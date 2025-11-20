Así quedan los partidos de la repesca internacional y europea para el Mundial 2026

El Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año, va tomando forma. La fase de clasificación ya ha terminado en todas las federaciones del mundo y solo queda por disputarse la repesca, de dónde saldrán las seis últimas selecciones.

Este jueves se ha celebrado el sorteo tanto del repechaje internacional como del europeo, en la sede la FIFA en Zúrich, Suiza. Por lo tanto, las selecciones que apuran su última oportunidad para estar en la cita mundialista ya saben cuál será su camino.

Selecciones clasificadas para la repesca

Hasta un total de 22 selecciones han conseguido su plaza para disputar esta repesca de acceso al Mundial 2026.

CONMEBOL : Bolivia

: Bolivia AFC : Irak

: Irak CAF: Congo

Congo CONCACAF : Surinam y Jamaica

: Surinam y Jamaica OCEANÍA: Nueva Caledonia

Mundial 2026. Hoy clasificaron 🇵🇦🇭🇹🇨🇼 y quedó definido el repechaje con 🇨🇩🇮🇶 como cabeza de serie



🇨🇼 Curazao será el 4to debutante (🇺🇿🇨🇻🇯🇴)



Quedan 6 cupos para 22 selecciones pic.twitter.com/OnycCjLJnz — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) November 19, 2025

UEFA

Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania,

Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania, Bombo 2: Polonia, Gales, Rep. Checa y Eslovaquia

Polonia, Gales, Rep. Checa y Eslovaquia Bombo 3: Albania, Irlanda, Bosnia y Kosovo,



Albania, Irlanda, Bosnia y Kosovo, Bombo 4: Rumania, Suecia, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

Partidos de la repesca internacional

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs Jamaica

Semifinal 2: Bolivia vs Surinam

Final 1: República Democrática del Congo vs Ganador semifinal 1

Final 2: Irak vs Ganador semiifnal 2

Partidos de la repesca europea

Semifinal 1: Italia vs Irlanda del Norte

Semifinal 2: Gales vs Bosnia-Herzegovina

Semifinal 3: Ucrania vs Suecia

Semifinal 4: Polonia vs Albania

Semifinal 5: Turquía vs Rumanía

Semifinal 6: Eslovaquia vs Kosovo

Semifinal 7: Dinamarca vs Macedonia del Norte

Semifinal 8: República Checa vs República de Irlanda

Final 1: Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2

Final 2: Ganador semifinal 3 vs Ganador semifinal 4

Final 3: Ganador semifinal 5 vs Ganador semifinal 6

Final 4: Ganador semifinal 7 vs Ganador semifinal 8

¿Cuándo se juegan los partidos de la repesca?

Los partidos de la repesca se jugarán en el parón FIFA del mes de marzo de 2026 y todos serán a partido único. El repechaje internacional se jugará en México (Monterrey y Guadalajara), del 23 al 31 de marzo.

