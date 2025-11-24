Atlético de Madrid vs Inter de Milán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Atlético de Madrid recibe al Internazionale en la Jornada 5 de la UEFA Champions League. El conjunto de Milán marcha en tercer lugar de la clasificación general con 12 unidades, producto de cuatro victorias en fila.

Por su cuenta, el cuadro local tiene apenas seis puntos, luego de dos triunfos y dos derrotas, por lo que buscarán quitarle el invicto a los italianos y escalar posiciones.

A continuación, con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Inter de Milán?

Ciudad: Madrid

Fecha: miércoles 26 de noviembre

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Metropolitano

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Inter de Milán en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Sin transmisión Paramount+ y DAZN USA México Sin transmisión Caliente TV y FOX One España Movistar Liga de Campeones Movistar+

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultados Competición Getafe 0-1 V LaLiga Levante 3-1 V LaLiga Union Saint-Gilloise 3-1 V Champions Sevilla 3-0 V LaLiga Real Betis 0-2 V LaLiga

Últimos cinco partidos del Inter de Milán

Rival Resultados Competición Milan 0-1 D Serie A Lazio 2-0 V Serie A Kairat 2-1 V Champions Hellas Verona 1-2 V Serie A Fiorentina 3-0 V Serie A

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Las mejores acciones del triunfo de hoy 🙂



📹⏯️ https://t.co/M8NTEEmPDM pic.twitter.com/TuShWF49zK — Atlético de Madrid (@Atleti) November 23, 2025

Con un gol de Domingos Duarte en propia puerta el cuadro colchonero consiguió el triunfo por la mínima diferencia y con ello son cuarto lugar de la clasificación empatados con el Villarreal con 28 unidades. Además, han logrado reducir la distancia con el Madrid, que lidera la tabla, a cuatro unidades.

En Champions están fuera de los ocho primeros y afrontarán la prueba más complicada de todos los partidos que le quedan en primera fase.

Últimas noticias del Inter de Milán

El conjunto nerazzurro cayó ante el acérrimo rival el Milan por 0-1 con la anotación de Christian Pulisic, un marcador doloroso para su afición y con lo que siguen bajando escalones en la clasificación.

Eso sí, en la Champions son uno de los tres equipos que han hecho pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas.

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak.

Defensas: Marcos Llorente, Le Normand, José María Giménez, David Hancko.

Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nicolás González.

Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Inter de Milán

Portero: Yann Sommer.

Defensas: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni.

Centrocampistas: Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco.

Delanteros: Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martínez.

Pronóstico SI

El cuadro italiano es tercero de la clasificación con paso perfecto, cuatro de cuatro para tener 12 unidades. Mientras que, el cuadro español se ubica en el sitio 17 con solo seis unidades.

Atlético de Madrid 1-2 Inter

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE