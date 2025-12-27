Atalanta vs Inter: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Inter de Milán es el líder de la Serie A pero no puede confiarse, ya que la liga italiana está mostrando un nivel tremendamente competitivo y el AC Milan, su más inmediato perseguidor, está solamente a un punto de distancia.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atalanta vs Inter?
Ciudad: Bérgamo, Italia
Fecha: domingo 28 de diciembre
Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: New Balance Arena
¿Cómo se podrá ver el Atalanta vs Inter en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
DAZN USA
Paramount+
México
A confirmar
Disney+ Premium
España
DAZN España
DAZN España
Últimos cinco partidos del Atalanta
Rival
Resultado
Competición
Genoa
1-0 V
Serie A
Cagliari
2-1 V
Serie A
Chelsea
2-1 V
UEFA Champions League
Hellas Verona
3-1 D
Seria A
Genoa
4-0 V
Coppa Italia
Últimos cinco partidos del Inter
Rival
Resultado
Competición
Bologna
1-1 (3-2 pen.) D
Supercoppa de Italia
Genoa
2-1 V
Serie A
Liverpool
1-0 D
UEFA Champions League
Como 1907
4-0 V
Serie A
Venezia
5-1 V
Coppa Italia
Últimas noticias del Atalanta
El equipo dirigido por Raffaele Palladino está sumergido en una profunda irregularidad, y aunque logró un tremendo triunfo frente al Chelsea por la UEFA Champions League todavía no convence.
Para este partido, no podrán contar con Ademola Lookman y Odilon Kossounou por sus convocatorias a la Copa Africana de Naciones, y con tres futbolistas lesionados: Berat Djimsiti, Raoul Bellanova y Mitchel Bakker.
Últimas noticias del Inter
El equipo de Cristian Chivu viene de perder por penales ante el Bologna por la semifinal de la Supercoppa italiana y están en deuda con su gente, por lo que buscarán cerrar el año en lo más alto de la tabla de la Serie A.
Para este choque, el entrenador no podrá contar con Raffaele Di Gennaro, Tomás Palacios, Matteo Darmian, Ange-Yoan Bonny, Francesco Acerbi y Denzel Dumfries.
Posibles alineaciones
Atalanta
Portero: Marco Carnesecchi
Defensas: Sead Kolasinac, Isak Hien, Marten De Roon
Mediocampistas: Lorenzo Bernasconi, Éderson, Yunus Musah, Davide Zappacosta
Volantes ofensivos: Daniel Maldini, Charles de Ketelaere
Delantero: Gianluca Scamacca.
Inter
Portero: Yann Sommer
Defensas: Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Yann Bisseck,
Mediocampistas: Carlos Augusto, Petar Sucic, Piotr Zielinski, Nicolo Barella
Delanteros: Luis Henrique, Pio Esposito y Lautaro Martínez.
Pronóstico SI
El Inter de Milán se recuperará contra el noveno de la Serie A y cerrará el 2025 como el líder del campeonato italiano.
Atalanta 1-2 Inter
