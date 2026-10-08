Atlas vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones

Después de dos semanas sin actividad oficial por la Fecha FIFA, el Club Deportivo Guadalajara visitará al Atlas FC en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Jalisco.

Por lo tanto, les compartimos la información más importante sobre este compromiso que será una edición más del Clásico Tapatío.

Pronóstico SI Fútbol

Se viene una edición más del Clásico Tapatío y el Rebaño Sagrado visita a los Zorros con la encomienda de ganar y mantenerse entre los primeros tres puestos.

Mientras tanto, los locales quieren subir escalones, sin embargo, este juego podría culminar en un empate y repartición de puntos para los dos.

Atlas 1-1 Chivas

¿A qué hora se juega el Atlas vs Chivas?

Ciudad : Guadalajara

: Guadalajara Estadio : Jalisco

: Jalisco Fecha : sábado 10 de octubre

: sábado 10 de octubre Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX

La sede será el Estadio Jalisco | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Atlas vs Chivas (últimos cinco enfrentamientos)

Atlas: 1

1 Empate : 1

: 1 Chivas: 3

Último partido entre ambos: 20/03/26 - Atlas 0-1 Chivas - Amistoso

Últimos 5 partidos

Atlas Chivas Tijuana 2-3 Atlas Chivas 0-2 Querétaro Atlas 1-1 Pumas América 2-2 Chivas Toluca 5-2 Atlas Chivas 3-0 Pumas Atlas 1-1 Atlante San Luis 0-3 Chivas Atlas 1-2 Querétaro Pachuca 1-1 Chivas 29/08/26

¿Cómo ver el Atlas vs Chivas por Televisión y Streaming online?

Países Canl TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision y ViX México Lavytime, Canal 5

Últimas noticias de Atlas

Orgullo Rojinegro en la Selección. 🇲🇽❤️🖤



Elías Montiel ya se encuentra concentrado con México Sub-23.



¡Mucho éxito, Rojinegro! 🦊



🗞️: https://t.co/IylykeS9US#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/SjJijnd1UN — Atlas FC (@AtlasFC) September 30, 2026

Elías Montiel fue convocado por la Selección Nacional de México Sub-23 para formar parte de la concentración que realizó el combinado nacional durante la Fecha FIFA, misma que inició el pasado 27 de septiembre y concluyó el 5 de octubre de 2026 en la Ciudad de México.

El jugador está de vuelta a disposición del cuerpo técnico para disputar su primer Clásico Tapatío.

La posible alineación del Atlas (4-4-2): Camilo Vargas; Gustavo Ferrareis, Manuel Capasso, Edgar Zaldívar, Milton Valenzuela; Arturo González, Rodrigo Schlegel, Sergio Hernández, Luís Esteves; Duk y Ryan Mmaee.

Últimas noticias de Chivas

🇫🇷 ¡CHIVAS VENCE AL AMÉRICA EN OAKLAND! 👏🏼



Con un desempeño muy completo y aparición de 6️⃣ debutantes, Los Rojiblancos ganan de manera contundente en California 🐐



⚔️ ¡ARRIBA LAS CHIVAS, CABRONES! 🔴⚪️ pic.twitter.com/kqXqT1ZC3B — CHIVAS (@Chivas) October 5, 2026

El Clásico Nacional se volvió a jugar en Estados Unidos en un amistoso durante la Fecha FIFA. El Rebaño Sagrado ganó con doblete de Ángel Sepúlveda por 2-0 ante un lleno total con más de 60 mil aficionados.

En el juego cuatro jóvenes de la Cantera Rojiblanca: Carlos Hernández, Leonel Calderón, Rodrigo Parra y Jesús Hernández sumaron sus primeros minutos con el primer equipo del Guadalajara.

La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo; Richard Ledezma, Luis Romo, Fernando González, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Ricardo Marín.

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