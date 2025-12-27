Atalanta vs Inter: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Inter de Milán es el líder de la Serie A pero no puede confiarse, ya que la liga italiana está mostrando un nivel tremendamente competitivo y el AC Milan, su más inmediato perseguidor, está solamente a un punto de distancia.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atalanta vs Inter?

Ciudad: Bérgamo, Italia

Fecha: domingo 28 de diciembre

Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: New Balance Arena

FBL-EUR-C1-ATALANTA-ARSENAL | ISABELLA BONOTTO/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Atalanta vs Inter en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos DAZN USA Paramount+ México A confirmar Disney+ Premium España DAZN España DAZN España

Últimos cinco partidos del Atalanta

Rival Resultado Competición Genoa 1-0 V Serie A Cagliari 2-1 V Serie A Chelsea 2-1 V UEFA Champions League Hellas Verona 3-1 D Seria A Genoa 4-0 V Coppa Italia

Últimos cinco partidos del Inter

Rival Resultado Competición Bologna 1-1 (3-2 pen.) D Supercoppa de Italia Genoa 2-1 V Serie A Liverpool 1-0 D UEFA Champions League Como 1907 4-0 V Serie A Venezia 5-1 V Coppa Italia

Últimas noticias del Atalanta

Genoa CFC v Atalanta BC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El equipo dirigido por Raffaele Palladino está sumergido en una profunda irregularidad, y aunque logró un tremendo triunfo frente al Chelsea por la UEFA Champions League todavía no convence.



Para este partido, no podrán contar con Ademola Lookman y Odilon Kossounou por sus convocatorias a la Copa Africana de Naciones, y con tres futbolistas lesionados: Berat Djimsiti, Raoul Bellanova y Mitchel Bakker.

Últimas noticias del Inter

Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Supercoppa Italiana Semifinal | Image Photo Agency/GettyImages

El equipo de Cristian Chivu viene de perder por penales ante el Bologna por la semifinal de la Supercoppa italiana y están en deuda con su gente, por lo que buscarán cerrar el año en lo más alto de la tabla de la Serie A.



Para este choque, el entrenador no podrá contar con Raffaele Di Gennaro, Tomás Palacios, Matteo Darmian, Ange-Yoan Bonny, Francesco Acerbi y Denzel Dumfries.

Posibles alineaciones

Atalanta

Portero: Marco Carnesecchi

Defensas: Sead Kolasinac, Isak Hien, Marten De Roon

Mediocampistas: Lorenzo Bernasconi, Éderson, Yunus Musah, Davide Zappacosta

Volantes ofensivos: Daniel Maldini, Charles de Ketelaere

Delantero: Gianluca Scamacca.

Inter

Portero: Yann Sommer

Defensas: Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Yann Bisseck,

Mediocampistas: Carlos Augusto, Petar Sucic, Piotr Zielinski, Nicolo Barella

Delanteros: Luis Henrique, Pio Esposito y Lautaro Martínez.

Pronóstico SI

El Inter de Milán se recuperará contra el noveno de la Serie A y cerrará el 2025 como el líder del campeonato italiano.

Atalanta 1-2 Inter