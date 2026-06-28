Así es el camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026: cruces y posibles rivales ronda por ronda

La selección de Inglaterra es una de las candidatas a ser campeona del mundo, algo que se le ha negado desde el ya lejano 1966 cuando fue anfitriona y se erigió con el título. El técnico alemán Thomas Tuchel fue criticado por su polémica decisión de dejar fuera de la convocatoria a varias estrellas como Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Luke Shaw, Morgan Gibbs-White, Adam Wharton, Nick Pope, entre otros más.



Para este Mundial 2026, le tocó un grupo algo complejo, sin embargo, hizo cumplir su papel de favorito para quedarse con la cima, aunque no fue nada sencillo.



En su debut se enfrentó a Croacia, un combinado acostumbrado a dar sorpresas como lo hizo en Francia 1998 cuando se quedó con el tercer lugar, sin olvidar que se quedó a un paso de ser monarca en Rusia 2018 cuando tuvo que conformarse con ser subcampeón al caer ante Francia. Los ingleses doblegaron 4-2 a los croatas con un doblete del capitán Harry Kane, más dianas de Jude Bellingham y Marcus Rashford. Gracias a este triunfo, se pensaba que serían demoledores, mas no ocurrió así, ya que no se vieron tan bien en sus siguientes cotejos.



Su segundo choque fue contra Ghana, no obstante, no pudieron abrir el arco rival a pesar de haber contado con las acciones más claras. Esto sin duda causo frustración en los británicos.



Para la última fecha, El Equipo de la Rosa se midió con una eliminada Panamá, que fue el único equipo que no logró convertir gol en todo el certamen. En el primer tiempo, los Tres Leones no lograron anotar, pero en el complemento Bellingham y Kane dijeron presente para dejar a los suyos como líderes del Grupo L.



Así es el camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026: cruces y posibles rivales por ronda

Harry Kane | ANGELA WEISS/GettyImages

16avos de final

Los ingleses tendrán como rival a la República Democrática del Congo, una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo, que traía un papel de víctima en el Grupo K, pero con cuatro puntos logró avanzar como tercer lugar por debajo de Colombia y Portugal. La cita es para el miércoles 1 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a las 10 horas local.



Los Leopardos rescataron el empate 1-1 contra los portugueses, perdió por la mínima con los colombianos y en la última jornada, estaban eliminados porque caían 0-1 con Uzbekistán, mas lograron la remontada 3-1, con doblete de Yoane Wissa, para seguir soñando.

Congo | Icon Sportswire/GettyImages

Octavos de final

En caso de avanzar, Inglaterra jugaría dicha fase el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Estadio Azteca, tres veces mundialista, a las 18 horas local. Su contrincante saldría del juego entre el anfitrión México o Ecuador.

México | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Cuartos de final

De llegar hasta aquí, los de Thomas Tuchel tendrían que buscar el pase a las semifinales en el Hard Rock Stadium de Miami, el sábado 11 de julio a las 15 horas local. Las cuatro opciones de rival saldrían de Brasil, Japón, Costa de Marfil y Noruega. El Scratch du Oro, con Vinicius Junior como el más peligroso del ataque, choca contra los Samuráis Azules en los dieciseisavos, lo mismo que los Elefantes con los Vikingos de Erlingh Haaland.

Vinicius Junior | Megan Briggs/GettyImages

Semifinales

La semifinal a la que podría arribar El Equipo de la Rosa se disputaría el miércoles 15 de julio y el escenario sería una vez más el Mercedes-Benz Stadium, a las 13 horas local.



Al faltar mucho por recorrer en el certamen, no hay certeza de quién podría ser el rival de los británicos, sin embargo, podría tratarse del siempre ‘caballo negro’ Bélgica; el anfitrión Estados Unidos; la favorita para ser campeona, España, con Lamine Yamal como su máxima estrella; la siempre aguerrida Croacia de Luka Modric; o por qué no la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Lamine Yamal | David Ramos/GettyImages

Final

En caso de que los Tres Leones pongan un pie en el duelo por el título, estarían buscando su segunda estrella el domingo 19 de julio a las 15 horas local en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



Y tal como se mencionó anteriormente, además de las opciones ya manejadas también podrían estar: Países Bajos, otra de las grandes favoritas a ganar su primer título; el pasado cuarto lugar Marruecos de Achraf Hakimi; Lionel Messi y Argentina, que buscarían refrendar su corona; o la tetracampeona Alemania. Muchas opciones, ¿no?