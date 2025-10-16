Atlético de Madrid vs Osasuna: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Atlético de Madrid, que está levantando su nivel en esta temporada 2025/26 de LaLiga, recibirá aOsasuna, que ha tenido un arranque de torneo de altas y bajas, dicho encuentro de la Jornada 8 se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano.
Las estadísticas recientes apuntan a que los duelos entre estos estos dos suelen ser de muchos goles. En los últimos cinco partidos los Colchoneros tienen tres triunfos, por dos de los Rojillos, además de sumar trece goles en la misma cantidad de juegos entre ambos.
La pasada campaña, cuando se vieron las caras en el Metropolitano en la Jornada 19, el Atleti logró derrotar al Osasuna un gol por cero, el anotador del único tanto fue Julián Álvarez, quien recibió una asistencia de Clément Lenglet y recibió la pelota en el área chica para disparar a bocajarro y así sacar tres puntos.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Osasuna?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: sábado 18 de octubre
Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
Estadio: Riyadh Air Metropolitano
¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Osasuna en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN Select y fuboTV
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN Spain y Movistar
DAZN.com y LaLiga TV
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Inter
1-1 (4-2) V
Amistoso
Celta Vigo
1-1 E
LaLiga
Frankfurt
5-1 V
Champions League
Real Madrid
5-2 V
LaLiga
Rayo Vallecano
3-2 V
LaLiga
Últimos cinco partidos de Osasuna
Rival
Resultado
Competición
Real Sociedad
2-0 D
Amistoso
Getafe
2-1 V
LaLiga
Real Betis
2-0 D
LaLiga
Elche
1-1 E
LaLiga
Villarreal
2-1 D
LaLiga
Últimas noticias del Atlético de Madrid
Las recientes actuaciones de Victor Froholdt con el Porto y la selección danesa han provocado que los focos caigan sobre él y que el Atleti se mantenga en la búsqueda de ficharlo para la próxima ventana invernal. El centrocampista de 19 años es un diamante en bruto en el futbol lusitano.
Últimas noticias de Osasuna
El arranque de la temporada 2025/26 de LaLiga no ha sido del todo favorable para el equipo de Alessio Lisci, quienes han sumado un total de diez puntos, situación que los tiene con cuatro puntos menos que la campaña pasada, por lo que de perder este duelo, su racha seguiría a la baja.
Posibles alineaciones
Atlético de Madrid
Portero: Jan Oblak
Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri
Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nicolás González
Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez
Osasuna
Portero: Sergio Herrera
Defensas: Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz
Centrocampistas: Valentín Rosier, Jon Moncayola, Luca Torro, Moi Gómez, Abel Bretones
Delanteros: Ante Budimir, Víctor Muñoz
Pronóstico SI
El Atleti está en zona de clasificación para puestos europeos y además se encuentra en franco crecimiento en cuanto a su nivel futbolístico, por el otro lado los Rojillos tienen muchos altibajos en cuanto a su desempeño actual.
Atlético de Madrid 2-0 Osasuna
