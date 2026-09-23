Atlante vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

El Club de Fútbol Monterrey vuelve a la Ciudad de México para medirse al Atlante en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y buscan poder establecerse como un equipo protagonista en la segunda mitad de la fase regular.

A continuación, los dejamos con la información más relevante acerca de este encuentro que será intetesante, luego de 12 años sin enfrentarse en el campeonato mexicano de Primera División.

Pronóstico SI Fútbol

Los Potros de Hierro serán los locales, sin embargo, el equipo azulgrama ha ido de más a menos en el certamen y tienen ocho partidos seguidos sin ganar en todas las competiciones.

Por el otro lado, el conjunto regio cada vez más se acopla más a la idea de Matías Almeyda y comienzan a carburar en el torneo y ya se han metido en zona de Liguilla.

Atlante 1-2 Monterrey

¿A qué hora se juega el Atlante vs Monterrey?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : viernes 25 de septiembre

: viernes 25 de septiembre Hora: 21:00 EE.UU. (Este), 19;00 MX

La sede será el Estadio Banorte | Hector Vivas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlante vs Monterrey (últimos cinco enfrentamientos)

Atlante : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Monterrey: 2

Último partido entre ambos: 29/03/14 - Atlante 2-3 Monterrey - Liga MX

Últimos 5 partidos

Atlante Monterrey Puebla 1-1 Atlante Rayados 1-0 Cruz Azul Atlante 0-3 Pachuca Rayados 0-0 Tigres Atlas 1-1 Atlante Toluca 2-0 Rayados Atlante 1-1 León América 2-2 Rayados Tigres 2-0 Atlante Rayados 1-3 San Luis

¿Cómo ver el Atlante vs Monterrey por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX México Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y Disney+ Premium

Últimas noticias de Atlante

Christian 'Hobbit' Bermúdez Gutiérrez, jugador de los Potros de Hierro del Atlante, expresó su alegría y emoción por regresar al máximo circuito del balompié mexicano a nueve años de su anterior participación.

A sus 39 años de edad, el elemento nacido en Ciudad Nezahualcóyotl, fue llamado por Miguel Herrera, para entrar al terreno de juego del estadio Cuauhtémoc al minuto 78 del partido entre el equipo azulgrana y los camoteros.

“Muy contento, muy feliz porque ansiaba este momento. Toda la institución lo ansiaba, la afición y estar aquí a mis 39 años y sentirme bien y con mucha motivación es la cereza del pastel en mi carrera”, apuntó.

La posible alineación de Atlante (5-3-2): Óscar Jiménez; Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Aaron Quirós, Walter Clar; Eugenio Pizzuto, Daniel González, Luis Calzadilla; Martín Sarrafiore, Jhojan Julio.

Últimas noticias de Monterrey

90' ⏱️ | Monterrey 1-0 Cruz Azul |



¡Gran sacrificio del Equipo!👊🏼¡QUÉ TRIUNFO DEL MONTERREY Y SU GENTE!🔥🇫🇮



¡JUNTOS! 🗣️ @CervezaTecate pic.twitter.com/Ag3NsRFmol — Rayados (@Rayados) September 20, 2026

Los Rayados de Monterrey vencieron 1-0 al Cruz Azul en el Estadio BBVA, volvieron a la senda del triunfo y subieron al séptimo lugar de la clasificación..

Con este resultado, el Monterrey llegó a 13 puntos, y se ubicó en la séptima posición en la tabla general, con una diferencia de goles de +4 y un partido pendiente.

La posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Daniel Aceves, César Garza; Óliver Torres, Orbelín Pineda; Luca Orellano, Jesús Corona, Lucas Ocampos; Hugo Cuypers.

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