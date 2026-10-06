Así formaba la Argentina el día del debut de Lionel Messi en la selección

Lionel Messi es el futbolista con más partidos y goles con la Selección Argentina, además de ocupar un lugar privilegiado entre las leyendas de la Albiceleste. El comienzo de su recorrido con la Mayor, sin embargo, estuvo muy lejos de ser una jornada soñada.

El 17 de agosto de 2005, el entonces futbolista del Barcelona ingresó durante el segundo tiempo de un amistoso contra Hungría y recibió la tarjeta roja alrededor de 40 segundos después.

Este fue el equipo que José Pekerman puso en cancha en el 2-1 en Budapest y, especialmente, el día en que comenzó el camino internacional del 10.

1. Leonardo Franco

Leonardo Franco, Argentina | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

El dueño del arco argentino ese día tuvo una participación breve con la Selección. Leonardo Franco jugó cuatro partidos internacionales entre 2004 y 2006, pero uno de ellos terminó quedando ligado para siempre al estreno de Messi.



A nivel de clubes, el arquero estuvo cinco temporadas en el Atlético de Madrid entre 2004 y 2009. Su carrera profesional terminó en 2016, en el Huesca de la segunda división española.

2. Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, Argentina vs Hungria | Michael Mayhew/Allstar/GettyImages

Mucho antes de ser el técnico de la generación que llevó a Argentina a conquistar cuatro torneos en cuatro años, Scaloni ocupaba el lateral derecho del equipo de Pekerman.



Durante su carrera pasó por el Deportivo La Coruña, el West Ham y el Lazio, entre otros equipos, y colgó los botines en el Atalanta en 2015. Con Argentina jugó siete encuentros internacionales entre 2003 y 2006.

3. Roberto Ayala

Roberto Ayala, Argentina vs Hungria | Michael Mayhew/Allstar/GettyImages

El Ratón era uno de los nombres de más jerarquía de esa formación. Ayala jugó 116 partidos con Argentina y construyó una larga carrera europea que incluyó pasos por el Napoli y el Milan.



Su vínculo con la camiseta argentina siguió después de su retiro y ahora trabaja junto a Scaloni dentro de su cuerpo técnico.

4. Gabriel Heinze

Gabriel Heinze, Argentina vs Hungria | Michael Mayhew/Allstar/GettyImages

El Gringo convirtió el gol que decidió el 2-1 argentino cuando iban 16 minutos del segundo tiempo.



La jugada nació en un córner ejecutado desde la izquierda. La defensa húngara falló en la marca y Heinze apareció de cabeza para mandar la pelota a la red. Una vez terminada su carrera como futbolista, inició su etapa como DT y pasó por Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez y el Atlanta United de la MLS. En la actualidad, es asistente técnico de Mikel Arteta en el Arsenal.

5. Juan Pablo Sorín

Juan Pablo Sorin, Argentina vs Hungria | Michael Mayhew/Allstar/GettyImages

El primer gol argentino tuvo a Juan Pablo Sorín metido de lleno en su elaboración. A los 18 minutos, Andrés D'Alessandro desbordó por la izquierda, dejó atrás a su marcador cerca de la línea de fondo y descargó hacia Sorín. Juampi envió la pelota al área y Maximiliano Rodríguez apareció para cabecear el 1-0.



Sorín llevó su fútbol por algunos de los clubes de mayor reconocimiento internacional. River, el Barça, el PSG y el Lazios son algunas de las camisetas que vistió a lo largo de su carrera.

6. Lucas Bernardi

Lucas Bernardi, Argentina vs Hungria | Michael Mayhew/Allstar/GettyImages

Su trayectoria europea quedó asociada al Mónaco, club en el que se transformó en referente e ídolo.



Se retiró del fútbol profesional en 2014 y al año siguiente comenzó su carrera como DT en Newell's y tuvo un paso por Godoy Cruz en 2019. Luego de seis años sin dirigir, volvió a la Lepra, como entrenador de la reserva.

7. Maximiliano Rodríguez

Maximiliano Rodriguez, Argentina vs Hungria | Michael Mayhew/Allstar/GettyImages

Maxi fue el autor del 1-0 gracias a su gol de cabeza a raiz del envío de Sorín.



Jugó 54 partidos internacionales con la selección y se retiró después del Mundial 2014, más precisamente en 2016.

8. Andrés D'Alessandro

Andres D'Alessandro, Argentina vs Hungria | Michael Mayhew/Allstar/GettyImages

La zurda de D'Alessandro apareció en la construcción del primer gol. El Cabezón encaró por la izquierda, superó a su rival junto a la línea de fondo y entregó la pelota a Sorín antes del cabezazo goleador de Maxi Rodríguez.



El mediocampista jugó en River, en el Wolfsburgo, en el Portsmouth y en el Inter de Porto Alegre. En el conjunto brasileño puso fin a su etapa como futbolista profesional.

9. Luis González

Luis Gonzalez, Argentina vs Hungria | Michael Mayhew/Allstar/GettyImages

Lucho González era parte del mediocampo que estuvo en cancha el día que debutó Messi. Con la Albiceleste dijo presente en 45 presentaciones internacionales.



Jugó en el Porto, en el Olympique de Marsella, en el Al Rayyan y en el Athletico Paranaense. En Brasil completó la última etapa de su carrera profesional antes de retirarse. Hoy por hoy, es asistente técnico de Francesco Fariolo en los Dragones.

10. Lisandro López

Lisandro Lopez, Argentina vs Hungria | Michael Mayhew/Allstar/GettyImages

López fue el futbolista reemplazado a los 64 minutos para permitir el ingreso de un Messi que empezaba su recorrido con la Selección.



El delantero bonaerense disputó siete encuentros con Argentina entre 2005 y 2009. A nivel de clubes defendió las camisetas del Porto, el Lyon, el Inter de Porto y Racing, donde es ídolo. Se retiró del fútbol profesional en 2024.

11. Hernán Crespo

Hernan Crespo, Argentina vs Hungria | Michael Mayhew/Allstar/GettyImages

La referencia ofensiva elegida por Pekerman fue Crespo, uno de los máximos goleadores argentinos de su generación. El Inter de Milán y el Chelsea fueron algunos de los gigantes que contaron con sus goles durante una extensa carrera profesional.



Luego de retirarse comenzó su recorrido como DT. Conquistó la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia y posteriormente dirigió al Sao Paulo y Al-Duhail de Qatar. Actualmente dirige al Atlas de la Liga MX.

12. Lionel Messi

Lionel Messi, Argentina vs Hungria | Michael Mayhew/Allstar/GettyImages

Su carrera internacional empezó desde el banco de suplenetes. Messi tenía 18 años y entró a los 64 minutos en reemplazo de López para disputar por primera vez un encuentro con la selección.



Su debut terminó casi de inmediato. 43 segundos después de ingresar vio la tarjeta roja debido a un manotazo que el árbitro consideró intencional y dejó a Argentina con diez futbolistas.