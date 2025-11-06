Sports Illustrated Fútbol

Atlético de Madrid vs Levante: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El conjunto 'colchonero' busca seguir en la cima de LaLiga ante un cuadro 'granota' que lucha por salir del descenso
Carlos García|
Atletico de Madrid v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4
Atletico de Madrid v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Denis Doyle/GettyImages

La Jornada 12 de LaLiga nos trae un duelo de polos opuestos en el Cívitas Metropolitano. El Atlético de Madrid, que pelea en la parte alta de la tabla, recibe a un Levante que necesita sumar puntos urgentemente para escapar de la zona baja.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Levante?

  • Ciudad: Madrid, España
  • Fecha: sábado 8 de noviembre
  • Horario: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
  • Estadio: Cívitas Metropolitano
Alex Munoz Miquel of Levante UD
Alex Munoz Miquel of Levante UD reacts during Round of 16 of... | SOPA Images/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Levante en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN

ESPN App, fubo

México

Sky Sports

Sky+

España

Movistar

Movistar+

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival

Resultado

Competición

Union Saint-Gilloise

3-1 V

UEFA Champions League

Sevilla

3-0 V

LaLiga

Real Betis

2-0 V

LaLiga

Arsenal

0-4 D

UEFA Champions League

Osasuna

1-0 V

LaLiga

Últimos cinco partidos del Levante

Rival

Resultado

Competición

Celta de Vigo

1-2 D

LaLiga

Orihuela

4-3 V

Copa del Rey

R.C.D. Mallorca

1-1 E

LaLiga

Rayo Vallecano

0-3 D

LaLiga

Real Oviedo

2-0 V

LaLiga

Kervin Arriaga
Levante UD v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El equipo de Diego Simeone llega en un gran momento. A mitad de semana, lograron una victoria clave por 3-1 en Champions League, y en LaLiga vienen de golear 3-0 al Sevilla.

Ubicados en el cuarto puesto con 22 puntos, los Colchoneros buscarán un triunfo en casa que los mantenga en la pelea por el liderato.

Últimas noticias del Levante

El conjunto granota, dirigido por Julián Calero, vive una realidad complicada. Se ubican en el puesto 16 de la tabla con solo 9 puntos, muy cerca de la zona de descenso, y ahora no podrán contar con Unai Vencedor, por expulsión.

Su último partido de liga fue una dolorosa derrota en casa (1-2 vs Celta), aunque a mitad de semana lograron una sufrida victoria (4-3 vs Orihuela) en la Copa del Rey que podría servir como impulso anímico.

Matteo Ruggeri
Atletico de Madrid v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Denis Doyle/GettyImages

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

  • Portero: Jan Oblak
  • Defensas: Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri
  • Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena
  • Delanteros: Julián Álvarez, Antoine Griezmann.

Levante

  • Portero: Mathew Ryan
  • Defensas: Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manu Sanchez
  • Centrocampistas: Víctor Garcia Raja, Jon Ander Olasagasti, Kervin Arriaga, Brugué
  • Delanteros: Carlos Alvarez, E. Eyong.

Pronóstico SI

El Atlético de Madrid es ampliamente favorito. Juegan en casa, atraviesan una racha de victorias y son muy superiores en calidad de plantilla. Levante es un equipo que sufre defensivamente (20 goles en contra) y tendrá difícil resistir en el Metropolitano.

Atlético de Madrid 3-0 Levante

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

