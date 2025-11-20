Así quedan los partidos de la repesca internacional y europea para el Mundial 2026
El Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año, va tomando forma. La fase de clasificación ya ha terminado en todas las federaciones del mundo y solo queda por disputarse la repesca, de dónde saldrán las seis últimas selecciones.
Este jueves se ha celebrado el sorteo tanto del repechaje internacional como del europeo, en la sede la FIFA en Zúrich, Suiza. Por lo tanto, las selecciones que apuran su última oportunidad para estar en la cita mundialista ya saben cuál será su camino.
Selecciones clasificadas para la repesca
Hasta un total de 22 selecciones han conseguido su plaza para disputar esta repesca de acceso al Mundial 2026.
- CONMEBOL: Bolivia
- AFC: Irak
- CAF: Congo
- CONCACAF: Surinam y Jamaica
- OCEANÍA: Nueva Caledonia
UEFA
- Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania,
- Bombo 2: Polonia, Gales, Rep. Checa y Eslovaquia
- Bombo 3: Albania, Irlanda, Bosnia y Kosovo,
- Bombo 4: Rumania, Suecia, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.
Partidos de la repesca internacional
Semifinal 1: Nueva Caledonia vs Jamaica
Semifinal 2: Bolivia vs Surinam
Final 1: República Democrática del Congo vs Ganador semifinal 1
Final 2: Irak vs Ganador semiifnal 2
Partidos de la repesca europea
Semifinal 1: Italia vs Irlanda del Norte
Semifinal 2: Gales vs Bosnia-Herzegovina
Semifinal 3: Ucrania vs Suecia
Semifinal 4: Polonia vs Albania
Semifinal 5: Turquía vs Rumanía
Semifinal 6: Eslovaquia vs Kosovo
Semifinal 7: Dinamarca vs Macedonia del Norte
Semifinal 8: República Checa vs República de Irlanda
Final 1: Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2
Final 2: Ganador semifinal 3 vs Ganador semifinal 4
Final 3: Ganador semifinal 5 vs Ganador semifinal 6
Final 4: Ganador semifinal 7 vs Ganador semifinal 8
¿Cuándo se juegan los partidos de la repesca?
Los partidos de la repesca se jugarán en el parón FIFA del mes de marzo de 2026 y todos serán a partido único. El repechaje internacional se jugará en México (Monterrey y Guadalajara), del 23 al 31 de marzo.
