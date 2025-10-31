Así están los cruces de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025

La llave de la Copa Intercontinental de la FIFA de 2025 ya empieza a mostrar quiénes se disputarán el centro de la competición. A la espera del campeón de la Copa Libertadores - la final la disputarán el Palmeiras y el Flamengo el próximo 29 de noviembre en Lima, Perú - ya son varios los equipos que esperan rival.

El PSG, como campeón de la Champions League, avanzó directo a la final que se disputará el próximo 17 de diciembre de 2025 en Qatar. Sin embargo, muchos otros monarcas de las distintas confederaciones del fútbol mundial aún tienen que comprar el boleto al partido por el título.

🏆COPA INTERCONTINENTAL 2025

🗓️BRACKET - CALENDARIO



Estos son las llaves para conocer al Rival de 🇲🇽Cruz Azul como Representante de CONCACAF a la espera entre 🇧🇷Palmeiras y 🇧🇷Flamengo.



🗓️10 Dic - 🇲🇽Cruz Azul vs Campeón Copa Libertadores

🗓️13 Dic - Ganador vs 🇪🇬Pyramids FC pic.twitter.com/yz7PByZSsE — CNF Zone (@CNFconcacaf) October 31, 2025

¿Cómo quedó la llave de África, Asia y Oceanía de la Copa Intercontinental 2025?

El Pyramids FC, que clasificó a la Copa Intercontinental como campeón de la CAF Champions League 2024‑25, venció al Auckland City FC (representante de la OFC) por 3-0 en la primera ronda, para luego hacer lo propio en la segunda fase contra el Al Ahli Saudi FC (campeón de la AFC), pero con marcador de 3-1.

Ahora el equipo espera oponente en la fase denominada “Challenger Cup” (o semifinales) del próximo 13 de diciembre; la cual tendrá que superar para medirse al PSG en la final de la Copa Intercontinental.

¿Por qué el Cruz Azul está en la Copa Intercontinental 2025?

Cruz Azul se ganó el derecho de estar en la Copa Intercontinental de 2025 al ganar la Concacaf Champions Cup 2025 por 5-0 al Vancouver Whitecaps FC.

Ahora el equipo mexicano espera por el ganador de la final de la Copa Libertadores entre el Palmeiras y el Flamengo para jugarse un cupo en la ronda de semifinales o la llamada “Challenger Cup” el próximo 13 de diciembre, en la cual ya espera el Pyramids FC.

¿Por qué el PSG va directo a la final de la Copa Intercontinental 2025?

Según el reglamento de la Copa Intercontinental 2025, el campeón de la UEFA Champions League (en este caso, el Paris Saint-Germain) avanza directamente a la final por una cuestión de ranking histórico y competitividad deportiva.

"El representante de la UEFA accederá directamente a la final en reconocimiento al rendimiento histórico y al nivel competitivo de los clubes europeos en las competiciones intercontinentales", reza la FIFA en sus estatutos.

A su vez, los otros cinco campeones (Conmebol, Concacaf, CAF, AFC y OFC) deben eliminarse entre sí para ganarse el derecho de jugar contra el PSG.

Cabe recordar que la UEFA genera mayor audiencia, derechos de TV y valor comercial que el resto de confederaciones, por lo que este también podría ser un motivo de peso para tener a su campeón siempre en la final del evento.

Paris Saint-Germain es el campeón de la Champions League | Justin Setterfield/GettyImages

¿En qué se diferencia la Copa Intercontinental del Mundial de Clubes?

En la Copa Intercontinental sólo participan los campeones de cada confederación (6 equipos: UEFA, Conmebol, Concacaf, CAF, AFC y OFC) y es visto como un torneo de élite y de resolución rápida. Es de eliminación directa y sólo dura alrededor de tres meses.

En este torneo corto, cada club - a excepción del campeón de la Champions League - podría jugar como máximo 4 encuentros; y el mismo es visto como una competición tradicional e histórica que data desde 1960.

Por el contrario, el Mundial de Clubes es un evento que imita al Mundial de Fútbol de selecciones nacionales en el que participan 32 clubes y que su formato se divide en: fase grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final.

Mientras la Copa Intercontinental es anual, el Mundial de Clubes espera realizarse cada 4 años.