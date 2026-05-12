Así estaría la clasificación de la Premier League 2025/26 sin VAR

“Hoy me he dado cuenta de lo difícil e importante que es el trabajo de un árbitro”, reconoció el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, tras ver la decisión de Chris Kavanagh, que otorgó a su equipo una enorme ventaja en la lucha por el título de la Premier League.

Si el árbitro principal no hubiera estado de acuerdo con la recomendación del árbitro asistente de vídeo (VAR), Darren England, los Gunners habrían empatado 1-1 con el West Ham United en el London Stadium. La diferencia con el Manchester City se habría reducido a tan solo tres puntos, y el equipo de Pep Guardiola podría haber recuperado el liderato de la liga antes de que el Arsenal volviera a jugar.

En el otro extremo de la tabla, el gol anulado a Callum Wilson habría llevado al West Ham a sumar la misma cantidad de puntos que el Tottenham , que marca actualmente la salvación.

“Estamos hablando de un momento que puede decidir la historia de dos clubes enormes que luchan con uñas y dientes para lograr sus objetivos, y la presión es enorme”, concluyó Arteta.

Si una sola intervención del VAR tuvo el poder suficiente para cambiar drásticamente la fisonomía de toda la división, imagínense el impacto de todas las decisiones tomadas por los árbitros en Stockley Park a lo largo de toda la temporada.

Clasificación de la Premier League 2025/26 hasta la fecha si no existiera el VAR.

Manchester City v Arsenal - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Incluso si el VAR no se hubiera utilizado durante la temporada 2025/26, el Arsenal seguiría liderando la Premier League, aunque por muy poco. Los 'Gunners' han conseguido cinco puntos gracias a decisiones arbitrales arbitrales y aún no han perdido ninguno por estas intervenciones.

Por el contrario, solo un partido del Manchester City se ha visto afectado de forma significativa por una decisión del VAR. En enero, al equipo de Guardiola se le concedió un penalti en la primera parte que Erling Haaland transformó para ponerse 1-0 sobre el Brighton & Hove Albion, aunque el partido acabó en empate (1-1).

El gol de Kaoru Mitoma en la segunda parte habría dado los tres puntos a los visitantes en lugar de solo uno si el VAR no hubiera detectado correctamente una clara falta de Diego Gómez sobre Jérémy Doku. Esta ha sido una constante para los 'Seagulls'.

El Brighton es el equipo que más ha sufrido las consecuencias del VAR. "Siempre digo que el VAR hace que el fútbol sea más justo", reflexionó Fabian Hürzeler al final de la temporada pasada. Su postura podría haber cambiado esta temporada.

El equipo de la costa sur tendría siete puntos más en un hipotético mundo sin VAR, superando al Liverpool y al Aston Villa dentro de los cuatro primeros puestos de la clasificación. El Brighton ha visto cómo sus rivales recibían tres penaltis concedidos por el VAR y a ellos mismos se les negó uno en un empate sin goles contra su eterno rival, el Crystal Palace. El equipo de Hürzeler también ha visto cómo se anulaban dos posibles goles del empate por fueras de juego tardíos (y correctos).

Puesto / Equipo Puntos sin VAR Diferencia de puntos 1. Arsenal 74 5 🔻 2. Man City 73 1 🔻 3. Man Utd 65 0 4. Brighton 60 7 ⬆️ 5. Bournemouth 60 5 ⬆️ 6. Aston Villa 60 1 ⬆️ 7. Liverpool 59 0 8. Everton 51 2 ⬆️ 9. Fulham 49 1 ⬆️ 10. Brentford 47 4 🔻 11. Chelsea 47 2 🔻 12. Newcastle 45 1 🔻 13. Leeds 44 1 ⬆️ 14. Crystal Palace 42 2 🔻 15. Sunderland 42 6 🔻 16. Tottenham 41 4 ⬆️ 17. Nottingham Forest 40 3 🔻 18. West Ham 36 0 19. Burnley 23 2 ⬆️ 20. Wolverhampton 20 2 ⬆️

El Bournemouth también se ha visto perjudicado por el VAR esta temporada, lo que ha llevado a Andoni Iraola a una serie de situaciones desagradables. Tras verse frustrado por varias decisiones arbitrales de mano que, según él, provenían de los hombros de sus jugadores y no de sus brazos, el técnico vasco comenzó a cuestionar dónde trazaban los árbitros la línea de lo que constituye una infracción. "Tenemos mangas muy cortas", señaló de forma extraña. "Mangas muy, muy cortas".

Los dos equipos más exitosos del fútbol inglés, el Manchester United y el Liverpool , tendrían exactamente la misma cantidad de puntos independientemente del VAR. En lugar de evitar arbitrajes polémicos, ambos equipos se verían privados de tantas victorias como las que ganarían sin el VAR. Aunque para Arne Slot no sea así.

“No creo que a nadie le sorprenda esta temporada que si hay una intervención del VAR o si hay algo que podría ser de izquierda o derecha [50-50], entonces la decisión va en nuestra contra”, se quejó el entrenador del Liverpool después de que su equipo encajara un gol polémico a manos de Benjamin Šeško del United . “Eso ha sido así toda la temporada, siempre lo mismo”. Bueno, no exactamente siempre.

Dejando de lado si Slot consideró justas o no estas decisiones, la suerte del Liverpool con el VAR ha cambiado en las últimas semanas. Los Reds vieron cómo el Brentford los derrotaba en octubre con un tiro libre que el VAR convirtió en penalti, mientras que uno de los tres goles del Leeds United en el empate 3-3 del pasado diciembre también fue de penalti, concedido desde Stockley Park. Sin embargo, contra el Everton y el Chelsea esta primavera, el Liverpool ha tenido que agradecer al VAR que se señalaran goles en fuera de juego que pasaron desapercibidos para los árbitros asistentes en el terreno de juego.

La suerte del Arsenal con el VAR

West Ham United v Arsenal - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Estadísticas del Arsenal en la Premier League Con VAR Sin VAR Posición 1º 1º Victorias 24 22 Empates 7 8 Perdidas 5 6 Goles a favor 68 68 Goles en contra 26 27 Diferencia de goles 42 41 Puntos 79 72

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