Aston Villa vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester City vuelve a la acción tras su triunfo en condición de visitante ante el Villarreal por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. El equipo de Guardiola tendrá una parada complicada visitando al Aston Villa por la Premier League, donde necesita sumar de a tres para no perderle pisada de arranque al Liverpool, actual líder de la competencia.
A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido por la liga inglesa.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Aston Villa vs Manchester City?
Ciudad: Birmingham, Inglaterra
Fecha: domingo 26 de octubre
Horario: 10:00 (costa este de EE.UU.), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)
Estadio: Villa Park
¿Cómo se podrá ver el Aston Villa vs Manchester City en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
Telemundo Deportes
NBC
México
Max
Amazon Prime Video
España
DAZN
Amazon Prime Video
Últimos cinco partidos del Aston Villa
Rival
Resultado
Competición
Go Ahead
2-1 D
Europa League
Tottenham
2-1 V
Premier League
Burnley
2-1 V
Premier League
Feyenoord
2-0 V
Europa League
Fulham
3-1 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Villarreal
2-0 V
Champions League
Everton
2-0 V
Premier League
Brentford
1-0 V
Premier League
Mónaco
2-2 E
Champions League
Burnley
5-1 V
Premier League
Últimas noticias del Aston Villa
Patinazo europeo de Emery en manos del Go Ahead Eagles, que le ganó 2-1 en la UEFA Europa League, remontando el tanto inicial de Guessand. Primera derrota de los ‘villans’ en Europa. Por su parte, Buendía falló un penalti en el minuto 80.
Últimas noticias del Manchester City
El conjunto de Pep Guardiola marcha en la segunda posición de la tabla, como el más inmediato perseguidor del líder Arsenal. Su último partido en Champions fue un empate 2-2 en su visita al Mónaco, por lo que aún no despliegan su máximo potencial en Europa.
En la Premier League, llegan con la moral en alto tras derrotar 2-0 al Villarreal, por lo que buscarán una victoria que los consolide en los puestos de arriba del torneo local.
Posibles alineaciones
Aston Villa
Portero: Martinez
Defensas: Lindelof, Mings, Torres, Maatsen
Centrocampistas: Yegor Yarmolyuk, Jordan Henderson
Volantes ofensivos: Guessand, Bogarde, Onana, Sancho; Buendia
Delantero: Watkins
Manchester City
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Matheus Nunes
Centrocampista: Nico González
Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Savinho
Delantero: Erling Haaland.
Pronóstico SI
El Manchester City aprovechará su buen momento en Premier y vencerá a su rival sin ningún problema, aunque no se espera una goleada frondosa como en otras épocas.
Aston Villa0-2 Manchester City
Más noticias sobre la Premier League
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.