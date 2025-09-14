Athletic Club vs Arsenal: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la UEFA Champions League
La UEFA Champions League estará de regreso y San Mamés será testigo de uno de los grandes partidos de la primera jornada de la etapa de liguilla: el Athletic Club, que viene de llegar a las semifinales de la UEFA Europa League, recibirá al poderoso Arsenal.
A continuación, veamos la información del partido por la jornada inicial de la UCL.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Athletic Club vs Arsenal?
Ciudad: Bilbao, España
Fecha: martes 16 de septiembre
Horario: 12:15 (este de Estados Unidos), 10:15 (México), 18:15 (España).
Estadio: San Mamés
¿Cómo se podrá ver el Athletic Club vs Arsenal en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por Paramount+ en Estados Unidos, por Max en México y Movistar+ en España.
Últimos 5 partidos del Athletic Club
Rival
Resultado
Competencia
Alavés
0-1 D
La Liga
Osasuna
1-0 D
Amistoso
Real Betis
2-1 V
La Liga
Rayo Vallecano
1-0 V
La Liga
Sevilla
3-2 V
La Liga
Últimos 5 partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competencia
Nottingham Forest
3-0 V
Premier League
Liverpool
1-0 D
Premier League
Leeds
5-0 V
Premier League
Manchester United
1-0 V
Premier League
Athletic Club
3-0 V
Emirates Cup
Últimas noticias del Athletic Club
El equipo de Ernesto Valverde arrancó la temporada de forma espectacular y buscará dar la primera gran sorpresa en la UEFA Champions League 2025/26. Está en el lote de arriba de LaLiga junto con el Real Madrid, con 9 puntos sobre 12 posibles.
Últimas noticias del Arsenal
Salvo el partido con el Liverpool, tuvieron un inicio perfecto de Premier League y buscarán competir por el título de campeón inglés que se les viene negando hace más de dos décadas. La gran obsesión y deuda pendiente es coronar en el plano internacional, por lo que este partido dará puntapié a un nuevo intento de cortar esa sequía.
Posibles alineaciones
Athletic Club
Portero: Unai Simón
Defensas: Yuri Berchiche, Aitor Paredes, Daniel Vivian, Jesús Areso
Mediocampistas: Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta
Volantes ofensivos: Iñaki Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer
Delanteros: Gorka Guruzeta
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, Cristhian Mosquera, Jurriën Timber
Mediocampistas: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard
Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres y Noni Madueke
Pronóstico SI Fútbol
A pesar del buen arranque del Athletic Club, el Arsenal se impondrá gracias a su jerarquía y sacará chapa de candidato.
Athletic Club 1-3 Arsenal
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo