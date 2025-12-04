Athletic Club vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 16 de LaLiga presenta uno de los enfrentamientos más tradicionales y apasionantes del fútbol español. El Athletic Club recibe en "La Catedral" al Atlético de Madrid en un partido que promete ser una batalla física y táctica.

Los locales llegan tras una semana exigente, mientras que los visitantes buscan sacudirse la derrota sufrida en el clásico ante el Barcelona.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Athletic Club vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Bilbao, España

: Bilbao, España Fecha : sábado 6 de diciembre

: sábado 6 de diciembre Horario : 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: San Mamés

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAO | LLUIS GENE/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Athletic Club vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes +ESPN México Sky Sports Sky+ España Movistar LaLiga Movistar+

Últimos cinco partidos del Athletic Club

Rival Resultado Competición Real Madrid 0-3 D LaLiga Levante 2-0 V LaLiga Slavia Praga 0-0 E UEFA Europa League Barcelona 0-4 D LaLiga Newcastle 0-2 D UEFA Europa League

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Barcelona 1-3 D LaLiga Inter 2-1 V UEFA Champions League Getafe 1-0 V LaLiga Levante 3-1 V LaLiga Union Saint-Gilloise 3-1 V UEFA Champions League

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Últimas noticias del Athletic Club

El equipo de Ernesto Valverde llega a este compromiso buscando regularidad. Antes de su duelo de mitad de semana contra el Real Madrid, los Leones consiguieron una victoria balsámica por 0-2 en su visita al Levante, rompiendo una mala racha que incluía una goleada en contra ante el Barça.

Ubicados en la octava posición con 20 puntos (antes de la J15), necesitan hacerse fuertes en San Mamés para no perder de vista los puestos europeos.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros de Diego Simeone vieron frenada su excelente racha de victorias tras caer 3-1 ante el Barcelona en la jornada anterior. A pesar de ese tropiezo, el equipo se mantiene en la pelea por los primeros puestos (4° lugar con 31 puntos antes de la J15).

El Atlético ha mostrado solidez, especialmente en Champions donde vencieron al Inter, y buscará recuperar la senda del triunfo en una plaza siempre complicada.

Athletic de Bilbao v Atletico Madrid - La Liga Santander | Soccrates Images/GettyImages

Posibles alineaciones

Athletic Club

Portero : Unai Simón

: Unai Simón Defensas : Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche

: Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche Centrocampistas : Mikel Jauregizar, Alejandro Rego Mora

: Mikel Jauregizar, Alejandro Rego Mora Medios Ofensivos : Nico Williams, Álex Berenguer, Robert Navarro

: Nico Williams, Álex Berenguer, Robert Navarro Delantero: Gorka Guruzeta.

Atlético de Madrid

Portero : Jan Oblak

: Jan Oblak Defensas : Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, David Hancko

: Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, David Hancko Centrocampistas : Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Nico González

: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Nico González Delanteros: Julián Álvarez, Álex Baena.

Pronóstico SI

San Mamés es una fortaleza y el Athletic suele crecerse ante los grandes. Sin embargo, el Atlético de Madrid tiene una plantilla más profunda y llega con la necesidad de no dejar escapar más puntos tras perder con el Barça. Se espera un partido cerrado, de pocos espacios y mucha intensidad.

Athletic Club 1-1 Atlético de Madrid

