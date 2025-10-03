Así fueron los últimos enfrentamientos entre el Chelsea y el Liverpool

La jornada 7 de la Premier League traerá consigo un duelo imperdible. El campeón actual de la liga inglesa, el Liverpool, visitará Stamford Bridge para medirse con el Chelsea de Enzo Maresca, ganador del Mundial de Clubes.

A continuación, repasamos cómo han sido los últimos 10 encuentros entre ambos.

1. Chelsea 3-1 Liverpool (04/05/25)

Liverpool FC vs Chelsea FC - Premier League | Clive Brunskill/GettyImages

El último encuentro entre ambos fue victoria para los de Londres por un buen margen, aunque al Liverpool poco le importó ya que llegaba consagrado como campeón. Enzo Fernández, Quansah (en contra) y Cole Palmer fueron los autores de los goles.

2. Liverpool 2-1 Chelsea (20/10/24)

Chelsea FC vs Liverpool FC - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

A fines del 2024, el Liverpool venció por 2-1 al Chelsea en Anfield con tantos de Mo Salah y Curtis Jones. Había empatado transitoriamente Nico Jackson en el inicio del complemento.

3. Chelsea 0-1 Liverpool (25/02/24)

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CHELSEA | PAUL ELLIS/GettyImages

Con gol de Virgil Van Dijk a los 118, el Liverpool le ganó la final de la EFL Cup en la prórroga en Wembley.

4. Liverpool 4-1 Chelsea (31/01/24)

Liverpool FC v Chelsea FC - Premier League | Carl Recine/GettyImages

En el primer partido del 2024, el Liverpool goleó con goles del recordado Diogo Jota, Connor Bradley, Dominik Szoboszlai y Luis Díaz. El tanto Blue fue de Nkunku.

5. Chelsea 1-1 Liverpool (13/08/23)

Este encuentro finalizó empatado con un gol por lado por la Premier League: Luis Díaz abrió el marcador y Axel Disasi igualó las acciones.

6. Chelsea 0-0 Liverpool (04/04/23)

FBL-ENG-PR-CHELSEA-LIVERPOOL | GLYN KIRK/GettyImages

Las dos grandes emociones del encuentro fueron dos goles anulados por mano en el tanto de Kai Havertz y fuera de juego en el de Reece James.

7. Liverpool 0-0 Chelsea (21/01/23)

Otro empate sin emociones y con un gol anulado a Kai Havertz, que volvió a sufrir la rigurosidad del VAR en los fuera de juego.

8. Chelsea 0(5)-(6)0 Liverpool (14/05/22)

El Liverpool levantó la FA Cup en Wembley ganándole por penales al Chelsea por 6-5, con Tsimikas anotando el tiro final.

9. Chelsea 0(10)-(11)0 Liverpool (27/02/22)

En la final de la EFL Cup también empataron sin goles, aunque en esta oportunidad la definición por penales fue infartante: fue 11-10 para el Liverpool, con Caoimhin Kelleher como figura.

10. Chelsea 2-2 Liverpool (02/01/22)

FBL-ENG-LCUP-CHELSEA-LIVERPOOL | GLYN KIRK/GettyImages

La jornada 21 de la Premier League 2021/22 tuvo un atractivo empate con dos goles por lado, todos ellos en el primer tiempo: Salah y Mané anotaron para los Reds, mientras que Kovacic y Pulisic marcaron para los Blues.

Los últimos 10 cruces entre ambos

Resultado Fecha Competencia Chelsea 3-1 Liverpool 04/05/25 Premier League Liverpool 2-1 Chelsea 20/10/24 Premier League Chelsea 0-1 Liverpool 25/02/24 EFL Cup Liverpool 4-1 Chelsea 31/01/24 Premier League Chelsea 1-1 Liverpool 13/08/23 Premier League Chelsea 0-0 Liverpool 04/04/23 Premier League Liverpool 0-0 Chelsea 21/01/23 Premier League Chelsea 0(5)-(6)0 Liverpool 14/05/22 FA Cup Chelsea 0(10)-(11)0 Liverpool 27/02/22 EFL Cup Chelsea 2-2 Liverpool 02/01/22 Premier League

