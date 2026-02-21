Atlético de Madrid vs Espanyol: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid vuelve al Metropolitano luego de una semana de extremos. De la goleada en Copa a la caída sin matices en liga, y del 3-3 en Bélgica por la Champions League a la necesidad inmediata de sumar en LaLiga. Hoy recibe al RCD Espanyol, un rival que llega golpeado por su fragilidad defensiva y que necesita cambiar la inercia cuanto antes. El cruce pone frente a frente a dos equipos con urgencias y deja abierta la incógnita sobre cuál versión rojiblanca aparecerá esta vez.

Para el Colchonero, el partido representa una ocasión para sostener su lugar entre los primeros puestos y evitar que la pelea por la zona alta se complique aún más. Los Pericos, por su parte, necesitan recuperar solidez atrás después de varias jornadas concediendo demasiado y buscan sumar en un campo exigente para frenar su caída en la tabla.

A continuación, repasamos el contexto con el que llega cada equipo, las posibles alineaciones y los puntos clave de un partido que enfrenta a un aspirante golpeado con un rival que busca salir del bache.

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Espanyol?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Fecha : sábado 21 de febrero

: sábado 21 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlético de Madrid y Espanyol (últimos 5 partidos)

Atlético de Madrid : 0

: 0 Empate : 4

: 4 Espanyol: 1

Último partido entre ambos: 17/8/2025 - Espanyol 2-1 Atlético de Madrid - LaLiga, Fecha 1

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Espanyol Brujas 3-3 Atlético de Madrid 18/2/2026 Espanyol 2-2 Celta de Vigo 14/2/2026 Rayo Vallecano 3-0 Atlético de Madrid 15/2/2026 Villareal 4-1 Espanyol 9/2/2026 Atlético de Madrid 4-0 Barcelona 12/2/2026 Espanyol 1-2 Alavés 30/1/2026 Atlético de Madrid 0-1 Real Betis 8/2/2026 Valencia 3-2 Espanyol 24/1/2026 Real Betis 0-5 Atlético de Madrid 5/2/2026 Espanyol 0-2 Girona 16/1/2026

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Espanyol por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports México SKY Sports España DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid llega al cruce con el Espanyol en un momento de contrastes marcados. En LaLiga marcha cuarto y viene de una dura derrota por 3-0 ante el Rayo Vallecano. Este resultado expuso su irregularidad fuera de casa y lo dejó con un punto sobre nueve en las últimas tres jornadas. La distancia con los puestos de arriba se amplió y el margen de error empieza a reducirse.

En paralelo (y más recientemente) el equipo del Cholo vivió un duelo de locos en la Champions League, donde empató 3-3 como visitante frente al Brujas en la ida de los playoffs. Julián Álvarez abrió el marcador de penal y ratificó su buen momento, mientras que Ademola Lookman y un autogol de Ordóñez completaron los tantos rojiblancos. Sin embargo, el conjunto belga reaccionó y dejó la serie completamente abierta de cara a la revancha en el Metropolitano.

La actuación en Bélgica volvió a mostrar las dos caras del Atlético. Capaz de golpear con eficacia y aprovechar los momentos, pero también vulnerable cuando el rival acelera y encuentra espacios. El equipo había encaminado el partido con el 2-0 antes del descanso, pero en la segunda mitad perdió control y terminó resignando una ventaja que parecía importante para la eliminatoria.

Diego Simeone, Atlético de Madrid | NICOLAS TUCAT/GettyImages

En cuanto a la plantilla, Nicolás González quedó descartado por lesión muscular y Pablo Barrios continúa en recuperación, lo que reduce las opciones en el mediocampo. Simeone ya dejó claro que necesitará rotaciones para sostener la intensidad en Copa del Rey, Champions y Liga, aunque la prioridad inmediata vuelve a ser el campeonato doméstico, donde el Atlético no puede permitirse más tropiezos si quiere asegurar su lugar entre los cuatro primeros.

Posible alineación del Atlético de Madrid contra Espanyol (4-3-3): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri;

Griezmann, Koke, Llorente; Simeone, Álvarez, Lookman.

Últimas noticias del Espanyol

El Espanyol llega al duelo tras empatar 2-2 frente al Celta de Vigo, resultado que cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas pero que no solucionó el problema de la fragilidad defensiva. El equipo no gana desde el 22 de diciembre, cuando venció 2-1 al Athletic Club.

Los números explican el mal momento que atraviesa. Ha recibido 33 goles en la temporada, el peor registro entre los siete primeros clasificados, y 16 de esos tantos llegaron en los últimos siete partidos.

La principal incógnita pasa por Fernando Calero, ausente ante el Celta y pieza clave en la zaga. Si recibe el alta, volvería a formar dupla con Leandro Cabrera, la pareja que más estabilidad le dio al equipo durante el curso. Recuperar esa solidez será indispensable para competir en el Metropolitano.

Pol Lozano, RCD Espanyol - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Espanyol contra Atlético de Madrid (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Pickel, Pol Lozano; Ngonge, Edu Expósito, Pere Milla; Roberto,

Pronóstico SI Fútbol

Si el Atlético logra trasladar al campeonato la intensidad que mostró por momentos en Europa y corrige los desajustes defensivos que lo castigaron en las últimas jornadas, debería imponer su jerarquía en casa ante un Espanyol que viene concediendo demasiado. El equipo de Simeone necesita una reacción inmediata en LaLiga y el Metropolitano suele empujarlo en ese tipo de noches.

Atlético de Madrid 2-0 Espanyol