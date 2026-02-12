Atlético de Madrid vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones
Se decidieron los cruces de las semifinales de la Copa del Rey en su edición 2025/26 y fue así que el Atlético de Madrid y el Futbol Club Barcelona se verán las caras en la ida de esta instancia en el Riyadh Air Metropolitano este jueves 12 de febrero.
La situación no pinta para nada alentadora para los colchoneros y es que pareciera que no logran encontrar el camino del éxito, ya que en sus últimos cinco partidos han sumado dos derrotas y un empate, además de que como locales parecieran tener en su contra el campo, que acorde a lo que han dicho algunos futbolistas "no es una cancha del nivel del Atleti".
Por su parte los blaugranas no han perdido más que un encuentro de los once que han disputado en este 2026, situación que los deja como amplios favoritos en este duelo, mismo que también ha sido dominado por los visitantes en sus últimos duelos directos.
¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Barcelona?
- Ciudad: Madrid, España
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano
- Fecha: jueves 12 de febrero
- Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP
- Árbitro: Juan Martínez Munuera
- VAR: Pablo González
Historial de enfrentamientos directos entre Atlético de Madrid y Barcelona (últimos cinco partidos)
- Atlético de Madrid: 1
- Empate: 1
- Barcelona: 3
- Último partido entre ambos: 02/12/2025 - Barcelona 3-1 Atlético de Madrid - LaLiga Jornada 19
Últimos 5 partidos
Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid 0-1 Real Betis
Barcelona 3-0 Mallorca
Real Betis 0-5 Atlético de Madrid
Albacete 1-2 Barcelona
Levante 0-0 Atlético de Madrid
Elche 1-3 Barcelona
Atlético de Madrid 1-2 Bodo/Glimt
Barcelona 4-1 Coppenhagen
Atlético de Madrid 3-0 Mallorca
Barcelona 3-0 Real Oviedo
¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Barcelona por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
ESPN, ESPN Select y fuboTV
México
Sky Sports y Sky+
España
TVE La 1, TV3 RTVE Play y Movistar+
Últimas noticias del Atlético de Madrid
Julián Álvarez atraviesa un momento complicado en LaLiga, al cumplir este lunes 100 días sin marcar en el certamen. Se trata de la racha más prolongada sin gol para el argentino desde que llegó a Europa en el verano de 2022 para incorporarse al Manchester City.
Esta situación ha sido por demás polémica, ya que sumado a esto, se ha comenzado a decir que el argentino ya no se encuentra cómodo en la escuadra de Diego Simeone y han surgido ya rumores de su posible salida a otro club, entre los cuales se encuentra el Barcelona, Chelsea y el Arsenal.
Posible alineación del Atlético de Madrid contra Barcelona (4-4-2): Jan Oblak; Marcos Llorente, José Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada; Julián Álvarez, Ademola Lookman
Últimas noticias del Barcelona
Si bien el Barcelona es una de las escuadras más sólidas y que mejor juega a la pelota a nivel mundial, las lesiones lo han mermado un poco esta campaña y para muestra la baja de Raphinha, quien ya lleva un par de semanas fuera después de sufrir una lesión en el encuentro contra el Elche que lo hizo ser sustituido por Marcus Rashford.
Precisamente, el jugador inglés tampoco estará a disposición de Flick. Rashford sufrió un golpe en la rodilla en el partido frente al Mallorca y, tras no participar en los entrenamientos con el resto del grupo, el club anunció que será baja. Tampoco estarán los lesionados Pedri, Gavi ni Andreas Christensen.
Posible alineación del Barcelona contra Atlético de Madrid (4-3-3): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo; Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski
Pronóstico SI Fútbol
El momento de altibajos por el que atraviesa el Atlético de Madrid no le favorece en lo absoluto contra un Barcelona que está en un gran nivel, es por eso que, aunque jueguen en casa y con su gente, no podrán sacar un resultado positivo, si a caso, rescatar un empate que solo sería postergar lo inevitable.
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona
