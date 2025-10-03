Así fueron los últimos enfrentamientos entre el Chelsea y el Liverpool
La jornada 7 de la Premier League traerá consigo un duelo imperdible. El campeón actual de la liga inglesa, el Liverpool, visitará Stamford Bridge para medirse con el Chelsea de Enzo Maresca, ganador del Mundial de Clubes.
A continuación, repasamos cómo han sido los últimos 10 encuentros entre ambos.
1. Chelsea 3-1 Liverpool (04/05/25)
El último encuentro entre ambos fue victoria para los de Londres por un buen margen, aunque al Liverpool poco le importó ya que llegaba consagrado como campeón. Enzo Fernández, Quansah (en contra) y Cole Palmer fueron los autores de los goles.
2. Liverpool 2-1 Chelsea (20/10/24)
A fines del 2024, el Liverpool venció por 2-1 al Chelsea en Anfield con tantos de Mo Salah y Curtis Jones. Había empatado transitoriamente Nico Jackson en el inicio del complemento.
3. Chelsea 0-1 Liverpool (25/02/24)
Con gol de Virgil Van Dijk a los 118, el Liverpool le ganó la final de la EFL Cup en la prórroga en Wembley.
4. Liverpool 4-1 Chelsea (31/01/24)
En el primer partido del 2024, el Liverpool goleó con goles del recordado Diogo Jota, Connor Bradley, Dominik Szoboszlai y Luis Díaz. El tanto Blue fue de Nkunku.
5. Chelsea 1-1 Liverpool (13/08/23)
Este encuentro finalizó empatado con un gol por lado por la Premier League: Luis Díaz abrió el marcador y Axel Disasi igualó las acciones.
6. Chelsea 0-0 Liverpool (04/04/23)
Las dos grandes emociones del encuentro fueron dos goles anulados por mano en el tanto de Kai Havertz y fuera de juego en el de Reece James.
7. Liverpool 0-0 Chelsea (21/01/23)
Otro empate sin emociones y con un gol anulado a Kai Havertz, que volvió a sufrir la rigurosidad del VAR en los fuera de juego.
8. Chelsea 0(5)-(6)0 Liverpool (14/05/22)
El Liverpool levantó la FA Cup en Wembley ganándole por penales al Chelsea por 6-5, con Tsimikas anotando el tiro final.
9. Chelsea 0(10)-(11)0 Liverpool (27/02/22)
En la final de la EFL Cup también empataron sin goles, aunque en esta oportunidad la definición por penales fue infartante: fue 11-10 para el Liverpool, con Caoimhin Kelleher como figura.
10. Chelsea 2-2 Liverpool (02/01/22)
La jornada 21 de la Premier League 2021/22 tuvo un atractivo empate con dos goles por lado, todos ellos en el primer tiempo: Salah y Mané anotaron para los Reds, mientras que Kovacic y Pulisic marcaron para los Blues.
Los últimos 10 cruces entre ambos
Resultado
Fecha
Competencia
Chelsea 3-1 Liverpool
04/05/25
Premier League
Liverpool 2-1 Chelsea
20/10/24
Premier League
Chelsea 0-1 Liverpool
25/02/24
EFL Cup
Liverpool 4-1 Chelsea
31/01/24
Premier League
Chelsea 1-1 Liverpool
13/08/23
Premier League
Chelsea 0-0 Liverpool
04/04/23
Premier League
Liverpool 0-0 Chelsea
21/01/23
Premier League
Chelsea 0(5)-(6)0 Liverpool
14/05/22
FA Cup
Chelsea 0(10)-(11)0 Liverpool
27/02/22
EFL Cup
Chelsea 2-2 Liverpool
02/01/22
Premier League
Más noticias sobre la Premier League
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo