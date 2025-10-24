Aston Villa vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Manchester City vuelve a la acción tras su triunfo en condición de visitante ante el Villarreal por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. El equipo de Guardiola tendrá una parada complicada visitando al Aston Villa por la Premier League, donde necesita sumar de a tres para no perderle pisada de arranque al Liverpool, actual líder de la competencia.

A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido por la liga inglesa.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Aston Villa vs Manchester City?

Ciudad: Birmingham, Inglaterra

Fecha: domingo 26 de octubre

Horario: 10:00 (costa este de EE.UU.), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)

Estadio: Villa Park

Aston Villa v Burnley - Premier League | Dan Mullan/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Aston Villa vs Manchester City en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU Telemundo Deportes NBC México Max Amazon Prime Video España DAZN Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos del Aston Villa

Rival Resultado Competición Go Ahead 2-1 D Europa League Tottenham 2-1 V Premier League Burnley 2-1 V Premier League Feyenoord 2-0 V Europa League Fulham 3-1 V Premier League

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Villarreal 2-0 V Champions League Everton 2-0 V Premier League Brentford 1-0 V Premier League Mónaco 2-2 E Champions League Burnley 5-1 V Premier League

Últimas noticias del Aston Villa

Go Ahead Eagles v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 | Christof Koepsel/GettyImages

Patinazo europeo de Emery en manos del Go Ahead Eagles, que le ganó 2-1 en la UEFA Europa League, remontando el tanto inicial de Guessand. Primera derrota de los ‘villans’ en Europa. Por su parte, Buendía falló un penalti en el minuto 80.

Últimas noticias del Manchester City

Manchester City v Everton - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El conjunto de Pep Guardiola marcha en la segunda posición de la tabla, como el más inmediato perseguidor del líder Arsenal. Su último partido en Champions fue un empate 2-2 en su visita al Mónaco, por lo que aún no despliegan su máximo potencial en Europa.

En la Premier League, llegan con la moral en alto tras derrotar 2-0 al Villarreal, por lo que buscarán una victoria que los consolide en los puestos de arriba del torneo local.

Posibles alineaciones

Aston Villa

Portero: Martinez

Defensas: Lindelof, Mings, Torres, Maatsen

Centrocampistas: Yegor Yarmolyuk, Jordan Henderson

Volantes ofensivos: Guessand, Bogarde, Onana, Sancho; Buendia

Delantero: Watkins

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Matheus Nunes

Centrocampista: Nico González

Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Savinho

Delantero: Erling Haaland.

Pronóstico SI

El Manchester City aprovechará su buen momento en Premier y vencerá a su rival sin ningún problema, aunque no se espera una goleada frondosa como en otras épocas.

Aston Villa0-2 Manchester City

