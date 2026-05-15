Aston Villa vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

El Aston Villa y el Liverpool abrirán este viernes 15 de mayo la jornada 37 de la Premier League en un duelo en el que el ganador asegurará su clasificación a la UEFA Champions League 2026/2027.

Ambos equipos llegan partido igualados en 59 puntos en la cuarta posición, aunque los Reds sacan ventaja de su mejor diferencia de gol (+15 vs +12). En el encuentro de la primera ronda disputado en Anfield Road, los dirigidos por Arne Slot se impusieron por 2 a 0, reforzando la paternidad sobre los 'Villans'.

La última vez que el equipo de Unai Emery se impuso en un duelo directo al Liverpool fue en diciembre de 2019, en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga.

A continuación, toda la información para disfrutar de uno de los mejores partidos de la fecha de la Premier League.

Pronóstico SI Fútbol

Si bien el gran objetivo del Aston Villa pasa por la final de la Europa League (vs Friburgo el próximo miércoles 20), el duelo ante Liverpool no parece un escenario para reservar demasiado. Emery necesita que su equipo vuelva a transmitir seguridad después de algunas actuaciones irregulares en Premier League, y jugar en Villa Park frente a un rival que no llega en su mejor momento puede ser una buena oportunidad para recuperar confianza.

Del otro lado, los Reds continúan condicionados por las lesiones y por una sensación de fragilidad fuera de casa que se viene repitiendo. Por eso cuesta imaginar a alguno de los dos dominando claramente el encuentro. Lo más probable es que se vea un partido cambiante, con tramos favorables para ambos y situaciones de gol repartidas.

Pronóstico: Aston Villa 2 - 2 Liverpool

¿A qué hora se juega el Aston Villa vs Liverpool?

Ciudad : Birmingham, Inglaterra

: Birmingham, Inglaterra Estadio : Villa Park

: Villa Park Fecha : viernes 15 de mayo

: viernes 15 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:0 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:0 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Chris Kavanagh

Historial de enfrentamientos directos entre el Aston Villa vs Liverpool (últimos cinco partidos)

Aston Villa : 0

: 0 Empate : 2

: 2 Liverpool: 3

Último partido entre ambos: 01/11/25 - Liverpool 2-0 Aston Villa - Premier League, Jornada 10

Liverpool v Aston Villa - Premier League - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Últimos 5 partidos

Aston Villa Liverpool Burnley 2-2 Aston Villa 10/05/2026 Liverpool 1-1 Chelsea 9/5/2026 Aston Villa 4-0 Forest 07/05/2026 Manchester United 3-2 Liverpool 3/5/2026 Aston Villa 1-2 Tottenham 03/05/2026 Liverpool 3-1 Palace 25/4/2026 Forest 1-0 Aston Villa 30/04/2026 Everton 1-2 Liverpool 19/4/2026 Fulham 1-0 Aston Villa 25/04/2026 Liverpool 0-2 PSG 14/4/2026

¿Cómo ver el Aston Villa vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Aston Villa

El equipo llega con algunas bajas importantes en la mitad de la cancha por las ausencias de Boubacar Kamara y Amadou Onana, ambos lesionados. El primero continúa recuperándose de problemas en la rodilla, mientras que el belga sigue fuera por molestias en el gemelo. Tampoco estará disponible el joven brasileño Alysson, incorporado recientemente, aunque su ausencia no modifica demasiado los planes de Unai Emery para este encuentro.

Emiliano Buendía, en un grandísimo momento, podría volver al once titular después de arrancar desde el banco ante Burnley. Ollie Watkins se estima que seguirá siendo la principal carta de ataque, a menos que Emery sorprenda con una rotación pensando en la final de Europa League. Harvey Elliott no podrá jugar por cuestiones contractuales al pertenecer al conjunto visitante.

Aston Villa FC v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final Second Leg | James Gill - Danehouse/GettyImages

Posible alineación de Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins

Últimas noticias del Liverpool

La lista de ausencias en los Reds es extensa. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Wataru Endo y Giovanni Leoni siguen fuera de la convocatoria por lesión. Ibrahima Konaté terminó con molestias musculares el último partido y es poco probable que llegue en condiciones. En su lugar ingresaría Joe Gomez.

La noticia más alentadora para Arne Slot pasa por el regreso Mohamed Salah, aunque el propio Slot afirmó que solo estará apra jugar unos minutos. Otro que podría tener minutos es Florian Wirtz, ausente en la jornada anterior por un cuadro viral. Mientras, Konaté está en perfecto estado tras sufrir un golpe en el último aprtido y apunta directamente al once titular.

Manchester United v Liverpool - Premier League | NurPhoto/GettyImages

La probable alineación del Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Jones, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha; Gakpo

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