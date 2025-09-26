Atlético de Madrid vs Real Madrid: momios, probabilidades y cuotas

Sin dudas el gran plato fuerte de la séptima fecha de la liga española será el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El Colchonero viene de ganarle con lo justo al Rayo Vallecano gracias a un hattrick de Julián Álvarez, mientras que el Merengue es el líder de la competencia con puntaje ideal tras haber ganado sus seis encuentros hasta el momento.

A continuación les dejamos con las cuotas de este partido para la jornada 7 de LaLiga.

Probabilidades del partido Atlético de Madrid vs Real Madrid

Levante UD v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

Atlético de Madrid: 3.00

Empate: 3.60

Real Madrid: 2.25

Las cuotas reflejan un 44,4% de posibilidades de que el Real Madrid se haga de la victoria, mientras que el empate tiene 27,8% de chances de darse y la victoria del Atlético de Madrid ronda el 33,3% de oportunidades de suceder.

Otras cuotas destacadas del Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atletico de Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Doble oportunidad:

Real Madrid o empate: 1.36 – La apuesta más segura, sin apenas margen para la sorpresa.

Atlético de Madrid o empate: 1.61 – Solo para quienes creen que el Merengue cortará su racha de victorias.

Atlético de Madrid o Real Madrid: 1.28 – Conservadora, cubre la mayoría de escenarios.

Total de goles en el partido:

Más de 2 goles: 1.72 Alta probabilidad dado el poder ofensivo de ambas escuadras.

Menos de 2 goles: 4.33 – Solo para quienes esperan un partido cerrado.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 1.61 – Los dos equipos llegan en buena forma.

No: 2.20 – Las casas de apuestas no creen que sea un partido cerrado.

Pronóstico SI Fútbol

El Real Madrid se hará del derbi en un choque con variedad de goles y situaciones. El Merengue prevalecerá principalmente gracias a su aceitado funcionamiento y calidad en la zona de definición.

Más noticias sobre LaLiga