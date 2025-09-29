Sports Illustrated Fútbol

Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt : cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los dirigidos por el Cholo Simeone llegan con el ánimo en alza luego de la goleada en el derby al Real Madrid
Gonzalo Orellano|
Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

La jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League llega en un buen momento para elAtlético de Madrid, quien recibirá al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano.

El local llega con un 5-2 ante Real Madrid, nada más y nada menos y quiere que la goleada por La Liga sea un antes y un después en la temporada. Por su parte, los alemanes ganaron en el debut de la UEFA Champions League y están cuartos en la Bundesliga, a 6 unidades del líder Bayern Munich.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt?

  • Ciudad: Madrid, España
  • Estadio: Metropolitano
  • Fecha: martes 30 de septiembre
  • Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos), 21:00hs (España) y 13:00hs (México)

¿Dónde se podrá ver el Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt en TV y streaming online?

Estados Unidos: Paramount+, Amazon Prime Video, ViX
México: Caliente TV, Amazon Prime Video
España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
Streaming: Amazon Prime Video, TUDN.com, Paramount+ y Movistar+

Últimos 5 partidos del Atlético de Madrid

Rival

Resultado

Competición

Real Madrid

5-2 V

La Liga

Rayo Vallecano

3-2 V

La Liga

Mallorca

1-1 E

La Liga

Liverpool

3-2 D

Champions League

Villarreal

2-0 V

La Liga

Últimos 5 partidos del Eintracht Frankfurt

Rival

Resultado

Competición

Borussia Monchengladbach

6-4 V

Bundesliga

Union Berlin

4-3 D

Bundesliga

Galatasaray

5-1 V

Champions League

Bayern Leverkusen

3-1 D

Bundesliga

Hoffenheim

3-1 V

Bundesliga

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Koke
Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

El inicio de esta temporada no venía siendo el mejor para los dirigidos por Diego Pablo Simeone, pero el 'Cholo' parece haber entendido cómo sacar lo mejor de su equipo y el 5-2 ante el Real Madrid podría ser el punto de inflexión esperado por todos los 'Colchoneros'.

Por la expulsión de Simeone ante el Liverpool, Nelson Vivas será quien esté como primer entrenador ante los germanos.

Últimas noticias del Eintracht Frankfurt

Nathaniel Brown, Can Uzun
Borussia Mönchengladbach v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | Christof Koepsel/GettyImages

Perdió dos partidos en este inicio de Bundesliga, pero su gran juego en ataque lo lleva a ser el segundo equipo más goleador de la liga local, detrás del Bayern Munich. El último fin de semana goleó y gustó al ganarle 6-4 al Borussia Monchengladbach de visitante.

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt

Atlético de Madrid: Oblak, Hancko, Lenglet, Le Normand, Llorente; Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Sorloth, Julián Álvarez

Eintracht Frankfurt: Santos; Brown, Theate, Koch, Collins; Knauff, Uzun, Skhiri, Chaibi, Doan; Burkardt

Pronóstico SI

Atlético de Madrid 2 - Eintracht Frankfurt 2

