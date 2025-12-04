Aston Villa vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Arsenal viene de ganarle al Brentford en el Emirates Stadium y visitará al Aston Villa en Birmingham para intentar seguir en lo más alto de la Premier League. El Manchester City está acechándolos de manera más que amenazante, después de empatar 1-1 en el derdi de Londres frente al Chelsea.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Aston Villa vs Arsenal?
Ciudad: Birmingham, Inglaterra
Fecha: sábado 6 de diciembre
Horario: 07:30 (costa este de EE.UU.), 06:30 (México), 13:30 (España)
Estadio: Villa Park
¿Cómo se podrá ver el Aston Villa vs Arsenal en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo
NBC Sports App
México
A confirmar
A confirmar
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Aston Villa
Rival
Resultado
Competición
Brighton
4-3 V
Premier League
Wolves
1-0 V
Premier League
Young Boys
2-1 V
UEFA Europa League
Leeds
2-1 V
Premier League
Bournemouth
4-0 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Brentford
2-0 V
Premier League
Chelsea
1-1 E
Premier League
Bayern Múnich
3-1 V
UEFA Champions League
Tottenham
4-1 V
Premier League
Sunderland
2-2 E
Premier League
Últimas noticias del Aston Villa
Los de Unai Emery vienen de conseguir un tremendo triunfo por 4-3 en condición de visitante contra el Brighton gracias a los goles de Malen, Onana y Ollie Watkins. Están terceros en la tabla de la Premier League y buscarán dar otro golpe de autoridad cargándose al puntero.
Últimas noticias del Arsenal
Los líderes de la Premier League cumplieron frente al Brentford y buscarán seguir en lo mas alto frente a los Villanos. Eso si, Mikel Arteta no podrá contar con Cristhian Mosquera, lesionado. Tienen 33 puntos y aventajan por cinco al Manchester City después de 14 jornadas disputadas.
Posibles alineaciones
Aston Villa
Portero: Marco Bizot
Defensas: Ian Maatsen, Pau Torres, Ezri Konsa, Matty Cash
Mediocampistas: Amadou Onana, Boubacar Kamara
Volantes ofensivos: Morgan Rogers, John McGinn, Evann Guessand
Delantero: Ollie Watkins.
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Riccardo Calafiori, Piero Hincapié, Jurriën Timber, Ben White
Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Odegaard
Delanteros: Gabriel Martinelli, Mikel Merino y Noni Madueke.
Pronóstico SI
El Arsenal logrará defender la cima de la tabla de posiciones de la Premier League en su riesgosa visita al Villa Park, con un resultado correcto pero no holgado.
Aston Villa 0-2 Arsenal
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo