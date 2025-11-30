Arsenal y Chelsea se acaban de ver las caras en una edición más del Derby del Noreste de Londres y el encuentro terminó empatado a un gol, con lo que de manera momentánea los Gunners siguen de líderes, mientras los Blues se quedaron en el tercer peldaño de la clasificación de la temporada 2025/26 de la Premier League.

Las acciones del primer tiempo fueron escasas y no fue hasta el minuto 38 en donde el juego cambió totalmente y es que Moisés Caicedo se fue expulsado por una tarjeta roja directa luego de una falta sobre Mikel Merino, razón por la que los de Enzo Maresca se quedaron con 10 hombres desde antes de culminar los primeros 45 minutos.

A pesar de estas circunstancias, la escuadra blue no se vino abajo y apenas comenzado el segundo tiempo marcaron gol gracias a Trevoh Chalobah, aunque 11 minutos más tarde llegó la respuesta del mismo Merino, quien puso cifras definitivas.

Arteta, afirmó posterior al encuentro, que el Chelsea los superó en todo momento, y que si bien rescataron un empate, se fue decepcionado de lo que se pudo ver en el terreno de juego de parte de su equipo.

Sinceramente, el Chelsea nos superó en todos los aspectos. Se quedaron con 10 jugadores y aún así no estuvimos cerca. Tenemos mucha suerte de haberles quitado un punto. En general creo que cuando no ganas con 10 hombres durante 45 minutos tienes que decepcionarte. Mikel Arteta

Además, el director técnico español afirmó que vivieron una semana llena de emociones y de mucho trabajo físico al enfrentar al Bayern Múnich en la Champions League y antes al Tottenham en la pasada fecha de la Premier League.