Así es el nuevo formato que propone la Superliga

La Superliga europea, ahora rebautizada como Liga Unify, acaba de dar un nuevo giro a su estructura competitiva.

Es que según el diario AS, el proyecto impulsado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, junto a la empresa A22 Sports, envío una carta a la UEFA en la que detallaba su propuesta actualizada, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallara a su favor el 21 de diciembre de 2023. Con dicho respaldo legal, la mencionada organización exige el reconocimiento formal de su campeonato, motivo por el cual presentó su modelo definitivo para intentar integrarlo en el ecosistema futbolístico continental.

La nueva Liga Unify mantiene la idea de dividir el torneo masculino en tres niveles: Star League; Gold League y Blue League; cada uno formado por 36 clubes, replicando así la dimensión de las competiciones actuales de la propia UEFA (Champions League, Europa League y Conference League). En consecuencia, la clasificación seguirá dependiendo del rendimiento de los equipos en sus torneos domésticos, por lo que también se buscará premiar la meritocracia deportiva.

¿Cómo se repartirán las plazas en la Superliga?

La Star League, categoría de mayor prestigio, se organizará en dos grupos (A y B) de 18 escuadras, siendo uno de los principales cambios respecto a anteriores proyectos. El Grupo A incluirá al campeón del torneo, más los vencedores de las seis mejores ligas de Europa (Inglaterra, Italia, España, Alemania, Francia y Países Bajos) y los once equipos con mejor coeficiente UEFA entre los clasificados restantes; mientras que el B lo conformarán los otros 18 clubes, según su posición en el ranking continental. Con este sistema, A22 busca elevar la competitividad y garantizar enfrentamientos equilibrados desde el inicio del certamen.

¿Cómo será el formato de la Superliga?

De ese modo, cada oncena disputará ocho partidos en la fase de grupos, repartidos en cuatro como local y cuatro de visitante, al tiempo que los rivales se determinarán mediante sorteo, enfrentándose siempre a cuatro escuadras del bombo 1 y otras cuatro del 2, siempre de acuerdo a su coeficiente UEFA.

A nivel clasificatorio, la Star League tendrá un funcionamiento similar al formato actual de Champions, pues en el Grupo A los seis mejores entrarán directamente a octavos de final, mientras que del séptimo al decimocuarto dirimirán su pase a través de los playoffs, y los últimos cuatro de la ronda inicial quedarán eliminados. Por su parte en el B, las dos primeras entidades avanzan de inmediato a la etapa de los mejores 16, en tanto que los ubicados entre la casilla 3 y la 10 participarán en el repechaje, y los ocho últimos se despedirán del torneo.

A su vez, los emparejamientos del repechaje se establecerán con cabezas de serie, mientras que los cruces de los octavos se definirán mediante sorteo, siguiendo un sistema que agrupa a los mejores equipos en parejas, para distribuirlos en el cuadro final.

¿Hay evolución respecto al formato presentado en sus inicios?

Este nuevo formato es un paso más en la evolución de la Superliga, que desde su polémica presentación, en 2021, ha variado en múltiples ocasiones. Del modelo cerrado con clubes fijos se pasó a uno de mayor amplitud, con ascensos y descensos entre ligas, previo a que en 2024 la A22 introdujera el concepto de Country Ranking, una clasificación basada en los resultados de las federaciones en Europa, muy similar al actual coeficiente UEFA, en vías de determinar las plazas directas.

En definitiva, la nueva Liga Unify pretende mantener la estructura de tres divisiones y el acceso mediante méritos en el césped, pero introduciendo cambios sustanciales en la distribución de rivales y en el formato de los grupos.

Por otro lado, A22 insiste en un elemento distintivo: la retransmisión gratuita de los partidos a través de la plataforma de streaming Unify, una idea que aspira a extenderse también al fútbol femenino.

Con este nuevo planteamiento, la Superliga vuelve a la carga buscando un encaje definitivo en el panorama europeo y materializar una guerra de poder contra la UEFA de Aleksander Ceferin.

