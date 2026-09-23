Así se vería la clasificación de la Premier League 2026/27 tras la jornada 5 si no hubiera VAR

Al legendario dramaturgo y cronista deportivo brasileño Nelson Rodrigues no le impresionó la llegada de los partidos televisados. "Si la grabación de vídeo muestra que es penalti, peor para la grabación", dijo una vez con tono burlón. "La grabación es estúpida", sentenció. Solo cabe imaginar qué habría opinado sobre los árbitros asistentes de vídeo (VAR). Desde luego, las grandes figuras de la Premier League no ven la medida con buenos ojos.





A pesar de los intentos de aplicar un criterio de "intervención mínima" esta temporada, los colegiados de la máxima categoría inglesa han incurrido repetidamente en intervenciones excesivas durante los partidos de mayor repercusión de esta campaña recién iniciada.

Este artículo ha sido originalmente publicado en SI FC

Howard Webb ya ha presentado su primera disculpa humillante, la cual fue rechazada de inmediato, mientras el resto de los equipos de la división aguarda explicaciones por escrito sobre una gran cantidad de incidentes polémicos adicionales. Y es que la temporada, por si alguien lo ha olvidado, apenas lleva cinco jornadas disputadas.

Incluso a estas alturas de la campaña, la clasificación de la Premier League tendría un aspecto muy distinto si todos los árbitros hubieran adoptado el mismo enfoque que Rodrigues.

La tabla de la Premier League sin VAR

Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El Manchester United se encuentra en el centro del mayor error del VAR en la Premier League desde aquel episodio, erróneamente calificado de "buen procedimiento", en el que se anuló un gol legal de Luis Díaz para el Liverpool contra el Tottenham Hotspur en 2023. Tal como Webb, jefe del comité de árbitros de la competición, se ha visto obligado a admitir con cierta vergüenza en diversos medios, el gol de la victoria de Erling Haaland en el derbi de Mánchester no debió haber sido validado por el VAR.

Los colegiados sufrieron una "visión de túnel", por utilizar la excusa de Webb, y no percibieron que el salto de Enzo Fernández, extendiendo todo el cuerpo frente a Lisandro Martínez, podía interpretarse como una interferencia deliberada en el juego por parte de un jugador en posición de fuera de juego. En cambio, el árbitro del VAR, Matt Donohue, se centró en confirmar que Haaland estaba efectivamente en posición reglamentaria cuando introdujo el balón en la portería defendida por Senne Lammens.

Sin embargo, a pesar del impacto de aquel tanto, que condenó al United a una derrota humillante frente a un City que jugaba con diez hombres, el equipo de Michael Carrick seguiría ocupando el duodécimo puesto de la clasificación incluso si hubiera sumado ese punto adicional.

Posición / Equipo Puntos sin VAR Cambio de posición

1. Arsenal 12 +1 2. Brentford 11 +2 3. Manchester City 11 -2 4. Liverpool 11 +2 5. Brighton 10 -2 6. Everton 9 +1 7. Leeds 8 -2 8. Hull City 8 0 9. Newcastle 8 0 10. Nottingham Forest 7 +3 11. Chelsea 7 -1 12. Manchester United 6 0 13. Crystal Palace 6 +2 14. Ipswich Town 6 -3 15. Bournemouth 4 +2 16. Sunderland 3 -2 17. Fulham 2 +2 18. Aston Villa 2 -2 19. Tottenham 2 +1 20. Coventry 1 -2

Por el contrario, el Arsenal y el Liverpool parecen ir al alza. Los Gunners se beneficiarían del declive del Manchester City, mientras que a los Reds se les negó la victoria ante el Nottingham Forest debido a un gol anulado, correctamente por fuera de juego, a Florian Wirtz.

El propio Forest logró escalar hasta la décima posición. Al nuevo equipo de Oliver Glasner se le escaparon tres puntos adicionales debido a la decisiva intervención del VAR. El VAR anuló el único "gol" de un partido que terminó sin tantos contra el Tottenham Hotspur; la acción de Neco Williams fue invalidada por una supuesta mano mientras disputaba un balón dividido sobre la línea de meta con Sandro Tonali.

A los árbitros de Stockley Park no se les mostró ningún ángulo de cámara que demostrara de forma concluyente que Williams había tocado el balón con la mano, pero aun así anularon el gol, para gran frustración del lateral. "Dicen que es claro y evidente", se quejó en redes sociales tras el encuentro.

Apenas el fin de semana pasado, al Forest también se le anuló un gol que podría haberles dado un punto contra el Coventry City, ya que se consideró que Igor Jesus había derribado a Caleb Yirenkyi antes de enviar el balón al fondo de la red. "Por supuesto que tengo una opinión, pero no quiero volver a hablar del tema", declaró Glasner, visiblemente enfadado.

La reivindicación del Manchester City respecto al fuera de juego

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Resultado Resultado sin goles concedidos Anotador Man. City 2-1 Bournemouth Man. City 1-1 Bournemouth Joško Gvardiol Man. United 0-1 Man. City Man. United 0-0 Man. City Erling Haaland Man. City 5-3 Sunderland Man. City 4-3 Sunderland Erling Haaland

Cuando se alzó la bandera después de que Haaland lograra colar el balón ante Lammens en Old Trafford a principios de esta temporada, el jugador se quedó momentáneamente desconcertado. "Pensé que tal vez alguien lo había rozado; normalmente no caigo en fuera de juego. Hablé con el árbitro Michael Oliver y le dije que me tomaba como algo personal que pensara que había estado en fuera de juego", reflexionaría más tarde.

La confianza de Haaland a la hora de medir sus desmarques estaba totalmente justificada. Como demostraron las imágenes, el 9 del City había hecho bien su trabajo, aunque el VAR no hiciera el suyo. No es algo nuevo. A pesar de situarse constantemente a la altura del último defensa, Haaland solo ha sido señalado correctamente en fuera de juego una vez en toda la temporada.

Parece que Joško Gvardiol ha aprendido también este truco engañoso. En dos ocasiones esta temporada, el defensa croata ha provocado que se señalara un fuera de juego erróneo durante la jugada previa a un gol. A diferencia del tanto decisivo de Haaland en el derbi, en ambos casos la decisión fue acertada. El gol de la victoria de Gvardiol en el tiempo añadido contra el Bournemouth propició un arranque perfecto para Enzo Maresca, que llegó al parón de selecciones tras una victoria frenética contra el Sunderland el domingo; el último tanto de ese partido fue asistido por Gvardiol y marcado por Haaland.

Sin estas revisiones retroactivas de fuera de juego, el City tendría cuatro puntos menos y ocuparía la tercera plaza en lugar de liderar la tabla con un historial impecable. Aun así, incluso Maresca sigue discutiendo con las imágenes de vídeo y despotricando al aire sobre decisiones supuestamente incorrectas tomadas hace tres años.

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