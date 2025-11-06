Atlético de Madrid vs Levante: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 12 de LaLiga nos trae un duelo de polos opuestos en el Cívitas Metropolitano. El Atlético de Madrid, que pelea en la parte alta de la tabla, recibe a un Levante que necesita sumar puntos urgentemente para escapar de la zona baja.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Levante?
- Ciudad: Madrid, España
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Horario: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
- Estadio: Cívitas Metropolitano
¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Levante en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN
ESPN App, fubo
México
Sky Sports
Sky+
España
Movistar
Movistar+
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Union Saint-Gilloise
3-1 V
UEFA Champions League
Sevilla
3-0 V
LaLiga
Real Betis
2-0 V
LaLiga
Arsenal
0-4 D
UEFA Champions League
Osasuna
1-0 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del Levante
Rival
Resultado
Competición
Celta de Vigo
1-2 D
LaLiga
Orihuela
4-3 V
Copa del Rey
R.C.D. Mallorca
1-1 E
LaLiga
Rayo Vallecano
0-3 D
LaLiga
Real Oviedo
2-0 V
LaLiga
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El equipo de Diego Simeone llega en un gran momento. A mitad de semana, lograron una victoria clave por 3-1 en Champions League, y en LaLiga vienen de golear 3-0 al Sevilla.
Ubicados en el cuarto puesto con 22 puntos, los Colchoneros buscarán un triunfo en casa que los mantenga en la pelea por el liderato.
Últimas noticias del Levante
El conjunto granota, dirigido por Julián Calero, vive una realidad complicada. Se ubican en el puesto 16 de la tabla con solo 9 puntos, muy cerca de la zona de descenso, y ahora no podrán contar con Unai Vencedor, por expulsión.
Su último partido de liga fue una dolorosa derrota en casa (1-2 vs Celta), aunque a mitad de semana lograron una sufrida victoria (4-3 vs Orihuela) en la Copa del Rey que podría servir como impulso anímico.
Posibles alineaciones
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri
- Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena
- Delanteros: Julián Álvarez, Antoine Griezmann.
Levante
- Portero: Mathew Ryan
- Defensas: Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manu Sanchez
- Centrocampistas: Víctor Garcia Raja, Jon Ander Olasagasti, Kervin Arriaga, Brugué
- Delanteros: Carlos Alvarez, E. Eyong.
Pronóstico SI
El Atlético de Madrid es ampliamente favorito. Juegan en casa, atraviesan una racha de victorias y son muy superiores en calidad de plantilla. Levante es un equipo que sufre defensivamente (20 goles en contra) y tendrá difícil resistir en el Metropolitano.
Atlético de Madrid 3-0 Levante
