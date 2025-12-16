Atlético Baleares vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Atlético de Madrid del Cholo Simeone viajará a Palma de Mallorca para enfrentarse al Atlético Baleares por los 16avos de final de la Copa del Rey 2025/26. A ser uno de los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, los blancos arrancan jugando los dieciseisavos de final.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético Baleares vs Atlético de Madrid?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: miércoles 17 de diciembre
Horario: 13:00 (costa este de EE.UU.), 12:00 (México), 19:00 (España)
Estadio: Balear
¿Cómo se podrá ver el Atlético Baleares vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
ESPN App
México
A confirmar
A confirmar
España
Movistar Plus+
Movistar Plus+
Últimos cinco partidos del Atlético Baleares
Rival
Resultado
Competición
Terrassa
3-1 D
Segunda Federación
Porreres
1-0 V
Segunda Federación
Espanyol
1-0 V
Copa del Rey
Atletic Lleida
1-0 V
Segunda Federación
Poblense
2-1 V
Segunda Federación
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Valencia
2-1 V
LaLiga
PSV
3-2 V
UEFA Champions League
Athletic Club
1-0 D
LaLiga
FC Barcelona
3-1 D
LaLiga
Real Oviedo
2-0 V
LaLiga
Últimas noticias del Atlético Baleares
El equipo dirigido por Luis Blanco cortó su racha de cuatro victorias al hilo el último fin de semana frente al Terrassa en condición de visitante, perdiendo así la posibilidad de arrebatarle la cima al Poblense, que es líder del grupo 3 de la Segunda Federación por un punto de diferencia. Sin dudas están en buena forma y pueden ascender a la Primera Federación, aunque no la tendrán nada sencillo.
Últimas noticias del Atlético de Madrid
Del otro lado estará el equipo del Cholo Simeone, candidato no solo a pasar de ronda sino que a ganar la Copa del Rey. Los Colchoneros están cuartos en LaLiga, expectantes de alguna caída de uno de más arriba para seguir creciendo posiciones.
Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con tres futbolistas lesionados: Marcos Llorente, Álex Baena y José María Giménez.
Posibles alineaciones
Atlético Baleares
Portero: Pablo García
Defensas: Guillem Castell, Jaume Pol, Alex Pérez, Miguelito
Mediocampistas: Víctor Morillo, Jofre, Ulrich, Gerardo
Delanteros: Moha y Tovar.
Atlético de Madrid
Portero: Jan Oblak
Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, Marc Pubill, Nahuel Molina
Mediocampistas: Nico González, Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone
Delanteros: Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
Pronóstico SI
El Atlético de Madrid se impondrá sin problemas en condición de visitante contra un rival varias categorías inferior, que disfrutará de una noche histórica en la que recibirán la visita de un grande en su casa.
Atlético Baleares 0-3 Atlético de Madrid
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo