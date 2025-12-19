Aston Villa vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester United tendrá una visita de alto riesgo a Birmingham este fin de semana enfrentándose al sorprendente equipo de Unai Emery, que está tercero en la tabla de la Premier League.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Aston Villa vs Manchester United?
Ciudad: Birmingham, Inglaterra
Fecha: domingo 21 de diciembre
Horario: 11:30 (costa este de EE.UU.), 10:30 (México), 17:30 (España)
Estadio: Villa Park
¿Cómo se podrá ver el Aston Villa vs Manchester United en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
NBC
Peacock
México
Fox One
A confirmar
España
DAZN 1
DAZN
Últimos cinco partidos del Aston Villa
Rival
Resultado
Competición
West Ham
3-2 V
Premier League
Basel
4-1 V
UEFA Europa League
Arsenal
2-1 V
Premier League
Brighton
4-3 V
Premier League
Wolves
1-0 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Bournemouth
4-4 E
Premier League
Wolves
4-1 V
Premier League
West Ham
1-1 E
Premier League
Crystal Palace
2-1 V
Premier League
Everton
1-0 D
Premier League
Últimas noticias del Aston Villa
El Aston Villa es una de las grandes sorpresas de la temporada: mantuvo el nivel de la campaña pasada y, llegando a la mitad del campeonato, está tercero a tan solo tres puntos del Arsenal, que es el puntero de la Premier League.
Para este partido, los dirigidos por Unai Emery no podrán contar con Jadon Sancho (suspendido), Ross Barkley y Tyrone Mings. Tanto Emiliano Martínez como Pau Torres están en duda por lesión.
Últimas noticias del Manchester United
Los de Ruben Amorim renacieron en el segundo cuarto de la temporada y están en condiciones de pelear por algo importante, como volver a la UEFA Champions League. Jugarán con casi todos los resultados puestos, lo que puede ayudarlos a motivarse aún más para terminar la jornada 17 en una buena posición.
Los de Old Trafford tienen tres jugadores afectados a la Copa Africana de Naciones: Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui. Matthijs de Ligt y Harry Maguire, lesionados, también son baja para este encuentro.
Posibles alineaciones
Aston Villa
Portero: Marco Bizot
Defensas: Ian Maatsen, Victor Lindelof, Ezri Konsa, Matty Cash
Mediocampistas: Amadou Onana, Boubacar Kamara
Volantes ofensivos: Morgan Rogers, Youri Tielemans, John McGinn
Delantero: Ollie Watkins.
Manchester United
Portero: Senne Lammens
Defensas: Luke Shaw, Ayden Heaven, Leny Yoro
Mediocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu
Delanteros: Mason Mount, Benjamin Šeško y Matheus Cunha.
Pronóstico SI
El Aston Villa se impondrá en condición de local y quedará expectante cerca de la cima de cara a lo que viene.
Aston Villa 2-0 Manchester United
