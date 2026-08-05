Así sería la alineación del Arsenal si concretan las llegadas de Vinicius Jr y Bruno Guimarães

El Arsenal no se conformó con romper el maleficio y ganar la primera Premier League en dos décadas. Ahora, Mikel Arteta y compañía saben que tienen el desafío de permanecer en lo más alto del plano local y de volver a competir por la UEFA Champions League, el anhelo más grande de la historia del club que se escapó por muy poco en la última campaña.

Así sería la alineación del Arsenal con los fichajes buscados

POR: David Raya - El español fue una de las claves del equipo campeón de la campaña pasada y no tendrá competencia de cara a este nuevo año competitivo.

LD: Jurrien Timber - Aunque comenzó como zaguero central, hoy puede rendir a gran nivel como lateral derecho sumándose al mediocampo. Compite el puesto mano a mano con Ben White.

DFC: William Saliba - El central francés sigue siendo uno de los pilares del equipo de Arteta. Su regularidad lo metió en la defensa de Francia para la Copa del Mundo, donde terminaron cuartos.

DFC: Gabriel Magalhaes - Vive cada pelota como si fuera la última. Va con todo y tiene la ventaja de su altura, que lo hace ganar de arriba. En ataque, aprovecha los córner a favor para poner a su equipo adelante.

LI: Riccardo Calafiori - Su versatilidad vuelve a ser un punto fuerte, ya que puede desempeñarse tanto como central como por el carril izquierdo.

MC: Declan Rice - Más allá del equilibrio defensivo, su llegada al área rival y capacidad para romper líneas lo han convertido en uno de los futbolistas más determinantes del Arsenal en la campaña pasada.

MC: Martin Odegaard - Viene de guiar a Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026 y buscará ser figura nuevamente en el equipo del norte de Londres.

MC: Bruno Guimarães - Su polivalencia es lo que hizo que el Arsenal quiera pagarlo más de 100 millones de euros, ya que puede jugar tanto como volante posicional como en diferentes partes del mediocampo.

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

EI: Vinicius Jr. - Es una de las figuras del Real Madrid, aunque compite con Kylian Mbappé por el máximo estrellato. Le gusta estar en las primeras planas, por lo que un traspaso al Arsenal podría darle ese estatus de estrella.

ED: Bukayo Saka - Es uno de los máximos referentes ofensivos de toda la Premier League y ha sido fundamental para que el Arsenal logre todo lo que logró en la campaña pasada.

DC: Viktor Gyökeres - Delantero de rachas. Puede pasar desapercibido durante largos tramos del partido y, en una acción, cambiar el panorama. El Arsenal llegó a considerarlo como moneda de cambio para fichar a Julián Álvarez.

Así se vería la alineación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Declan Rice, Martin Odegaard, Bruno Guimarães

Delanteros: Vinicius Jr, Bukayo Saka y Viktor Gyökeres