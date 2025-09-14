Athletic Club vs Arsenal: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la UEFA Champions League

La UEFA Champions League estará de regreso y San Mamés será testigo de uno de los grandes partidos de la primera jornada de la etapa de liguilla: el Athletic Club, que viene de llegar a las semifinales de la UEFA Europa League, recibirá al poderoso Arsenal.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada inicial de la UCL.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Athletic Club vs Arsenal?

Ciudad: Bilbao, España

Fecha: martes 16 de septiembre

Horario: 12:15 (este de Estados Unidos), 10:15 (México), 18:15 (España).

Estadio: San Mamés

A general view of estadio San Mames is seen from above prior... | Nicolò Campo/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Athletic Club vs Arsenal en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por Paramount+ en Estados Unidos, por Max en México y Movistar+ en España.

Últimos 5 partidos del Athletic Club

Rival Resultado Competencia Alavés 0-1 D La Liga Osasuna 1-0 D Amistoso Real Betis 2-1 V La Liga Rayo Vallecano 1-0 V La Liga Sevilla 3-2 V La Liga

Últimos 5 partidos del Arsenal

Rival Resultado Competencia Nottingham Forest 3-0 V Premier League Liverpool 1-0 D Premier League Leeds 5-0 V Premier League Manchester United 1-0 V Premier League Athletic Club 3-0 V Emirates Cup

Últimas noticias del Athletic Club

Athletic Club v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El equipo de Ernesto Valverde arrancó la temporada de forma espectacular y buscará dar la primera gran sorpresa en la UEFA Champions League 2025/26. Está en el lote de arriba de LaLiga junto con el Real Madrid, con 9 puntos sobre 12 posibles.

Últimas noticias del Arsenal

Arsenal v Nottingham Forest - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Salvo el partido con el Liverpool, tuvieron un inicio perfecto de Premier League y buscarán competir por el título de campeón inglés que se les viene negando hace más de dos décadas. La gran obsesión y deuda pendiente es coronar en el plano internacional, por lo que este partido dará puntapié a un nuevo intento de cortar esa sequía.

Posibles alineaciones

Athletic Club

Portero: Unai Simón

Defensas: Yuri Berchiche, Aitor Paredes, Daniel Vivian, Jesús Areso

Mediocampistas: Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta



Volantes ofensivos: Iñaki Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer

Delanteros: Gorka Guruzeta

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, Cristhian Mosquera, Jurriën Timber

Mediocampistas: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard

Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres y Noni Madueke

Pronóstico SI Fútbol

A pesar del buen arranque del Athletic Club, el Arsenal se impondrá gracias a su jerarquía y sacará chapa de candidato.

Athletic Club 1-3 Arsenal