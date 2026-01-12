Así quedó el sorteo de la cuarta ronda de la FA Cup 2025/26

Tanto el Arsenal como el Chelsea se enfrentarán a rivales de la Football League, mientras que el Liverpool se enfrentará a un equipo de la Premier League, el Brighton & Hove Albion, si logra superar al Barnsley el lunes por la noche.

El Arsenal superó con bastante susto al Portsmouth, de segunda división, y logró clasificarse para enfrentarse al Wigan Athletic, campeón de la FA Cup en 2013. El Chelsea debutó con Liam Rosenior con una contundente victoria sobre el Charlton y se enfrentó al Hull City, antiguo equipo del entrenador.

El Liverpool avanzó a la cuarta ronda de la FA Cup tras imponerse por marcador de 4-1 ante el Barnsley.

Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third Round | Liverpool FC/GettyImages

La historia de la tercera ronda fue la del Macclesfield. El equipo de sexta división, adquirido a Rightmove en 2020, conspiró para destronar convincentemente al Crystal Palace, vigente campeón de la FA Cup, al comienzo de un fin de semana repleto de acción. El Macclesfield ha tenido la suerte de enfrentarse en la cuarta ronda a otro rival de la Premier League, el Brentford.

El Manchester United fue una de las grandes bajas del fin de semana de tercera ronda, tras caer eliminado de la competición a manos del Brighton. La recompensa de las Gaviotas por otro triunfo en Old Trafford fue un empate contra el ganador del partido de tercera ronda del lunes entre el Liverpool y el Barnsley.

Sorteo de la cuarta ronda de la FA Cup 2025/26