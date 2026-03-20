Así quedan definidos los duelos de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones

Se han jugado los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. La mayoría de los duelos fueron reñidos y se definieron por la mínima diferencia de goles o incluso, por criterios de desempate.

Sin embargo, la realidad es que los pronósticos se han cumplido como la mayoría esperaba. Tal vez la gran sorpresa fue la caída del Inter de Miami, quienes pintaban como posibles campeones en mayo. Siendo el caso, los cuartos de final están definidos y habrá totalidad de cruces entre equipos de la Liga MX y la MLS.

🚨🏆⚽ OFICIAL. CUARTOS DE FINAL DE CONCACAF CHAMPIONS CUP



LLAVE 1 🔑

🇲🇽 Toluca vs 🇺🇸 LA Galaxy

🇲🇽 Cruz Azul vs 🇺🇸 LAFC



LLAVE 2 🔑

🇺🇸 Nashville vs 🇲🇽 Club América

🇲🇽 Tigres vs 🇺🇸 Seattle



4 EQUIPOS DE LA MLS VS 4 EQUIPOS DE LA LIGA MX



¿Pronósticos? pic.twitter.com/AHOlk2EYnJ — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 20, 2026

El primer cruce enfrentan al vigente campeón de la Liga MX ante el Galaxy de Los Angeles. La llave tendrá su apertura en el Nemesio Díez del Estado de México, mientras que la misma se ha de cerrar en California. Existe un precedente reciente donde el club mexicano se llevó el Campeones Cup sobre el cuadro de la Galaxy hace no más de un año.

La segunda llave también involucra al segundo equipo de Los Angeles. LAFC será el encargado de medirse con el vigente campeón del torneo, Cruz Azul. En este caso, la serie se abre en territorio del club de la MLS y se cierra en México, un duelo que ya podría jugarse en el Estadio Azteca.

Los Angeles Football Club v St. Louis CITY SC | Harry How/GettyImages

El tercercotejo involucra al más ganador en la historia de la CONCACAF, el América y al equipo que ha pegado la sorpresa en los octavos de final, el Nashville. El duelo se abre en territorio de frío en el país de las barras y las estrellas. El cierre será en la capital de México, posiblemente en el Estadio Azteca.

El duelo final y para muchos el más parejo de todos, los Tigres de la UANL van mano a mano contra Seattle. Los felinos vienen de una remontada de época sobre Cincinnati. Por su parte el Sounders dio cuenta del actual subcampeón de la MLS, Vancouver Whitecaps.

Cruce directo y sin mañana. La supremacía de la Liga MX mano a mano contra la revolución de la MLS.

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