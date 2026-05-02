Atlas vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

Para cerrar la última llave de cuartos de final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tendremos el enfrentamiento entre el Atlas FC y el Club de Fútbol Cruz Azul en casa de los tapatíos, donde ambos buscarán sacar ventaja para el segundo episodio de la serie.

A continuación, te dejamos con la información más importante de este compromiso que será muy interesante entre ambas escuadras.

Pronóstico SI Fútbol

La tendencia del enfrentamiento entre estos equipos es que empaten, en cuatro de cinco de sus últimos compromisos entre sí, han quedado en empate y en este duelo al cer la ida de cuartos de final, ninguno querrá arriesgar más y posiblemente haya otro empate.

Vemos a los dos clubes marcando, pero seguramente será muy cerrad y con pocos goles, tomando en cuenta que los rojinegros son defensivos y anotan poco.

Atlas 1-1 Cruz Azul

¿A qué hora se juega el Atlas vs Cruz Azul?

Ciudad : Guadalajara

: Guadalajara Estadio : Jalisco

: Jalisco Fecha : sábado 2 de mayo

: sábado 2 de mayo Hora: 23:15 EE.UU. (Este), 21:15 MX

El Estadio Jalisco será sede del partido | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlas y el Cruz Azul (últimos cinco partidos)

Atlas : 0

: 0 Empate : 4

: 4 Cruz Azul: 1

Último partido entre ambos: 14/01/26 - Cruz Azul 2-0 Atlas - Liga MX

Últimos 5 partidos

Atlas Cruz Azul América 0-1 Atlas 25/04/26 Cruz Azul 4-1 Necaxa 26/04/26 Atlas 0-0 Tigres 22/04/26 Querétaro 1-1 Cruz Azul 21/04/26 Santos 0-1 Atlas 19/04/26 Cruz Azul 1-1 Tijuana 18/04/26 Atlas 0-0 Monterrey 11/04/26 Cruz Azul 1-1 LAFC 14/04/26 León 2-0 Atlas 04/04/26 América 1-1 Cruz Azul 11/04/26

¿Cómo ver el Atlas vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision y ViX México Canal 5, TUDN y ViX

Últimas noticias de Atlas

¿​BOMBAZO ROJINEGRO?💣🦊



​El "Perro" Bermúdez reveló que Ricardo Peláez es fuerte candidato para asumir la dirección deportiva del Atlas.😱#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/YTHs3QNuHn — La Octava Sports (@laoctavasports) April 30, 2026

Según información del diario RÉCORD, Ricardo Peláez es el principal apuntado para asumir como director deportivo de Atlas de cara a la próxima temporada que comenzará con el Apertura 2026.

El actual analista de la cadena ESPN, tiene una amplia experiencia como directivo de clubes como América, Cruz Azul y Chivas,

Posible alineación de Atlas (4-1-4-1): Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel; Jorge Rodríguez; Aldo Rocha; Diego González, Víctor Ríos, Paulo Ramírez, Ismael Hernández; Eduardo Aguirre.

Últimas noticias de Cruz Azul

Erik Lira fue convocado por @miseleccionmx para la concentración inicial y partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo.



¡Con todo, Erik! 💙🇲🇽 pic.twitter.com/lU2BANwfuE — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 28, 2026

Uno de los referentes del club celeste ha sido convocado por Javier Aguirre para el inicio de la concentración de cara a la Copa del Mundo 2026 con la selección mexicana.

Por lo tanto, Erik Lira terminó su participación en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y se mete de lleno en su objetivo por ser parte importante del Mundial para el combinado azteca.

Posible alineación de Cruz Azul (4-2-3-1): Kevin Mier; Jorge Rodarte., Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez; José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rotondi; Gabriel Fernández.