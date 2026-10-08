Atlas vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones
Después de dos semanas sin actividad oficial por la Fecha FIFA, el Club Deportivo Guadalajara visitará al Atlas FC en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Jalisco.
Por lo tanto, les compartimos la información más importante sobre este compromiso que será una edición más del Clásico Tapatío.
Pronóstico SI Fútbol
Se viene una edición más del Clásico Tapatío y el Rebaño Sagrado visita a los Zorros con la encomienda de ganar y mantenerse entre los primeros tres puestos.
Mientras tanto, los locales quieren subir escalones, sin embargo, este juego podría culminar en un empate y repartición de puntos para los dos.
Atlas 1-1 Chivas
¿A qué hora se juega el Atlas vs Chivas?
- Ciudad: Guadalajara
- Estadio: Jalisco
- Fecha: sábado 10 de octubre
- Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX
Historial de enfrentamientos directos entre Atlas vs Chivas (últimos cinco enfrentamientos)
- Atlas: 1
- Empate: 1
- Chivas: 3
- Último partido entre ambos: 20/03/26 - Atlas 0-1 Chivas - Amistoso
Últimos 5 partidos
Atlas
Chivas
Tijuana 2-3 Atlas
Chivas 0-2 Querétaro
Atlas 1-1 Pumas
América 2-2 Chivas
Toluca 5-2 Atlas
Chivas 3-0 Pumas
Atlas 1-1 Atlante
San Luis 0-3 Chivas
Atlas 1-2 Querétaro
Pachuca 1-1 Chivas 29/08/26
¿Cómo ver el Atlas vs Chivas por Televisión y Streaming online?
Países
Canl TV / Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA, Univision y ViX
México
Lavytime, Canal 5
Últimas noticias de Atlas
Elías Montiel fue convocado por la Selección Nacional de México Sub-23 para formar parte de la concentración que realizó el combinado nacional durante la Fecha FIFA, misma que inició el pasado 27 de septiembre y concluyó el 5 de octubre de 2026 en la Ciudad de México.
El jugador está de vuelta a disposición del cuerpo técnico para disputar su primer Clásico Tapatío.
La posible alineación del Atlas (4-4-2): Camilo Vargas; Gustavo Ferrareis, Manuel Capasso, Edgar Zaldívar, Milton Valenzuela; Arturo González, Rodrigo Schlegel, Sergio Hernández, Luís Esteves; Duk y Ryan Mmaee.
Últimas noticias de Chivas
El Clásico Nacional se volvió a jugar en Estados Unidos en un amistoso durante la Fecha FIFA. El Rebaño Sagrado ganó con doblete de Ángel Sepúlveda por 2-0 ante un lleno total con más de 60 mil aficionados.
En el juego cuatro jóvenes de la Cantera Rojiblanca: Carlos Hernández, Leonel Calderón, Rodrigo Parra y Jesús Hernández sumaron sus primeros minutos con el primer equipo del Guadalajara.
La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo; Richard Ledezma, Luis Romo, Fernando González, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Ricardo Marín.
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.