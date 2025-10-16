Atlético de Madrid vs Osasuna: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Atlético de Madrid, que está levantando su nivel en esta temporada 2025/26 de LaLiga, recibirá aOsasuna, que ha tenido un arranque de torneo de altas y bajas, dicho encuentro de la Jornada 8 se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano.

Las estadísticas recientes apuntan a que los duelos entre estos estos dos suelen ser de muchos goles. En los últimos cinco partidos los Colchoneros tienen tres triunfos, por dos de los Rojillos, además de sumar trece goles en la misma cantidad de juegos entre ambos.

La pasada campaña, cuando se vieron las caras en el Metropolitano en la Jornada 19, el Atleti logró derrotar al Osasuna un gol por cero, el anotador del único tanto fue Julián Álvarez, quien recibió una asistencia de Clément Lenglet y recibió la pelota en el área chica para disparar a bocajarro y así sacar tres puntos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Osasuna?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: sábado 18 de octubre

Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Osasuna en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN Deportes ESPN Select y fuboTV México Sky Sports Sky+ España DAZN Spain y Movistar DAZN.com y LaLiga TV

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Inter 1-1 (4-2) V Amistoso Celta Vigo 1-1 E LaLiga Frankfurt 5-1 V Champions League Real Madrid 5-2 V LaLiga Rayo Vallecano 3-2 V LaLiga

Últimos cinco partidos de Osasuna

Rival Resultado Competición Real Sociedad 2-0 D Amistoso Getafe 2-1 V LaLiga Real Betis 2-0 D LaLiga Elche 1-1 E LaLiga Villarreal 2-1 D LaLiga

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Las recientes actuaciones de Victor Froholdt con el Porto y la selección danesa han provocado que los focos caigan sobre él y que el Atleti se mantenga en la búsqueda de ficharlo para la próxima ventana invernal. El centrocampista de 19 años es un diamante en bruto en el futbol lusitano.

Últimas noticias de Osasuna

El arranque de la temporada 2025/26 de LaLiga no ha sido del todo favorable para el equipo de Alessio Lisci, quienes han sumado un total de diez puntos, situación que los tiene con cuatro puntos menos que la campaña pasada, por lo que de perder este duelo, su racha seguiría a la baja.

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri

Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nicolás González

Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Osasuna

Portero: Sergio Herrera

Defensas: Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz

Centrocampistas: Valentín Rosier, Jon Moncayola, Luca Torro, Moi Gómez, Abel Bretones

Delanteros: Ante Budimir, Víctor Muñoz

Pronóstico SI

El Atleti está en zona de clasificación para puestos europeos y además se encuentra en franco crecimiento en cuanto a su nivel futbolístico, por el otro lado los Rojillos tienen muchos altibajos en cuanto a su desempeño actual.

Atlético de Madrid 2-0 Osasuna

Más noticias sobre LaLiga