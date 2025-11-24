Los delanteros del Real Madrid con más partidos consecutivos sin marcar un gol

Rodrygo Goes atraviesa su peor etapa desde que viste la camiseta del Real Madrid. El versátil delantero brasileño, protagonista de viejas noches europeas memorables, como sus goles decisivos ante Chelsea y Manchester City en aquellas fases del KO en la Champions League 2022, se encuentra inmerso en una profunda sequía, la cual ya empieza a generar alarma en la Casa Blanca.

A partir de su último tanto, logrado el 4 de marzo frente al Atlético en los octavos de la pasada edición del propio torneo de "La Orejona", el canterano del Santos no ha vuelto a ver portería, al punto que su bache anotador se ha extendido hasta los 29 encuentros oficiales consecutivos, igualando así una de las peores rachas para un atacante en la historia del club merengue.

De hecho, tras el duelo contra el Elche del domingo, las cifras de goleo de Rodrygo empeoraron más, dado que ahora acumula 1.321 minutos sin marcar; un registro impropio del talento y la influencia que ha demostrado en temporadas anteriores. Por ende, el nombre del internacional por Brasil ahora pasa a formar parte de una lista poco deseada en el Real Madrid, en la que sólo aparecen tres artilleros con sequías tan prolongadas de manera vitalicia.

Es que según datos de Mister Chip, la peor racha goleadora de siempre en la entidad blanca corresponde al hispano-dominicano Mariano Díaz, dueño de una cadena de 30 partidos sin perforar redes entre 2019 y 2022, a pesar de haber jugado 986 minutos en dicho periplo, bastante menos que los otros dos.

En segundo lugar se encuentra, igualado con Rodrygo, Rafa Marañón, delantero de los años 70 y quien también firmó 29 careos seguidos sin anotar, aunque en su caso, la mala racha se prolongó durante 1.416 minutos. Eso sí, el extremo de 24 años quedará como escolta en solitario de este nefasto escalafón en caso de que tampoco vacune en su próximo careo, bien sea el miércoles frente al Olympiacos en la Champions o el domingo en casa del Girona, por LaLiga.

En definitiva, Rodrygo Goes ha pasado en poco tiempo de ser pieza clave en el viejo proyecto de Ancelotti, a estar urgido de producir bajo las órdenes de Xabi Alonso, lo que viene siendo un desafío deportivo y mental que, de momento, no está pudiendo superar.

