Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt : cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League llega en un buen momento para elAtlético de Madrid, quien recibirá al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano.

El local llega con un 5-2 ante Real Madrid, nada más y nada menos y quiere que la goleada por La Liga sea un antes y un después en la temporada. Por su parte, los alemanes ganaron en el debut de la UEFA Champions League y están cuartos en la Bundesliga, a 6 unidades del líder Bayern Munich.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Metropolitano

Fecha: martes 30 de septiembre

Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos), 21:00hs (España) y 13:00hs (México)

¿Dónde se podrá ver el Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt en TV y streaming online?

Estados Unidos: Paramount+, Amazon Prime Video, ViX

México: Caliente TV, Amazon Prime Video

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Streaming: Amazon Prime Video, TUDN.com, Paramount+ y Movistar+

Últimos 5 partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Real Madrid 5-2 V La Liga Rayo Vallecano 3-2 V La Liga Mallorca 1-1 E La Liga Liverpool 3-2 D Champions League Villarreal 2-0 V La Liga

Últimos 5 partidos del Eintracht Frankfurt

Rival Resultado Competición Borussia Monchengladbach 6-4 V Bundesliga Union Berlin 4-3 D Bundesliga Galatasaray 5-1 V Champions League Bayern Leverkusen 3-1 D Bundesliga Hoffenheim 3-1 V Bundesliga

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

El inicio de esta temporada no venía siendo el mejor para los dirigidos por Diego Pablo Simeone, pero el 'Cholo' parece haber entendido cómo sacar lo mejor de su equipo y el 5-2 ante el Real Madrid podría ser el punto de inflexión esperado por todos los 'Colchoneros'.



Por la expulsión de Simeone ante el Liverpool, Nelson Vivas será quien esté como primer entrenador ante los germanos.

Últimas noticias del Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | Christof Koepsel/GettyImages

Perdió dos partidos en este inicio de Bundesliga, pero su gran juego en ataque lo lleva a ser el segundo equipo más goleador de la liga local, detrás del Bayern Munich. El último fin de semana goleó y gustó al ganarle 6-4 al Borussia Monchengladbach de visitante.

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt

Atlético de Madrid: Oblak, Hancko, Lenglet, Le Normand, Llorente; Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Sorloth, Julián Álvarez

Eintracht Frankfurt: Santos; Brown, Theate, Koch, Collins; Knauff, Uzun, Skhiri, Chaibi, Doan; Burkardt

Pronóstico SI

Atlético de Madrid 2 - Eintracht Frankfurt 2