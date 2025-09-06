Athletic Club Femenino vs FC Barcelona Femenino: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico

Mientras el fútbol masculino está en parón internacional por duelos de selecciones, el atractivo fútbol femenino español tendrá este fin de semana su segunda jornada de la temporada.

A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Athletic Club Femenino vs FC Barcelona Femenino?

Ciudad: Bilbao, España

Fecha: domingo 7 de septiembre

Horario: 05:00 (Estados Unidos), 04:00 (México), 12:00 (España)

Estadio: San Mamés

A general view of estadio San Mames is seen from above prior... | Nicolò Campo/GettyImages

¿Cómo se podrá ver Athletic Club Femenino vs FC Barcelona Femenino en TV y streaming online?

El partido podrá verse por DAZN a nivel mundial.

Últimos 5 partidos del Athletic Club Femenino

Rival Resultado Competencia Tenerife 0-0 E Primera División Femenina Eibar 2-2 (6-5 pen.) D Amistoso Sporting de Lisboa 3-1 V Amistoso Deportivo La Coruña 3-2 V Amistoso Sporting Braga 1-1 E Amistoso

Últimos 5 partidos del FC Barcelona Femenino

Rival Resultado Competencia Alhama 8-0 V Primera División Femenina Club América 2-1 V Amistoso Liga MX All Stars 2-2 (4-3 pen.) V Amistoso Levante Badalona 1-0 V Copa Cataluña Atlético Madrid 2-0 V Copa de la Reina - Final

Últimas noticias del Athletic Club Femenino

Las Leonas vienen de igualar sin goles ante Tenerife en el debut y buscarán sumar de a tres contra el FC Barcelona, una de las grandes potencias a nivel mundial en la rama femenina. En su historia ganaron cinco veces la Primera División y fueron dos veces subcampeonas de la Copa de la Reina.

Últimas noticias del FC Barcelona Femenino

FC Barcelona Femeni v Alhama CF - Liga F Moeve | Quality Sport Images/GettyImages

Son las actuales campeonas de la Primera División y son una de las máximas ganadoras de la historia, con diez ligas y once Copas de la Reina. En el plano internacional destacan con tres UEFA Champions League femeninas. Vienen de debutar con una aplastante victoria por 8-0 ante Alhama.

Posibles alineaciones

Athletic Club Femenino

Portera: Adriana Nanclares

Defensas: Ane Elexpuru Añorga, Maddi Torre, Bibiane Schulze Solano, Nerea Nevado

Mediocampistas: Maite Zubieta Aranbarri, Leire Baños, Sara Ortega

Delanteras: Daniela Agote Aguirre, Ane Campos y Oihana Agirregomezkorta García.

FC Barcelona

Portera: Catalina Coll

Defensas: Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts

Mediocampistas: Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas

Delanteras: Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor y Salma Paralluelo.

Pronóstico SI Fútbol

Las catalanas sacarán a relucir toda su jerarquía y se llevarán sin problemas el encuentro.

Athletic Club Femenino 0-4 FC Barcelona Femenino