Athletic Club Femenino vs FC Barcelona Femenino: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico
Mientras el fútbol masculino está en parón internacional por duelos de selecciones, el atractivo fútbol femenino español tendrá este fin de semana su segunda jornada de la temporada.
A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Athletic Club Femenino vs FC Barcelona Femenino?
Ciudad: Bilbao, España
Fecha: domingo 7 de septiembre
Horario: 05:00 (Estados Unidos), 04:00 (México), 12:00 (España)
Estadio: San Mamés
¿Cómo se podrá ver Athletic Club Femenino vs FC Barcelona Femenino en TV y streaming online?
El partido podrá verse por DAZN a nivel mundial.
Últimos 5 partidos del Athletic Club Femenino
Rival
Resultado
Competencia
Tenerife
0-0 E
Primera División Femenina
Eibar
2-2 (6-5 pen.) D
Amistoso
Sporting de Lisboa
3-1 V
Amistoso
Deportivo La Coruña
3-2 V
Amistoso
Sporting Braga
1-1 E
Amistoso
Últimos 5 partidos del FC Barcelona Femenino
Rival
Resultado
Competencia
Alhama
8-0 V
Primera División Femenina
Club América
2-1 V
Amistoso
Liga MX All Stars
2-2 (4-3 pen.) V
Amistoso
Levante Badalona
1-0 V
Copa Cataluña
Atlético Madrid
2-0 V
Copa de la Reina - Final
Últimas noticias del Athletic Club Femenino
Las Leonas vienen de igualar sin goles ante Tenerife en el debut y buscarán sumar de a tres contra el FC Barcelona, una de las grandes potencias a nivel mundial en la rama femenina. En su historia ganaron cinco veces la Primera División y fueron dos veces subcampeonas de la Copa de la Reina.
Últimas noticias del FC Barcelona Femenino
Son las actuales campeonas de la Primera División y son una de las máximas ganadoras de la historia, con diez ligas y once Copas de la Reina. En el plano internacional destacan con tres UEFA Champions League femeninas. Vienen de debutar con una aplastante victoria por 8-0 ante Alhama.
Posibles alineaciones
Athletic Club Femenino
Portera: Adriana Nanclares
Defensas: Ane Elexpuru Añorga, Maddi Torre, Bibiane Schulze Solano, Nerea Nevado
Mediocampistas: Maite Zubieta Aranbarri, Leire Baños, Sara Ortega
Delanteras: Daniela Agote Aguirre, Ane Campos y Oihana Agirregomezkorta García.
FC Barcelona
Portera: Catalina Coll
Defensas: Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts
Mediocampistas: Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas
Delanteras: Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor y Salma Paralluelo.
Pronóstico SI Fútbol
Las catalanas sacarán a relucir toda su jerarquía y se llevarán sin problemas el encuentro.
Athletic Club Femenino 0-4 FC Barcelona Femenino
