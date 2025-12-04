Athletic Club vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 16 de LaLiga presenta uno de los enfrentamientos más tradicionales y apasionantes del fútbol español. El Athletic Club recibe en "La Catedral" al Atlético de Madrid en un partido que promete ser una batalla física y táctica.
Los locales llegan tras una semana exigente, mientras que los visitantes buscan sacudirse la derrota sufrida en el clásico ante el Barcelona.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Athletic Club vs Atlético de Madrid?
- Ciudad: Bilbao, España
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: San Mamés
¿Cómo se podrá ver el Athletic Club vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes
+ESPN
México
Sky Sports
Sky+
España
Movistar LaLiga
Movistar+
Últimos cinco partidos del Athletic Club
Rival
Resultado
Competición
Real Madrid
0-3 D
LaLiga
Levante
2-0 V
LaLiga
Slavia Praga
0-0 E
UEFA Europa League
Barcelona
0-4 D
LaLiga
Newcastle
0-2 D
UEFA Europa League
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Barcelona
1-3 D
LaLiga
Inter
2-1 V
UEFA Champions League
Getafe
1-0 V
LaLiga
Levante
3-1 V
LaLiga
Union Saint-Gilloise
3-1 V
UEFA Champions League
Últimas noticias del Athletic Club
El equipo de Ernesto Valverde llega a este compromiso buscando regularidad. Antes de su duelo de mitad de semana contra el Real Madrid, los Leones consiguieron una victoria balsámica por 0-2 en su visita al Levante, rompiendo una mala racha que incluía una goleada en contra ante el Barça.
Ubicados en la octava posición con 20 puntos (antes de la J15), necesitan hacerse fuertes en San Mamés para no perder de vista los puestos europeos.
Últimas noticias del Atlético de Madrid
Los Colchoneros de Diego Simeone vieron frenada su excelente racha de victorias tras caer 3-1 ante el Barcelona en la jornada anterior. A pesar de ese tropiezo, el equipo se mantiene en la pelea por los primeros puestos (4° lugar con 31 puntos antes de la J15).
El Atlético ha mostrado solidez, especialmente en Champions donde vencieron al Inter, y buscará recuperar la senda del triunfo en una plaza siempre complicada.
Posibles alineaciones
Athletic Club
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche
- Centrocampistas: Mikel Jauregizar, Alejandro Rego Mora
- Medios Ofensivos: Nico Williams, Álex Berenguer, Robert Navarro
- Delantero: Gorka Guruzeta.
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, David Hancko
- Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Nico González
- Delanteros: Julián Álvarez, Álex Baena.
Pronóstico SI
San Mamés es una fortaleza y el Athletic suele crecerse ante los grandes. Sin embargo, el Atlético de Madrid tiene una plantilla más profunda y llega con la necesidad de no dejar escapar más puntos tras perder con el Barça. Se espera un partido cerrado, de pocos espacios y mucha intensidad.
Athletic Club 1-1 Atlético de Madrid
