Así será el particular repechaje que se jugará el año próximo para clasificar al Mundial 2026

Cada vez falta menos para conocer todos los clasificados a la Copa del Mundo 2026, a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México.

En lo que respecta a Sudamérica, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay ya habían sacado su boleto para el Mundial previo a la última jornada de las Eliminatorias, pero faltaba definir quién iría al Repechaje.



Venezuela llevaba ventaja para poder soñar con jugar su primer Mundial, sin embargo, el sueño se diluyó este martes al ser remontado 3-6 por Colombia, tras un triplete de Javier Suárez. Eso le abrió el camino a Bolivia, que de forma sorpresiva le pegó a Brasil en La Paz por la mínima de Miguel Terceros desde el manchón penal. Con esto, La Verde tendrá la oportunidad de disputar la repesca y guardar la esperanza de poder volver a una Copa del Mundo tras no hacerlo desde 1994.

Bolivia quedó en la séptima posición con 20 unidades, mientras Venezuela bajó al octavo escalón con 18 puntos, quedando una vez más como la única selección de la Conmebol que no ha podido jugar un Mundial.

Ahora La Verde deberá esperar hasta marzo de 2026, y ya no será un partido ida y vuelta ante un representante de Oceanía, como venía pasando.

Bolivia v Brazil - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Buda Mendes/GettyImages

El camino para obtener alguno de los últimos dos boletos a la Copa del Mundo es un mini torneo: participará esta selección de Conmebol, dos de la Concacaf, una de la AFC (Asia), una de la CAF (África) y otra de la OFC (Oceanía).

A diferencia del mundial pasado, que se enfrentaron en duelos directos Conmebol vs. AFC y Concacaf vs. OFC, ahora se establecerá de la siguiente forma:

De las seis selecciones clasificadas al torneo, las cuatro de peor ranking arrancarán en una instancia de semifinal, en tanto que las dos mejores directamente esperarán en la definición. Los equipos que ganan la semis, se enfrentan con los seleccionados que aguardaron.

Esos dos ganadores tendrán el cupo para el Mundial. Este torneo se jugará en México (Monterrey y Guadalajara), en la fecha FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026

