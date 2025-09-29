Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt : cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League llega en un buen momento para elAtlético de Madrid, quien recibirá al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano.
El local llega con un 5-2 ante Real Madrid, nada más y nada menos y quiere que la goleada por La Liga sea un antes y un después en la temporada. Por su parte, los alemanes ganaron en el debut de la UEFA Champions League y están cuartos en la Bundesliga, a 6 unidades del líder Bayern Munich.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt?
- Ciudad: Madrid, España
- Estadio: Metropolitano
- Fecha: martes 30 de septiembre
- Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos), 21:00hs (España) y 13:00hs (México)
¿Dónde se podrá ver el Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt en TV y streaming online?
Estados Unidos: Paramount+, Amazon Prime Video, ViX
México: Caliente TV, Amazon Prime Video
España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
Streaming: Amazon Prime Video, TUDN.com, Paramount+ y Movistar+
Últimos 5 partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Real Madrid
5-2 V
La Liga
Rayo Vallecano
3-2 V
La Liga
Mallorca
1-1 E
La Liga
Liverpool
3-2 D
Champions League
Villarreal
2-0 V
La Liga
Últimos 5 partidos del Eintracht Frankfurt
Rival
Resultado
Competición
Borussia Monchengladbach
6-4 V
Bundesliga
Union Berlin
4-3 D
Bundesliga
Galatasaray
5-1 V
Champions League
Bayern Leverkusen
3-1 D
Bundesliga
Hoffenheim
3-1 V
Bundesliga
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El inicio de esta temporada no venía siendo el mejor para los dirigidos por Diego Pablo Simeone, pero el 'Cholo' parece haber entendido cómo sacar lo mejor de su equipo y el 5-2 ante el Real Madrid podría ser el punto de inflexión esperado por todos los 'Colchoneros'.
Por la expulsión de Simeone ante el Liverpool, Nelson Vivas será quien esté como primer entrenador ante los germanos.
Últimas noticias del Eintracht Frankfurt
Perdió dos partidos en este inicio de Bundesliga, pero su gran juego en ataque lo lleva a ser el segundo equipo más goleador de la liga local, detrás del Bayern Munich. El último fin de semana goleó y gustó al ganarle 6-4 al Borussia Monchengladbach de visitante.
Posibles alineaciones del Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt
Atlético de Madrid: Oblak, Hancko, Lenglet, Le Normand, Llorente; Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Sorloth, Julián Álvarez
Eintracht Frankfurt: Santos; Brown, Theate, Koch, Collins; Knauff, Uzun, Skhiri, Chaibi, Doan; Burkardt
Pronóstico SI
Atlético de Madrid 2 - Eintracht Frankfurt 2
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.