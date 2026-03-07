Atlas vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones

La Jornada 10 de este Clausura 2026 de la Liga MX nos traerá consigo un duelo que sacará chispas. El Atlas recibirá a las Chivas de Guadalajara este sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco con la firme convicción de sacarse la espina del último resultado obtenido en la pasada edición del Clásico Tapatío.

En dicho encuentro celebrado hace apenas cinco meses, el Rebaño Sagrado le pasó por encima a los Zorros por un marcador de cuatro goles por uno, dicho encuentro se llevó a cabo en el Estadio Akron y ahí marcaron Armando González con su primer hat-trick como rojiblanco y un tanto más de Luis Romo, descontando Mateo García para los visitantes.

Hablando de encuentros disputados en el Coloso de la Calzada Independencia, este recinto había sido partícipe de encuentros con pocos goles, siendo el más abultado un empate a tres en el Clausura 2023 y de ahí se dio un triunfo para cada bando y un empate más en el último clásico disputado en dicho lugar.

¿A qué hora se juega el Atlas vs Chivas?

Ciudad : Guadalajara, Jalisco

: Guadalajara, Jalisco Estadio : Jalisco

: Jalisco Fecha : sábado 7 de marzo

: sábado 7 de marzo Hora : 20:05 EE.UU (Este), 19:05 MEX, 02:05 ESP

: 20:05 EE.UU (Este), 19:05 MEX, 02:05 ESP Árbitro:

Historial de enfrentamientos directos entre Atlas y Chivas (últimos cinco partidos)

Atlas : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Chivas: 2

Último partido entre ambos: 25/10/2025 - Chivas 4-1 Atlas - Liga MX Jornada 15 Apertura 2025

Últimos 5 partidos

Atlas Chivas Atlas vs Tijuana

04/02/2026 Toluca 2-0 Chivas

28/02/2026 Juárez 3-1 Atlas

27/02/2026 Cruz Azul 2-1 Chivas

21/02/2026 Atlas 3-2 San Luis

21/02/2026 Chivas 1-0 América

14/02/2026 Pachuca 3-1 Atlas

14/02/2026 Mazatlán 1-2 Chivas

06/02/2026 Atlas 2-2 Pumas

07/02/2026 San Luis 2-3 Chivas

31/01/2026

¿Cómo ver el Atlas vs Chivas por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Univisión y Vix+ México Canal 5, TUDN y Vix+ España Sin transmisión

Últimas noticias de Atlas

Para los directivos del Atlas de Guadalajara este encuentro es el más importante en el calendario y este Clausura 2026 les tocó recibir al rival odiado de la ciudad, así que acorde a la plataforma de boletos que los locales, el costo de estos mismos habría llegado casi al triple de lo que oscilaban los del encuentro frente a los Xolos de Tijuana en la última jornada.

Para ese encuentro frente a los fronterizos el boleto más accesible estaba en $295 pesos en la zona de córner y al más costoso era en la llamada San Matías Premier rondaban los $1000 pesos, pero para el clásico la situación cambió y el más caro está tasado en $3400 pesos aproximadamente.

Atlas v Atletico San Luis - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Posible alineación de Atlas contra Chivas (4-5-1): Camilo Vargas; Gustavo Ferrareis, Manuel Capasso, Gaddi Aguirre, Sergio Hernández; Armando González, Aldo Rocha, Rodrigo Schlegel, Paulo Ramírez; Edgar Zaldívar, Eduardo Aguirre

Últimas noticias de Chivas

Las Chivas no tuvieron actividad de la Jornada 9 de este certamen actual, ya que en el Estadio Akron se llevó a acabo el llamado "Juego de Leyendas", mismo en el que se enfrentaron exjugadores del Futbol Club Barcelona y el Real Madrid.

En dicho encuentro se verían las caras frente a los Panzas Verdes del León, pero el juego fue programado para el miércoles 18 de marzo, de igual manera teniendo como sede el Estadio Akron, lugar en donde hasta ahora el Rebaño Sagrado marcha invicto.

FBL-FRIENDLY-MEX-ECU | ULISES RUIZ/GettyImages

Posible alineación de Chivas contra Atlas (4-5-1): Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Bryan González; Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Omar Govea, Efraín Álvarez; Armando González

Pronóstico SI Fútbol

Ambas escuadras tapatías atraviesan en buen momento, están en zona alta de la clasificación y nos regalarán un partido digno de un Clásico Tapatío. Presentándose con esos números, el encuentro podría terminar empatado, pero con una buena cuota de goles, ya que ambos suman 22 anotaciones en total.

Atlas 2-2 Chivas