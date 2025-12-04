Aston Villa vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Arsenal viene de ganarle al Brentford en el Emirates Stadium y visitará al Aston Villa en Birmingham para intentar seguir en lo más alto de la Premier League. El Manchester City está acechándolos de manera más que amenazante, después de empatar 1-1 en el derdi de Londres frente al Chelsea.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Aston Villa vs Arsenal?

Ciudad: Birmingham, Inglaterra

Fecha: sábado 6 de diciembre

Horario: 07:30 (costa este de EE.UU.), 06:30 (México), 13:30 (España)

Estadio: Villa Park

Aston Villa v AFC Ajax: Round of 16 Second Leg - UEFA Europa Conference League 2023/24 | Michael Regan/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Aston Villa vs Arsenal en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo NBC Sports App México A confirmar A confirmar España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Aston Villa

Rival Resultado Competición Brighton 4-3 V Premier League Wolves 1-0 V Premier League Young Boys 2-1 V UEFA Europa League Leeds 2-1 V Premier League Bournemouth 4-0 V Premier League

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Brentford 2-0 V Premier League Chelsea 1-1 E Premier League Bayern Múnich 3-1 V UEFA Champions League Tottenham 4-1 V Premier League Sunderland 2-2 E Premier League

Últimas noticias del Aston Villa

Brighton & Hove Albion v Aston Villa - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Los de Unai Emery vienen de conseguir un tremendo triunfo por 4-3 en condición de visitante contra el Brighton gracias a los goles de Malen, Onana y Ollie Watkins. Están terceros en la tabla de la Premier League y buscarán dar otro golpe de autoridad cargándose al puntero.

Últimas noticias del Arsenal

Arsenal v Brentford - Premier League | Nigel French/Allstar/GettyImages

Los líderes de la Premier League cumplieron frente al Brentford y buscarán seguir en lo mas alto frente a los Villanos. Eso si, Mikel Arteta no podrá contar con Cristhian Mosquera, lesionado. Tienen 33 puntos y aventajan por cinco al Manchester City después de 14 jornadas disputadas.

Posibles alineaciones

Aston Villa

Portero: Marco Bizot

Defensas: Ian Maatsen, Pau Torres, Ezri Konsa, Matty Cash

Mediocampistas: Amadou Onana, Boubacar Kamara

Volantes ofensivos: Morgan Rogers, John McGinn, Evann Guessand

Delantero: Ollie Watkins.

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Piero Hincapié, Jurriën Timber, Ben White

Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Odegaard

Delanteros: Gabriel Martinelli, Mikel Merino y Noni Madueke.

Pronóstico SI

El Arsenal logrará defender la cima de la tabla de posiciones de la Premier League en su riesgosa visita al Villa Park, con un resultado correcto pero no holgado.

Aston Villa 0-2 Arsenal

