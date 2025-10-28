Así fue la formación del histórico Boca Juniors campeón de la Copa Libertadores 2001

Boca Juniors se consagró en 2001 como el campeón de la Copa Libertadores de América y ese trofeo representó uno de los momentos más importantes en la historia de la institución, logrando el bicampeonato continental, tras haber ganado la edición del 2000.

En esa oportunidad, vencieron a Cruz Azul en la final, logrando otro trofeo para el histórico entrenador Carlos Bianchi, que para muchos es el mejor director técnico que han tenido los xeneizes.

El gol de Marcelo Delgado para salir campeón todavía es muy recordado en la afición del club en el partido de ida. Luego un tanto de Palencia igualó la serie en La Bombonera y todo se definió en los tiros penales, donde Boca se consagró 3-1 con un gran Oscar Córdoba en la portería.

Vale la pena repasar los once titulares del Club Atlético Boca Juniors que consiguieron la Copa Libertadores 2001. ¡El último bicampeón!.

1. Oscar Córdoba

Córdoba fue uno de los pilares del equipo campeón | El Grafico/GettyImages

El arquero ha sido determinante a lo largo de toda la Copa Libertadores. Al igual que en el año 2000, Córdoba fue uno de los pilares indiscutidos.

2. Jorge Bermúdez

El Patrón ha sido uno de los referentes indiscutidos | MIGUEL MENDEZ/GettyImages

¿Qué decir del Patrón? Ha conseguido la gloria eterna una vez más, siendo vital en la defensa para que ningún rival aceche de manera excesiva el arco de su compatriota.

3. Clemente Rodríguez

El lateral izquierdo fue vital para la consagración de Boca | Richard Heathcote/GettyImages

Un joven lateral izquierdo que luego se transformó en uno de los mejores de la historia de Boca Juniors. Clemente Rodríguez demostró estar a la altura de Boca.

4. Hugo Ibarra

Ibarra es el mejor lateral derecho de la historia contemporánea de Boca | FABIAN GREDILLAS/GettyImages

El Negro ha sido el mejor lateral derecho de la historia de Boca Juniors. Al menos, de las páginas más recientes. Férreo en defensa y constancia en ataque, la combinación perfecta.

5. Mauricio Serna

El volante central ha sido determinante para Boca | Shaun Botterill/GettyImages

Chicho entendió a la perfección el modo en que debía ser el volante central de Boca Juniors. Ha acaparado todo el mediocampo en una zona realmente difícil de contrarrestar.

6. Aníbal Matellán

Matellán se complementó de gran manera con Bermúdez | FABIAN GREDILLAS/GettyImages

Junto a Bermúdez, Matellán logró encontrar la combinación perfecta entre experiencia y juventud. El zaguero, quien recién hacía sus primeras armas, logró catapultarse de forma directa a la historia gloriosa de Boca.

7. Cristian Traverso

Traverso fue una rueda de auxilio inquebrantable | -/GettyImages

Una rueda de auxilio constante en el mediocampo. Cuando había que atacar, Traverso se mostraba como opción. Y al defender, el mismo futbolista se mostraba presto a recuperar el balón.

8. Javier Villarreal

Villarreal fue necesario para el campeonato obtenido por Boca | ALI BURAFI/GettyImages

Villarreal fue parte de aquel trío dinámico del mediocampo. La orquesta era comandada por Serna, quien cortaba el circuito rival y pasaba a depender de sus compañeros. Ellos, Villarreal y Traverso, fueron la conexión necesaria con Riquelme y compañía.

9. Walter Gaitán

El delantero fue vital en la consagración de Boca | -/GettyImages

No se caracterizó por ser un nueve tosco de área, pero ha logrado generar el peligro suficiente para ser campeón de la Copa Libertadores de América. Formó una dupla letal y veloz junto a Marcelo Delgado.

10. Juan Román Riquelme

El líder futbolístico del equipo que se consagró bicampeón de América | VANDERLEI ALMEIDA/GettyImages

La elegancia hecha futbolista. El balón y sus botines, la combinación perfecta para saber que todo estaría bien. Riquelme llevó a Boca a una nueva consagración internacional, y se transformó en el mayor ídolo de la historia de Boca.

11. Marcelo Delgado

El Chelo ha sido uno de los jugadores más importantes de Boca | YOSHIKAZU TSUNO/GettyImages

El Chelo ha sido un delantero letal, hábil y veloz. Sobre todo, fue un atacante con un gran remate de media distancia y esos tres dedos que le daban un efecto insufrible a la pelota cada vez que los arqueros querían atraparla. Delgado ha sido importantísimo para lograr este objetivo.





