Sports Illustrated Fútbol

Athletic Club vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

San Mamés se prepara para un duelo de alta intensidad entre unos 'Leones' que buscan escalar y un 'Atleti' que quiere mantenerse en la cima.
Carlos García|
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO | JAVIER SORIANO/GettyImages

La Jornada 16 de LaLiga presenta uno de los enfrentamientos más tradicionales y apasionantes del fútbol español. El Athletic Club recibe en "La Catedral" al Atlético de Madrid en un partido que promete ser una batalla física y táctica.

Los locales llegan tras una semana exigente, mientras que los visitantes buscan sacudirse la derrota sufrida en el clásico ante el Barcelona.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Athletic Club vs Atlético de Madrid?

  • Ciudad: Bilbao, España
  • Fecha: sábado 6 de diciembre
  • Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: San Mamés
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAO
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAO | LLUIS GENE/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Athletic Club vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Deportes

+ESPN

México

Sky Sports

Sky+

España

Movistar LaLiga

Movistar+

Últimos cinco partidos del Athletic Club

Rival

Resultado

Competición

Real Madrid

0-3 D

LaLiga

Levante

2-0 V

LaLiga

Slavia Praga

0-0 E

UEFA Europa League

Barcelona

0-4 D

LaLiga

Newcastle

0-2 D

UEFA Europa League

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival

Resultado

Competición

Barcelona

1-3 D

LaLiga

Inter

2-1 V

UEFA Champions League

Getafe

1-0 V

LaLiga

Levante

3-1 V

LaLiga

Union Saint-Gilloise

3-1 V

UEFA Champions League

Alex Baena
FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Últimas noticias del Athletic Club

El equipo de Ernesto Valverde llega a este compromiso buscando regularidad. Antes de su duelo de mitad de semana contra el Real Madrid, los Leones consiguieron una victoria balsámica por 0-2 en su visita al Levante, rompiendo una mala racha que incluía una goleada en contra ante el Barça.

Ubicados en la octava posición con 20 puntos (antes de la J15), necesitan hacerse fuertes en San Mamés para no perder de vista los puestos europeos.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros de Diego Simeone vieron frenada su excelente racha de victorias tras caer 3-1 ante el Barcelona en la jornada anterior. A pesar de ese tropiezo, el equipo se mantiene en la pelea por los primeros puestos (4° lugar con 31 puntos antes de la J15).

El Atlético ha mostrado solidez, especialmente en Champions donde vencieron al Inter, y buscará recuperar la senda del triunfo en una plaza siempre complicada.

Diego Pablo Simeone, Ernesto Valverde
Athletic de Bilbao v Atletico Madrid - La Liga Santander | Soccrates Images/GettyImages

Posibles alineaciones

Athletic Club

  • Portero: Unai Simón
  • Defensas: Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche
  • Centrocampistas: Mikel Jauregizar, Alejandro Rego Mora
  • Medios Ofensivos: Nico Williams, Álex Berenguer, Robert Navarro
  • Delantero: Gorka Guruzeta.

Atlético de Madrid

  • Portero: Jan Oblak
  • Defensas: Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, David Hancko
  • Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Nico González
  • Delanteros: Julián Álvarez, Álex Baena.

Pronóstico SI

San Mamés es una fortaleza y el Athletic suele crecerse ante los grandes. Sin embargo, el Atlético de Madrid tiene una plantilla más profunda y llega con la necesidad de no dejar escapar más puntos tras perder con el Barça. Se espera un partido cerrado, de pocos espacios y mucha intensidad.

Athletic Club 1-1 Atlético de Madrid

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol