Atlético Baleares vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone viajará a Palma de Mallorca para enfrentarse al Atlético Baleares por los 16avos de final de la Copa del Rey 2025/26. A ser uno de los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, los blancos arrancan jugando los dieciseisavos de final.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético Baleares vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: miércoles 17 de diciembre

Horario: 13:00 (costa este de EE.UU.), 12:00 (México), 19:00 (España)

Estadio: Balear

¿Cómo se podrá ver el Atlético Baleares vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select ESPN App México A confirmar A confirmar España Movistar Plus+ Movistar Plus+

Últimos cinco partidos del Atlético Baleares

Rival Resultado Competición Terrassa 3-1 D Segunda Federación Porreres 1-0 V Segunda Federación Espanyol 1-0 V Copa del Rey Atletic Lleida 1-0 V Segunda Federación Poblense 2-1 V Segunda Federación

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Valencia 2-1 V LaLiga PSV 3-2 V UEFA Champions League Athletic Club 1-0 D LaLiga FC Barcelona 3-1 D LaLiga Real Oviedo 2-0 V LaLiga

Últimas noticias del Atlético Baleares

El equipo dirigido por Luis Blanco cortó su racha de cuatro victorias al hilo el último fin de semana frente al Terrassa en condición de visitante, perdiendo así la posibilidad de arrebatarle la cima al Poblense, que es líder del grupo 3 de la Segunda Federación por un punto de diferencia. Sin dudas están en buena forma y pueden ascender a la Primera Federación, aunque no la tendrán nada sencillo.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | BSR Agency/GettyImages

Del otro lado estará el equipo del Cholo Simeone, candidato no solo a pasar de ronda sino que a ganar la Copa del Rey. Los Colchoneros están cuartos en LaLiga, expectantes de alguna caída de uno de más arriba para seguir creciendo posiciones.

Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con tres futbolistas lesionados: Marcos Llorente, Álex Baena y José María Giménez.

Posibles alineaciones

Atlético Baleares

Portero: Pablo García

Defensas: Guillem Castell, Jaume Pol, Alex Pérez, Miguelito

Mediocampistas: Víctor Morillo, Jofre, Ulrich, Gerardo

Delanteros: Moha y Tovar.

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, Marc Pubill, Nahuel Molina

Mediocampistas: Nico González, Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone

Delanteros: Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Pronóstico SI

El Atlético de Madrid se impondrá sin problemas en condición de visitante contra un rival varias categorías inferior, que disfrutará de una noche histórica en la que recibirán la visita de un grande en su casa.

Atlético Baleares 0-3 Atlético de Madrid

