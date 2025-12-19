Sports Illustrated Fútbol

Aston Villa vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El United está a tiro de los puestos de Europa, mientras que los Villanos quieren subirse a la cima.
Bruno Pernigotti|
Manchester United v Bournemouth - Premier League
Manchester United v Bournemouth - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

El Manchester United tendrá una visita de alto riesgo a Birmingham este fin de semana enfrentándose al sorprendente equipo de Unai Emery, que está tercero en la tabla de la Premier League.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Aston Villa vs Manchester United?

Ciudad: Birmingham, Inglaterra

Fecha: domingo 21 de diciembre

Horario: 11:30 (costa este de EE.UU.), 10:30 (México), 17:30 (España)

Estadio: Villa Park

Aston Villa FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD2
Aston Villa FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD2 | Julian Finney - UEFA/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Aston Villa vs Manchester United en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

NBC

Peacock

México

Fox One

A confirmar

España

DAZN 1

DAZN

Últimos cinco partidos del Aston Villa

Rival

Resultado

Competición

West Ham

3-2 V

Premier League

Basel

4-1 V

UEFA Europa League

Arsenal

2-1 V

Premier League

Brighton

4-3 V

Premier League

Wolves

1-0 V

Premier League

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival

Resultado

Competición

Bournemouth

4-4 E

Premier League

Wolves

4-1 V

Premier League

West Ham

1-1 E

Premier League

Crystal Palace

2-1 V

Premier League

Everton

1-0 D

Premier League

Últimas noticias del Aston Villa

Emiliano Martinez
Aston Villa v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Malcolm Couzens/GettyImages

El Aston Villa es una de las grandes sorpresas de la temporada: mantuvo el nivel de la campaña pasada y, llegando a la mitad del campeonato, está tercero a tan solo tres puntos del Arsenal, que es el puntero de la Premier League.

Para este partido, los dirigidos por Unai Emery no podrán contar con Jadon Sancho (suspendido), Ross Barkley y Tyrone Mings. Tanto Emiliano Martínez como Pau Torres están en duda por lesión.

Últimas noticias del Manchester United

Matheus Cunha, Lisandro Martinez, Amad
Manchester United v Bournemouth - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

Los de Ruben Amorim renacieron en el segundo cuarto de la temporada y están en condiciones de pelear por algo importante, como volver a la UEFA Champions League. Jugarán con casi todos los resultados puestos, lo que puede ayudarlos a motivarse aún más para terminar la jornada 17 en una buena posición.

Los de Old Trafford tienen tres jugadores afectados a la Copa Africana de Naciones: Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui. Matthijs de Ligt y Harry Maguire, lesionados, también son baja para este encuentro.

Posibles alineaciones

Aston Villa

Portero: Marco Bizot

Defensas: Ian Maatsen, Victor Lindelof, Ezri Konsa, Matty Cash

Mediocampistas: Amadou Onana, Boubacar Kamara

Volantes ofensivos: Morgan Rogers, Youri Tielemans, John McGinn

Delantero: Ollie Watkins.

Manchester United

Portero: Senne Lammens

Defensas: Luke Shaw, Ayden Heaven, Leny Yoro

Mediocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu

Delanteros: Mason Mount, Benjamin Šeško y Matheus Cunha.

Pronóstico SI

El Aston Villa se impondrá en condición de local y quedará expectante cerca de la cima de cara a lo que viene.

Aston Villa 2-0 Manchester United

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol