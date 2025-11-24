Atlético de Madrid vs Inter de Milán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Atlético de Madrid recibe al Internazionale en la Jornada 5 de la UEFA Champions League. El conjunto de Milán marcha en tercer lugar de la clasificación general con 12 unidades, producto de cuatro victorias en fila.
Por su cuenta, el cuadro local tiene apenas seis puntos, luego de dos triunfos y dos derrotas, por lo que buscarán quitarle el invicto a los italianos y escalar posiciones.
A continuación, con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Inter de Milán?
- Ciudad: Madrid
- Fecha: miércoles 26 de noviembre
- Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Metropolitano
¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Inter de Milán en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Sin transmisión
Paramount+ y DAZN USA
México
Sin transmisión
Caliente TV y FOX One
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultados
Competición
Getafe
0-1 V
LaLiga
Levante
3-1 V
LaLiga
Union Saint-Gilloise
3-1 V
Champions
Sevilla
3-0 V
LaLiga
Real Betis
0-2 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del Inter de Milán
Rival
Resultados
Competición
Milan
0-1 D
Serie A
Lazio
2-0 V
Serie A
Kairat
2-1 V
Champions
Hellas Verona
1-2 V
Serie A
Fiorentina
3-0 V
Serie A
Últimas noticias del Atlético de Madrid
Con un gol de Domingos Duarte en propia puerta el cuadro colchonero consiguió el triunfo por la mínima diferencia y con ello son cuarto lugar de la clasificación empatados con el Villarreal con 28 unidades. Además, han logrado reducir la distancia con el Madrid, que lidera la tabla, a cuatro unidades.
En Champions están fuera de los ocho primeros y afrontarán la prueba más complicada de todos los partidos que le quedan en primera fase.
Últimas noticias del Inter de Milán
El conjunto nerazzurro cayó ante el acérrimo rival el Milan por 0-1 con la anotación de Christian Pulisic, un marcador doloroso para su afición y con lo que siguen bajando escalones en la clasificación.
Eso sí, en la Champions son uno de los tres equipos que han hecho pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas.
Posibles alineaciones
Atlético de Madrid
Portero: Jan Oblak.
Defensas: Marcos Llorente, Le Normand, José María Giménez, David Hancko.
Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nicolás González.
Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
Inter de Milán
Portero: Yann Sommer.
Defensas: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni.
Centrocampistas: Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco.
Delanteros: Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martínez.
Pronóstico SI
El cuadro italiano es tercero de la clasificación con paso perfecto, cuatro de cuatro para tener 12 unidades. Mientras que, el cuadro español se ubica en el sitio 17 con solo seis unidades.
Atlético de Madrid 1-2 Inter
