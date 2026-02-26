Asencio recibe buenas noticias tras el golpe sufrido durante el Real Madrid vs Benfica

La preocupación se instaló por unos minutos, pero terminó transformándose en tranquilidad. Asencio ya se encuentra en su domicilio tras haber pasado la madrugada sometiéndose a distintos estudios médicos que confirmaron que no sufrió lesiones de gravedad. El diagnóstico: un latigazo cervical y una conmoción moderada producto de un fuerte golpe y una caída aparatosa durante una disputa en el Real Madrid vs Benfica por Champions League.

La acción ocurrió a los 71 minutos, en una disputa aérea en campo rival. El choque con Eduardo Camavinga no pareció, en primera instancia, fuera de lo habitual en un partido de alta intensidad. Sin embargo, la mala caída encendió todas las alarmas. Los servicios médicos ingresaron rápidamente, lo inmovilizaron con collarín y lo retiraron en camilla antes de trasladarlo a un centro médico para una evaluación más profunda.

Estudios tranquilizadores y reposo sin plazos

Tras varias horas de exámenes, los resultados llevaron calma al entorno del jugador y al cuerpo técnico. No hay daño estructural ni complicaciones neurológicas severas, aunque el cuerpo médico fue claro: ahora lo más importante es el descanso. Asencio deberá permanecer en reposo y evaluar su evolución día a día, sin tiempos establecidos para su regreso.

El propio futbolista llevó tranquilidad a los hinchas con un mensaje en redes sociales durante la madrugada: agradeció las muestras de apoyo y aseguró que “solo fue un susto”. Un gesto que confirmó el alivio general después de momentos de incertidumbre.

De cara al compromiso frente al Getafe CF, previsto dentro de cuatro días, el defensor es duda. En el club no quieren arriesgarlo bajo ningún concepto y solo volverá a la cancha si está completamente recuperado. La prioridad es su salud.

Mientras tanto, el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa analiza variantes. Hoy por hoy, los únicos centrales disponibles al ciento por ciento son Antonio Rüdiger y David Alaba. Dean Huijsen, que no participó en el último encuentro por una sobrecarga en el sóleo derecho, podría reaparecer si evoluciona favorablemente.

El panorama, de todos modos, es mucho más alentador que en el momento del impacto. Asencio está en casa, sin lesiones de consideración y enfocado en recuperarse con calma. El mensaje es claro: paciencia, seguimiento diario y cero riesgos innecesarios.

