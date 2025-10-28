Así fue la formación del histórico Boca Juniors campeón de la Copa Libertadores 2001
Boca Juniors se consagró en 2001 como el campeón de la Copa Libertadores de América y ese trofeo representó uno de los momentos más importantes en la historia de la institución, logrando el bicampeonato continental, tras haber ganado la edición del 2000.
En esa oportunidad, vencieron a Cruz Azul en la final, logrando otro trofeo para el histórico entrenador Carlos Bianchi, que para muchos es el mejor director técnico que han tenido los xeneizes.
El gol de Marcelo Delgado para salir campeón todavía es muy recordado en la afición del club en el partido de ida. Luego un tanto de Palencia igualó la serie en La Bombonera y todo se definió en los tiros penales, donde Boca se consagró 3-1 con un gran Oscar Córdoba en la portería.
Vale la pena repasar los once titulares del Club Atlético Boca Juniors que consiguieron la Copa Libertadores 2001. ¡El último bicampeón!.
1. Oscar Córdoba
El arquero ha sido determinante a lo largo de toda la Copa Libertadores. Al igual que en el año 2000, Córdoba fue uno de los pilares indiscutidos.
2. Jorge Bermúdez
¿Qué decir del Patrón? Ha conseguido la gloria eterna una vez más, siendo vital en la defensa para que ningún rival aceche de manera excesiva el arco de su compatriota.
3. Clemente Rodríguez
Un joven lateral izquierdo que luego se transformó en uno de los mejores de la historia de Boca Juniors. Clemente Rodríguez demostró estar a la altura de Boca.
4. Hugo Ibarra
El Negro ha sido el mejor lateral derecho de la historia de Boca Juniors. Al menos, de las páginas más recientes. Férreo en defensa y constancia en ataque, la combinación perfecta.
5. Mauricio Serna
Chicho entendió a la perfección el modo en que debía ser el volante central de Boca Juniors. Ha acaparado todo el mediocampo en una zona realmente difícil de contrarrestar.
6. Aníbal Matellán
Junto a Bermúdez, Matellán logró encontrar la combinación perfecta entre experiencia y juventud. El zaguero, quien recién hacía sus primeras armas, logró catapultarse de forma directa a la historia gloriosa de Boca.
7. Cristian Traverso
Una rueda de auxilio constante en el mediocampo. Cuando había que atacar, Traverso se mostraba como opción. Y al defender, el mismo futbolista se mostraba presto a recuperar el balón.
8. Javier Villarreal
Villarreal fue parte de aquel trío dinámico del mediocampo. La orquesta era comandada por Serna, quien cortaba el circuito rival y pasaba a depender de sus compañeros. Ellos, Villarreal y Traverso, fueron la conexión necesaria con Riquelme y compañía.
9. Walter Gaitán
No se caracterizó por ser un nueve tosco de área, pero ha logrado generar el peligro suficiente para ser campeón de la Copa Libertadores de América. Formó una dupla letal y veloz junto a Marcelo Delgado.
10. Juan Román Riquelme
La elegancia hecha futbolista. El balón y sus botines, la combinación perfecta para saber que todo estaría bien. Riquelme llevó a Boca a una nueva consagración internacional, y se transformó en el mayor ídolo de la historia de Boca.
11. Marcelo Delgado
El Chelo ha sido un delantero letal, hábil y veloz. Sobre todo, fue un atacante con un gran remate de media distancia y esos tres dedos que le daban un efecto insufrible a la pelota cada vez que los arqueros querían atraparla. Delgado ha sido importantísimo para lograr este objetivo.