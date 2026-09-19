El Arsenal sufrió su primera derrota de la temporada y lo hizo con una goleada 3-0 del Brighton. Los Gunners llegaban con cuatro victorias en las primeras cuatro jornadas de la Premier League (y un invicto de nueve partidos), pero las Gaviotas terminaron con el puntaje perfecto y mandaron al equipo de Mikel Arteta al segundo puesto de la tabla por diferencia de gol con el Manchester City.

Pascal Gross abrió el marcador con un remate desde afuera del área que pegó en el poste antes de ingresar. Charalampos Kostoulas amplió la ventaja con un disparo desde unos 25 metros y Chema Andres sentenció el encuentro de cabeza luego de un córner.

Arteta no buscó excusas después del encuentro y reconoció la superioridad del rival. El DT apuntó especialmente a los errores de su equipo y a la diferencia que encontró el Brighton en los duelos durante los primeros minutos. "Ellos merecieron ganar el partido, fueron el mejor equipo, especialmente en el inicio del primer tiempo. No competimos al nivel requerido. Cometimos errores técnicos en zonas equivocadas y perdimos nuestros duelos", dijo.

El español también remarcó las dificultades que tuvo el Arsenal para responder a la presión de las Gaviotas. Los errores con la pelota dejaron a los visitantes en situaciones comprometidas y evitaron que pudieran desarrollar el juego que habían mostrado durante las primeras jornadas. "No hicimos bien cuestiones básicas durante largos períodos, especialmente en la primera mitad. No ganamos suficientes duelos ni segundas pelotas y eso te hace vulnerable", expresó Arteta.

Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Stuart MacFarlane/GettyImages

Para el entrenador, las señales de que la tarde podía complicarse aparecieron desde el comienzo del encuentro. Incluso reconoció que el cuerpo técnico había trabajado durante los días previos sobre el tipo de partido que podía proponer el Brighton.

El técnico también le dio mérito al trabajo de los locales y admitió que su equipo estuvo lejos del nivel que requiere un partido de la liga. "Lo primero es darles crédito por la manera en la que jugaron y por su compromiso en cada acción y cada pelota. Estuvimos por debajo de los estándares requeridos de nosotros y de los que requiere la Premier", admitió.

We go again after the international break. pic.twitter.com/tULXRovWmZ — Arsenal (@Arsenal) September 19, 2026

Pese al golpe, Arteta puso la derrota junto al rendimiento que venían mostrando los Gunners desde el Mundial y aseguró que el 3-0 deberá servir como aprendizaje para su plantel. "Lo que hemos hecho y la manera en la que competimos ha sido excepcional. Esta es una gran lección para nosotros y volveremos a intentarlo", concluyó.

La caída también tuvo una particularidad ya que el Arsenal no perdía por tres goles en la Premier desde mayo de 2023 y esa derrota también fue un 3-0 contra el Brighton. Ahora tendrá el parón internacional antes de volver a competir, con tiempo para asimilar el primer tropiezo de su temporada.

Arteta reconoció que la pausa extenderá el tiempo que tendrá el plantel para convivir con el resultado antes de regresar a la cancha. "El parón significa que tenemos más tiempo para digerirlo porque es muy, muy doloroso. En cualquier partido puedes quedar muy expuesto si no haces lo que tienes que hacer", concluyó.