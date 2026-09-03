Athletic Club vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Athletic Club y el Atlético de Madrid se verán las caras este sábado 5 de septiembre por la cuarta fecha de LaLiga 2026/27. En el mítico San Mamés, un Atlético invicto con dos triunfos y un empate buscará mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega después de conseguir una gran victoria a domicilio por 3-1 ante Sevilla. Álex Baena fue la gran figura con un doblete, mientras que Ademola Lookman marcó el otro tanto para un equipo que ya ganaba 3-0 al descanso. Los colchoneros controlaron buena parte del encuentro y pese al descuento de Miguel Sierra en el complemento, terminaron llevándose tres puntos que los dejaron con siete unidades.

Athletic, por su parte, logró reaccionar después de un comienzo complicado. Tras las derrotas ante Sevilla y Barcelona, los de Edin Terzic vencieron 2-0 al Celta en Balaídos con goles de Álex Berenguer y Robert Navarro, ambos en apenas dos minutos durante una primera mitad de gran nivel. Ahora buscarán trasladar esas buenas sensaciones a San Mamés ante uno de los equipos que mejor comenzó el campeonato.

A continuación, toda la información para este gran duelo de LaLiga.

Pronóstico SI

El Atlético llega invicto y con mejores sensaciones después de su contundente triunfo ante Sevilla, aunque San Mamés representa una prueba de mayor exigencia. El dueño de casa llega en alza, recuperando confianza tras su victoria en Balaídos y buscará trasladar esa intensidad ante su público.

El conjunto vasco puede complicar al Atlético si consigue presionar alto y llevar el partido a un ritmo físico, mientras que los rojiblancos cuentan con mayor jerarquía individual y atraviesan un buen momento ofensivo. La localía equilibra un duelo en el que el empate aparece como la opción más probable.

Pronóstico: Athletic Club 1-1 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Athletic vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Bilbao, España

Bilbao, España Estadio: San Mamés

San Mamés Fecha: sábado 5 de septiembre

sábado 5 de septiembre Hora: 10:15 EE.UU (Este), 08:15 MEX, 16:15 ESP

10:15 EE.UU (Este), 08:15 MEX, 16:15 ESP Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Athletic vs Atlético de Madrid (últimos cinco enfrentamientos)

Athletic: 1

1 Empates: 0

0 Atlético de Madrid: 4

Último partido entre ambos: 25/04/26 - Atlético de Madrid 3-2 Athletic - La Liga 2025/2026, Fecha 32

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-ATLETICO DE MADRID-ATHLETIC BILBAO | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Últimos 5 partidos

Athletic Atlético de Madrid Celta 0-2 Athletic Club 30/08/26 Sevilla 1-3 Atlético de Madrid 29/08/26 Barcelona 2-0 Athletic Club 27/08/26 Atlético de Madrid 2-2 Villarreal 23/08/26 Athletic Club 1-3 Sevilla 22/08/26 Atlético de Madrid 2-0 Málaga 19/08/26 Real Zaragoza 3-1 Athletic Club 21/08/26 Marsella 1-2 Atlético de Madrid 14/8/2026 Atalanta 1-0 Athletic Club 14/08/26 Manchester City 2-1 Atlético de Madrid 09/08/2026

¿Cómo ver el Athletic vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+

Últimas noticias del Athletic Club

Edin Terzic encontró en Balaídos una fórmula que funcionó especialmente bien durante la primera mitad. La pareja formada por Iñigo Ruiz de Galarreta y Beñat Gerenabarrena respondió a buen nivel, mientras que Robert Navarro y Berenguer aprovecharon sus oportunidades por las bandas. Por eso, el entrenador podría mantener buena parte de ese equipo ante el Atlético.

En defensa existe una duda entre Aitor Paredes y Yeray Álvarez para acompañar a Aymeric Laporte. Además, el Athletic continúa con varias bajas: Dani Vivian sigue fuera, Beñat Prados avanza en su recuperación y Peio Canales permanece lesionado.

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Athletic (4-2-3-1): Unai Simón; Jesús Areso, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Iñigo Ruiz de Galarreta, Beñat Gerenabarrena; Robert Navarro, Oihan Sancet, Álex Berenguer; Iñaki Williams.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El Atlético afronta una salida exigente antes de comenzar una semana cargada. Después de San Mamés, los rojiblancos debutarán en la Champions League ante Liverpool y posteriormente visitarán a la Real Sociedad. Simeone, sin embargo, tiene motivos para mantener su estructura después del sólido triunfo conseguido en Sevilla.

Alexander Sørloth continúa fuera por problemas físicos y Julián Álvarez tampoco estará disponible para este encuentro. El argentino, que se perdió los dos últimos partidos en medio de las especulaciones sobre su futuro, finalmente continuará en el Atlético y ya volvió a entrenarse con el grupo. Robin Le Normand, por su parte, está suspendido.

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Álex Baena; Kang-in Lee, Ademola Lookman.

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