugados ganaron ocho, empataron dos y perdieron tan solo uno.
Últimas noticias del Tottenham
Los Spurs están quintos con 18 puntos y su objetivo en este momento radica en dejar atrás la irregularidad, entrar en zona de clasificación a UEFA Champions League y no moverse de allí. Están todos bastante pegados en cuanto a la cantidad de unidades, así que un triunfo en el Emirates podría ser crucial.
Posibles alineaciones
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber
Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi
Volantes ofensivos: Leandro Trossard, Eberechi Eze, Bukayo Saka
Delantero: Mikel Merino.
Tottenham
Portero: Guglielmo Vicario
Defensas: Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro
Mediocampistas: Pape Sarr, João Palhinha
Volantes ofensivos: Richarlison, Xavi Simons, Brennan Johnson
Delanteros: Randal Kolo Muani.
Pronóstico SI
El Arsenal seguirá por el camino de la victoria venciendo a un Tottenham que nada en un mar de incertidumbre por rendimientos irregulares.
Arsenal 2-1 Tottenham
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo